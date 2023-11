Ez az öt legdrágább magánsuli a világon: ide küldi tanulni gyerekeit a magyar elit

A világ öt legdrágább iskolája mind Svájcban van, a legdrágábban 56 millió forintba kerül egy tanév, de cserébe király sarjakkal, a vezető elit gyermekeivel járhat egy osztályba a csemeténk. Van, ahol 60 féle különóra közül választhatunk és a környezet egyszerűen mesés.

"Ha a hazai oktatás így marad, nem változik, akkor „rá fog rohadni” az országra vagy az iskola átalakul szociális intézménnyé" - véli Halácsy Péter, a Prezi és a Budapest School alapítója. Greskovits György, a Milestone Institute alapítója szerint viszont reményteli fejlemény az elmúlt évekhez képest, hogy az erősen fragmentált pedagógustársadalom most kezd összeforrni és egységesen kiállni egy közös cél érdekében. De vajon a sztrájkon és polgári engedetlenségen túl melyek ma a hazai oktatási rendszer fő problémái, kihívásai. A két magániskola vezetője - kint is vagyok, bent is vagyok nézőpontból - sok dolgot máshogy látnak. Erről ebben a cikkünkben olvashatsz részletesen.

Jól látható trend tehát, hogy egyre több szülő gondolkodik úgy, hogy magániskolába iratja a gyerekét - erre a Pénzcentrum korábbi kutatása is rávilágított. Így van ez amúgy itthon és a nyugati világban egyaránt. A verseny hatalmas, egymás után nyitják a különböző speciális, és exkluzív intézményeket, ahol komoly pénzeket kérnek el a szülőktől. Nade melyek a legdrágább intézmények a világon? Nos, nemrég egy TikTok-videóban leleplezték az öt legdrágább magániskolát. A toplista így néz ki: