Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit.
Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok
Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Gulyás Gergely elmondta, hogy szerdán egész napos kormányülést tartottak, ahol az amerikai látogatás is szóba került. A miniszter szerint a washingtoni tárgyalások legfontosabb eredménye az volt, hogy az Egyesült Államok teljes és időkorlát nélküli mentességet adott az energiaszankciók alól, ami a Barátság és a Török Áramlat vezetéket is érinti. A paksi atomerőműre vonatkozó szankciókat is eltörölték, amíg a jelenlegi kormány van hatalmon.
Gazdasági megállapodások is születtek. Ezek az energiaszektort, az autóipart, a high tech területét és a védelmi ipart érintik. Véleménye szerint az idei évben rekordot érnek el az Amerikából érkező magyarországi beruházások. Hozzátette azt is, hogy az amerikai kormány vállalta a magyar pénzügyi rendszer támogatását szükség esetén. A rendelkezésre álló eszközök között swapline és különféle hitelkonstrukciók szerepelnek.
Jön a 14. havi nyugdíj
A miniszterelnök reggeli bejelentésére utalva elmondta azt is, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. A tájékoztatás szerint az első részlet jövő februárban érkezik. A jogosultak a szokásos és a 13. havi juttatás mellett a 14. havi nyugdíj egy heti részét is megkapják.
A következő években a 14. havi nyugdíj összege negyedrészenként emelkedik. Négy év alatt épül fel a teljes 14. havi kifizetés.
Marad a kamatstop
A kormány nyolcadik alkalommal hosszabbítja meg a kamatstopot. A legfeljebb öt éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó intézkedés várhatóan újabb fél évvel, 2026 június harmincadikáig marad érvényben. A miniszterelnök korábbi tájékoztatása szerint a döntés körülbelül 273 ezer családot érint. A kamatok továbbra is a 2021 október huszonhetedikén érvényes szinten maradnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A miniszter szerint a jövő hét első napjaiban a kormány és a kamara alá tudják írni az új kkv-segítő csomagot. Korábbi információk szerint az intézkedések költségvetési hatása elérheti a 80 milliárd forintot. A csomag tartalmazhat kisebb adócsökkentéseket, az adóadminisztráció egyszerűsítését és egyes terhek mérséklését. A szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentése nem része ennek az intézkedéscsomagnak.
Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent
Annak ellenére, hogy a választások előtti őszön a szokásos módon beindult a nyugdíjasoknak folyósított rengeteg plusz juttatás, még mindig az utolsók között kullogunk egy mérőszámban.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, hogy már 2026-tól bevezetik-e azt.
Levezette a Nyugdíjguru, mit jelent a degresszió: tényleg meg lehetne adóztatni a nyugdíjakat Magyarországon?
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
Így vezethetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: megszólalt az államtitkár, erről minden idősnek tudnia kell
A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2-4 év alatt lehetne megtenni - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.
A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele.
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet
Az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.