Brutális tünetegyüttes: így rokkannak bele a gyerekek a 2024-es iskolakezdésbe

A 2024/2025-ös tanév küszöbén a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozása vált a közbeszéd egyik legmeghatározóbb témájává. Az augusztusban életbe lépett kormányrendelet szerint az okoseszközök ugyan bevihetők az iskolákba, de szigorú szabályokhoz kötött a használatuk. A rendelet azonban nem csak megoldásokat, hanem újabb kérdéseket is felvet, különösen a diákok mentális egészségére gyakorolt hatásokat illetően. A klinikai szakpszichológus szerint a totális tiltás nem feltétlenül jelent hosszú távú megoldást a telefonfüggőség kezelésére, sőt ha már fennáll az addikció, komoly károkat is okozhat a teljes megvonás. De az iskolai szabályozás mellett fontos lenne a szülői szerepvállalás is.

A 2024/2025-ös tanév sem kezdődik izgalmak nélkül, tavaly ilyenkor még a tanszerek drágulása, a tanárhiány, és a státusztörvény borzolta a kedélyeket, idén pedig a mobiltelefonok iskolákból való kitiltása van a fókuszban. Mint ismeretes, 2024. augusztus 8-án megjelent a kormány rendelete az okostelefonok és egyéb okoseszközök iskolai használatának korlátozásáról. Ezeket be lehet ugyan vinni az iskolába, de a használni már nem lehet őket feltétel nélkül.

Persze van kiskapu, hiszen rendeletben az is szerepel, hogy különleges engedéllyel azért használhatóak az okoseszközök, de csak szigorú feltételek mellett: ez esetben a pedagógusnak kötelező rögzítenie a tanulmányi rendszerben „a birtoklás és a használat célját, az engedély érvényességének időtartamát (tanóra, foglalkozás, tanítási év), továbbá a birtokolható tárgyat”.

Hogy mindez hogyan hat majd a diákokra, még nem tudni, de az tény, hogy a pszichológia jelen állása szerint a totális tiltás nem vezethet semmi jóra. Sem otthon, sem az iskolában.

A tiltással sosem fogjuk elérni azt, amit a mélyebb megértetéssel, tanítással minden bizonnyal igen, azaz hogy a gyerek magáévá tegye az eszközhasználat szabályait. Tehát a tiltás az alapproblémát nem fogja megoldani, az esetleges függőségre nem gyógyszer. Ha segíteni akarunk, a kérdéskör komplexitásában kell kezelnünk, de az iskolai betiltás legfeljebb tűzoltás lehet, a valódi problémára nem nyújt megoldást. A tiltással, részben meg tudjuk óvni őket, hogy ne alakuljon ki komolyabb idegrendszeri sérülés, ne torzuljon még jobban a személyiségük, de megoldásnak kevés.

- mondta el dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a Pénzcentrumnak.

Komplex probléma, komplex megoldás

A szakember úgy látja, bátrabbnak kell lenni, szerinte merjük tovább gondolni a problémát, ne álljunk meg itt. Az elkobzás helyett meg kellene találni a megoldást, méghozzá közösen. Ha elindulnánk egy irányba egy meghatározott cél mentén, az eredményesebb lenne. Mint kifejtette,

a probléma gyökerének feltárása kulcsfontosságú lenne, a mostani határozattal csak a felszínt kapargatjuk, holott érdemes lenne feltárni és megérteni a mögöttes motivációkat egyéni szinten is akár. Mert nem az a fő probléma, hogy valaki sokat használja a telefonját, az minden esetben valaminek a tünete, jellemzően mentális probléma áll a háttérben. Ne dugjuk a homokba a fejünket, mondjuk ki és vizsgáljuk meg, vonjunk be pszichológusokat, történjen iskolán belül pszichoedukáció. Csak így tudunk változást elérni – feltéve ha ez a hosszú távú cél.

Telefonfüggőség: létező probléma

Tény, kutatások is bizonyítják, hogy a szélsőséges eszközhasználat tud függőséget okozni. Ha túl sok inger áraszt el minket, könnyen beszűkülhetünk, amivel megrövidítjük magunkat. Ezt egy gyerek még nehezebben látja át és látja be, mint egy felnőtt. A probléma ott kezdődik, ha a szülő ezzel nem foglalkozik, így a lázadókorban, vagy akár már annak a küszöbén óriási ellenállásba ütközhet a tiltás.

Éppen ezért már kis kortól kezdve tanítani kell a gyermeket az eszközre, el kell neki magyarázni, mire való valójában. Elsősorban az elsődleges szocializációs közegben kell ennek megtörténnie: meg kell mutatni neki konkrétan mit lehet és mit nem, különben könnyen kialakulhat addikció. A telefonaddikció egy létező probléma, az eszköz is működhet úgy, mint bármi más „szer”, ami ad valamit, ami által olyan élményt él át a használója, ami komfortos, ahol sokkal könnyebben megéli az örömöt és a boldogságot.

Arra a kérdésre, hogy a betiltás okozhat-e a függő gyerekeknél depressziót, dr. Makai Gábor azt mondta igen, komoly tünetek jelentkezhetnek szélsőséges esetekben. Megjelenhet a pszichológiai vagy akár fizikai megvonási tünetek is, ha elvesszük a gyerektől a „szert”. Fel kell készülni

figyelemzavarra,

ingerlékenységre,

alvászavarra, de akár

depresszió is kialakulhat.

Ilyenkor a gyerek szabadidejének egy jelentős részét az eszközzel tölti, a társas kapcsolatai szintjén visszahúzódik, inkább választja a játékot a telefont, mint a valódi kapcsolódást. Egy ponton túl már félhet a hús-vér kapcsolatoktól, és kizárólag a virtuális térben érzik jól magukat, ahol sokkal több pozitív visszajelzéseket kapnak.

Mikor és hogy be kell vezetni a gyerekeket a digitális térben?

Ettől függetlenül Egy 5-6 éves gyerek kezébe is lehet telefont, tabletet adni, az sem ördögtől való, de nagyon nem mindegy, hogy ő azt mire használja.

Ne féljünk odaadni nekik, hiszen ők ebben nőnek fel. Hosszú távon nem a tiltás a megoldás, még ha a másodlagos szocializációs közeg, az iskola most ezt is sugallja. Összetettebben kellene szemlélni ezt a kérdést, mélyebben, adott esetben integrálni lehetne az oktatási folyamatokba a telefont. Nem gondolom, hogy szabályok nélkül kell a gyerek kezébe adni, de meghatározott, jó esetben közösen kialakított sarokkövek mentén használhatja már egy óvodás is. Aztán ahogy nő a gyerek, ezeket a szabályokat újra lehet gondolni, újra lehet írni, de a kulcs, hogy közösen határozzuk meg, mit lehet és mit nem, és hány órán keresztül telefonozhat, tabletezhet egy gyerek.

A szakpszichológus szerint a totális tiltás nem hoz hosszú távon olyan pozitív eredményt, mint amire most sokan számítanak. Minden esetben a szülőnek otthon keretezni, szabályozni, szankcionálni kell, mikor mennyit használhatja a gyerek a telefont, méghozzá a korának megfelelően. És ez nem könnyű feladat.

