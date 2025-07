Drog- és alkoholmámorban indul a 2025-2026-os tanév: szomorú számok láttak napvilágot

Jeki Gabriella Link a vágólapra másolva

Aggasztó adatokat mutat a legfrissebb ESPAD-felmérés a magyar tinédzserek szerhasználati szokásairól. A 15–16 évesek fele már dohányzott, tízből kilenc alkoholt is fogyasztott - derül ki friss videónkból. A dizájnerdrogok és az amfetaminok használata is kiemelkedően magas európai viszonylatban. Nincs mese, ezzel nap mint nap meg kell küzdenie a szülőknek és a 2025-2026-os tanévben a pedagógusoknak is.

A legfrissebb ESPAD (Európai Iskolavizsgálat az Alkoholról és Egyéb Drogokról) kutatás több mint 35 ország 15–16 éves diákjainak szokásait vizsgálta az alkoholfogyasztás, dohányzás és kábítószer-használat szempontjából. A magyar eredmények különösen aggasztóak: minden második tizenéves rágyújtott már életében, és a diákok 87%-a fogyasztott már alkoholt. A mértéktelen alkoholfogyasztás – például öt vagy több ital elfogyasztása egy alkalommal – is gyakori, ami komoly közegészségügyi és mentálhigiénés kockázatokra utal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Magyarországon 130 iskolából több mint 2400 diák vett részt a vizsgálatban, így a felmérés megbízható képet ad a hazai tinédzserek életmódjáról. A Pénzcentrum friss videója részletesen bemutatja, hogyan helyezkednek el a magyar fiatalok az európai mezőnyben: míg az EU-átlag szerint a fiatalok 44%-a próbált már ki cigarettát, nálunk ez az arány 52%. Bár a napi rendszerességgel dohányzók aránya csökkent az elmúlt években, még mindig 10% körül mozog. A trendek alapján úgy tűnik, hogy az alkohol továbbra is a legelterjedtebb szerhasználati forma a hazai fiatalok körében. A kutatás a tiltott szerek – így a kannabisz, az amfetaminok és az új pszichoaktív anyagok – használatára is kitért. Különösen aggasztó, hogy a dizájnerdrogokat, amelyek gyakran ismeretlen összetételűek és veszélyesek, a magyar fiatalok 6,3%-a már kipróbálta – ez az arány a legmagasabb az egész európai mezőnyben. A kannabisz kipróbálásáról a diákok 17%-a, míg amfetaminfogyasztásról 4,6%-uk számolt be. Ezek az adatok nemcsak a megelőzési programok hiányosságaira mutatnak rá, hanem a fiatalok kiszolgáltatottságára is a digitális térben könnyen elérhető szerek világában. A felmérés kitért a tinédzserek mentális és fizikai jóllétére is. A válaszadók 32%-a jelezte, hogy tartósan rossz hangulatot tapasztal, míg 18%-uk alvásproblémákkal küzd. Emellett a napi képernyőidő – az iskolai használaton felül – meghaladja a 6 órát, ami hosszú távon negatívan befolyásolhatja az alvásminőséget, a figyelmi teljesítményt és a szociális kapcsolatok alakulását. A kutatás összességében arra figyelmeztet, hogy a magyar fiatalok egészségmegőrzését és mentális jóllétét célzott, rendszerszintű beavatkozásokkal kellene támogatni. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) CHART by Pénzcentrum, heti 3-szor a YouTube-on Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A NAPICSÁRT hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK