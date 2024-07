Felvételi 2024: itt teheti fel a kérdéseit, akinek nem világos a pontszámítás

MTI Link a vágólapra másolva

Az új pontszámítási rendszerrel kapcsolatos kérdések esetén az Oktatási Hivatal (OH) a felvételizők rendelkezésére áll - közölte a hivatal csütörtökön. Azt írták: az OH minden jelzést feldolgoz és egyedileg megvizsgál. Az intézményi pontokat érintő kérdések megválaszolásához pedig az érintett felsőoktatási intézményt is bevonják - tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK