Ezekbe az iskolákba menekíti gyermekeit a magyar elit: milliókat fizetnek a tanításért

A Pénzcentrum legfrissebb gyűjtése szerint egy millió forint alatt nem igazán ússza meg a magánoktatást az a család, amelyik ilyen intézménybe szánja gyermekét. Az egy milliós lélektani határ persze csak a jéghegy csúcsa, bőven találni Budapesten és vidéken is olyan magán általános iskolát, aminek az éves tandíja 2-3, de akár 7 millió forintba is belekerül.

Az Oktatási Hivatal közlése szerint éppen a napokban, április 21-22-én esedékes, és egyben lehetséges az általános iskolai beiratkozás Magyarországon. Ezekben a napokban tehát több ezer magyar gyerek kezdi meg tanulmányait a hazai oktatási rendszerben. És bár hazánkban szép számmal találni állami, illetve egyházi fenntartási elitiskolákat, sokan mégsem ezeket, hanem a magánintézményeket preferálják.

Ennek az egyik oka, hogy sokan a magyar állami oktatási rendszert poroszosnak gondolják, így ezzel szemben inkább valamilyen alternatív oktatási rendszert keresnek. A friss általános iskolai beiratkozások okán a Pénzcentrumon most annak jártunk utána, hogy a legismertebb fővárosi, illetve vidéki magánfenntartású általános iskolákban hogyan az alakul az éves tandíj összege. Fontos kitétel, hogy a nem állami fenntartású intézmények közül azokat nem vizsgáltuk, amik kifejezetten valamilyen hátrányos helyzetű gyermekeket céloznak meg (sok esetben ingyenesek is), ahogy az egyházi fenntartású intézményeket sem.

A felső tízezer iskolái

Bár a magyar általános iskolás tanulók relatíve kis része, alig néhány százaléka tanul magánoktatásban, a számuk összesen még így is tízezernyi nagyságrendre tehető. Ezeknek a gyerekeknek a családjai pedig jelentős részben igen komoly összegeket fizetnek ki csemetéjük oktatására. A jelentős összeg fogalma persze relatív, de az ingyenes állami oktatáshoz képest azért komoly forintmilliókról van szó a legtöbb esetben. Nézzük is meg friss összeállításunkat Budapestről, illetve vidéki nagyvárosokról:

Ahogy a népszerű magániskolák árképzését látjuk nagyjából két részre bonthatjuk az intézményeket. Az egyikbe az úgynevezett magyar, a másikba a nemzetközi iskolákat sorolhatjuk. Mint látjuk, a nem nemzetközi intézmények éves tandíja általánosságban 1 – 1,5 millió forint között mozog. Ehhez képest a nemzetközi, brit, amerikai intézmények éves költsége 4-5, sőt a legextrémebb esetekben 8 millió forintig is terjedhet évente.

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert klasszikus esetben 8, de legalább 6 évet azért a gyerekek Magyarországon általában az általános iskolában töltenek. Ami jelen esetben azt jelenti, hogy hazai, általában nem nemzetközi iskolák esetében a teljes képzés 8 év esetén

8-11 millió forintba kerülne egy magyar család számára.

Ez azonban egy igazán drága nemzetközi iskola esetén, legyen szó például egy brit vagy egy amerikai intézményről, 8 év alatt 40-60 millió forintot is kicsengethetnek a szülők mire gyermekek eljut középiskolába. Természetesen nemzetközi intézmények esetében is vannak kivételek, a francia és a német intézmény éves árai 2 millió forint alatt maradnak, de például a Budapesti Osztrák Iskola a maga 660 000 forintos éves hozzájárulási díjával még a magyar magánintézmények között is szinte olcsónak számít.

Ahogy a grafikonon látjuk, a beiratkozási díjak is igen változatosak. Általában azt mondhatjuk vannak ilyen díjak, néhány helyen 100 ezer forint, máshol inkább 300-400 ezer forintot számolnak fel ezért, de például a Budapesti Német Iskolában több mint 1 milliót. Ezen felül fontos még megemlíteni a magániskolák étkezési költségeit is, amik általában külön költségként merülnek fel, és 30-50 ezer forintot is kóstálhatnak egy hónapban. Ehhez még olyan fix költségeket is lehet számolni, mint például azt, hogy bizonyos intézmények saját iskolabusszal rendelkeznek, aminek a költsége igénybevétel esetén szintén sok tízezer forintos tétel egy hónapban.

A tandíjon és az étkezésen kívül további érdekesség az is, hogy a tandíjba milyen oktatási szolgáltatás tartozik bele. Van ahol például ez a díj magában foglalja például a szükséges könyveket, ám a legtöbb esetben a külön szakkörökért, egyéb foglalkozásokért, amik természetesen az állami iskolákban ingyen vannak, itt további súlyos tízezreket kell kifizetnie annak a szülőnek, aki bizonyos foglalkozásokra szívesen járatná a gyerekét.

Jól látható tehát, hogyha minden, az alap, éves tandíjon kívüli költséget számításba veszünk, akkor a szülőknek havonta legalább még félszer annyi pénzt szinte biztosan ki kell fizetniük, mint amennyit egyébként képzési költségként kifizetnek.

Drágultak az elitiskolák is

A Pénzcentrum legutóbbi gyűjtése alapján: 2019 óta, azaz az elmúlt 3 évben az elitiskolák is jócskán drágábbak lettek. Korábbi adatainkhoz képest az egyes intézmények általában 10 százalékkal lettek drágábbak, már ami az éves tandíjat illeti. Ez a gyakorlatban akár 1-2 százezer forint plusz költséget is jelenhet az általunk vizsgált intézményekbe jelentkezőnknek.