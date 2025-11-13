Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok

Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Gulyás Gergely elmondta, hogy szerdán egész napos kormányülést tartottak, ahol az amerikai látogatás is szóba került. A miniszter szerint a washingtoni tárgyalások legfontosabb eredménye az volt, hogy az Egyesült Államok teljes és időkorlát nélküli mentességet adott az energiaszankciók alól, ami a Barátság és a Török Áramlat vezetéket is érinti. A paksi atomerőműre vonatkozó szankciókat is eltörölték, amíg a jelenlegi kormány van hatalmon.

Gazdasági megállapodások is születtek. Ezek az energiaszektort, az autóipart, a high tech területét és a védelmi ipart érintik. Véleménye szerint az idei évben rekordot érnek el az Amerikából érkező magyarországi beruházások. Hozzátette azt is, hogy az amerikai kormány vállalta a magyar pénzügyi rendszer támogatását szükség esetén. A rendelkezésre álló eszközök között swapline és különféle hitelkonstrukciók szerepelnek.

Jön a 14. havi nyugdíj

A miniszterelnök reggeli bejelentésére utalva elmondta azt is, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. A tájékoztatás szerint az első részlet jövő februárban érkezik. A jogosultak a szokásos és a 13. havi juttatás mellett a 14. havi nyugdíj egy heti részét is megkapják.

A következő években a 14. havi nyugdíj összege negyedrészenként emelkedik. Négy év alatt épül fel a teljes 14. havi kifizetés.

Marad a kamatstop

A kormány nyolcadik alkalommal hosszabbítja meg a kamatstopot. A legfeljebb öt éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó intézkedés várhatóan újabb fél évvel, 2026 június harmincadikáig marad érvényben. A miniszterelnök korábbi tájékoztatása szerint a döntés körülbelül 273 ezer családot érint. A kamatok továbbra is a 2021 október huszonhetedikén érvényes szinten maradnak.

A miniszter szerint a jövő hét első napjaiban a kormány és a kamara alá tudják írni az új kkv-segítő csomagot. Korábbi információk szerint az intézkedések költségvetési hatása elérheti a 80 milliárd forintot. A csomag tartalmazhat kisebb adócsökkentéseket, az adóadminisztráció egyszerűsítését és egyes terhek mérséklését. A szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentése nem része ennek az intézkedéscsomagnak.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA

