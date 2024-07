Műegyetem: a felvettek többsége kiváló tanulmányi eredménnyel került be

Az új műegyetemisták elsöprő többsége legalább 90 pontot szerzett az elérhető 100 intézményi pontból.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) szeptemberben újabb kiváló hallgatókkal gazdagodik. Az idei felvételi eljárásban az újonnan felvett jelentkezők túlnyomó többsége kiemelkedő eredményeket ért el: az elérhető 100 intézményi pontból legalább 90 pontot szereztek. Összesen 4772 hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel, közülük 3694-en alapszakon, 868-an mesterszakon, és 210-en osztatlan képzésben.

Az új felvételi rendszer ellenére is jól látható, hogy a BME továbbra is a legjobbak választása. Az alapképzési és osztatlan szakokra felvett hallgatók átlagos pontszáma meghaladja a 400-at, több esetben pedig 430-at is.

Emellett a felvételizők több mint 90 százaléka olyan kiemelkedő pluszteljesítményeket nyújtott, mint például nyelvtudás vagy versenyeredmények, amelyekkel megszerezték a maximális 100 intézményi pontot.

A felvett jelentkezők kiegyensúlyozott középiskolai teljesítménye és elhivatottsága elismerésre méltó. Kétharmaduk tanulmányi és érettségi pontok összegzésével számított felvételi pontszámmal jutott be a Műegyetemre, ami azt mutatja, hogy egyenletesen magas szintű teljesítményt mutattak középiskolai tanulmányaik alatt

– emelte ki Bihari Péter oktatási rektorhelyettes. Rámutatott arra is, hogy a jelentkezők nagy része két tantárgyból is emelt szintű érettségit tett, ami még magasabbra emeli a felvételi pontszámaik értékét.

Bihari Péter emlékeztetett rá, hogy akár százezres pluszt is jelenthet a fizetésben a BME-n szerzett diploma. Több szak végzőseinek elhelyezkedést követő jövedelmi helyzetét vizsgálva ugyanis az látható, hogy mérhetően többet kerestek a BME-sek, mint az ugyanolyan végzettséggel rendelkezők átlagosan. Az Oktatási Hivatal Diplomás Pályakövetési Rendszerében szakonként is nyilvántartják a bruttó béreket, így összehasonlítható, hogy egy adott intézmény egykori hallgatói milyen tárgyalási pozícióban vannak az álláspiacon.

A műegyetemi diploma értékét a nemzetközi elismertsége is növeli. A brit rangsorkészítő, a QS legfrissebb európai listája szerint a Műegyetem a régióban a 12. legjobb és a hazai felsőoktatási intézmények között két mutatóban is az első helyre került, jelesül a fogadott cserediákok és a publikációk számában. Második lett a munkáltatói hírnév és a küldött cserediákok terén.

