Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok
Budapest, 2025. szeptember 11.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.MTI/Bruzák Noémi
Nyugdíj

Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok

Pénzcentrum
2025. november 13. 10:21

Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Gulyás Gergely elmondta, hogy szerdán egész napos kormányülést tartottak, ahol az amerikai látogatás is szóba került. A miniszter szerint a washingtoni tárgyalások legfontosabb eredménye az volt, hogy az Egyesült Államok teljes és időkorlát nélküli mentességet adott az energiaszankciók alól, ami a Barátság és a Török Áramlat vezetéket is érinti. A paksi atomerőműre vonatkozó szankciókat is eltörölték, amíg a jelenlegi kormány van hatalmon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gazdasági megállapodások is születtek. Ezek az energiaszektort, az autóipart, a high tech területét és a védelmi ipart érintik. Véleménye szerint az idei évben rekordot érnek el az Amerikából érkező magyarországi beruházások. Hozzátette azt is, hogy az amerikai kormány vállalta a magyar pénzügyi rendszer támogatását szükség esetén. A rendelkezésre álló eszközök között swapline és különféle hitelkonstrukciók szerepelnek.

Jön a 14. havi nyugdíj

A miniszterelnök reggeli bejelentésére utalva elmondta azt is, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. A tájékoztatás szerint az első részlet jövő februárban érkezik. A jogosultak a szokásos és a 13. havi juttatás mellett a 14. havi nyugdíj egy heti részét is megkapják.

A következő években a 14. havi nyugdíj összege negyedrészenként emelkedik. Négy év alatt épül fel a teljes 14. havi kifizetés.

Marad a kamatstop

A kormány nyolcadik alkalommal hosszabbítja meg a kamatstopot. A legfeljebb öt éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó intézkedés várhatóan újabb fél évvel, 2026 június harmincadikáig marad érvényben. A miniszterelnök korábbi tájékoztatása szerint a döntés körülbelül 273 ezer családot érint. A kamatok továbbra is a 2021 október huszonhetedikén érvényes szinten maradnak.

A miniszter szerint a jövő hét első napjaiban a kormány és a kamara alá tudják írni az új kkv-segítő csomagot. Korábbi információk szerint az intézkedések költségvetési hatása elérheti a 80 milliárd forintot. A csomag tartalmazhat kisebb adócsökkentéseket, az adóadminisztráció egyszerűsítését és egyes terhek mérséklését. A szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentése nem része ennek az intézkedéscsomagnak.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
 
#nyugdij #gazdaság #kormányinfo #gulyás gergely #otthon start #14. havi nyugdíj

