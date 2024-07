A Corvinus Egyetemen voltak a legmagasabb ponthatárok idén: ezekre a szakokra volt nehéz bejutni

A legtehetségesebb diákok továbbra is a Corvinust választják, ennek köszönhetően az itt kínált mindhárom képzési területen – gazdaságtudományi, társadalomtudományi és informatikai képzések – itt a legmagasabb ponthatár a nappali alapképzések ösztöndíjas helyeire. A legmagasabb pontszámot gazdasági területen idén is az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapképzésre kellett összegyűjteni, itt 478 pont lett a küszöbérték. A Corvinusra felvettek többsége már angol nyelvű képzést választott.

Összesen 1871 hallgatót vett fel a Budapesti Corvinus Egyetem a 2024/25-ös tanévre a központi felvételi eljárásban. Alapképzésen 1376, mesterképzésen 439, osztatlan képzésen pedig 56 diák kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. Ezen kívül, nemzetközi felvételi útján összesen 457 hallgató csatlakozhat a Corvinushoz – 364-en alap-, 93-an mesterszakon –, így az elsőéves diákok negyede már külföldről érkezik az egyetemre, a felvetteknek több mint a fele pedig angol nyelvű képzést választott.

A diákok a 2024/25-ös tanévben induló alapszakok már több mint háromnegyedét, a mesterszakok mintegy kilencven százalékát ugyanis angolul vagy angolul is teljesíthetik. Az idén a magyar oktatási rendszerből a nappali alapszakra felvett hallgatók mintegy 75%-a, a nappali mesterképzésre felvett hallgatóknak pedig szinte 100%-a térítésmentesen tanulhat az ösztöndíjprogramnak köszönhetően.

Gazdaság-, társadalomtudományi és informatikai nappali alapképzéseken is a Corvinus Egyetemé a legmagasabb ponthatár a felvi.hu adatai alapján az ösztöndíjas helyeket tekintve.

Az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakon legalább 478 pontot, a szintén angol nyelvű nemzetközi tanulmányok szakon 458 pontot, míg a magyar nyelvű gazdaságinformatikus szakon 440 pontot kellett gyűjteni a bekerüléshez. A Corvinushoz tartozó képzési területeket tekintve összesítve a top tízbe bekerült a tavaly indított új szakja: az üzleti adattudomány (450 pont). Gazdasági területen a 8 legmagasabb ponthatárú képzésből 7 a Corvinus Egyetemé, társadalomtudományi képzésekben az 5 legmagasabb pontszámú képzésből 3-at itt oktatnak.

Gazdálkodási és menedzsment: nehezebb bekerülni az angol, mint a magyar képzésre

Az egyetem térítésmentes alapképzéseire 440 pont alatt nem lehetett bekerülni. Az angol nyelvű szakok egyre inkább teret nyernek: a legnépszerűbb és legnagyobb angol nyelvű alapszakjára, a gazdálkodási és menedzsment angol képzésére, több diákot vettek fel tavalyhoz képest. A gazdálkodási és menedzsment angol szakra idén is több pont volt szükséges (460) a bejutáshoz, mint a magyar képzésre, ahova 443 pontot kellett felmutatni. A legmagasabb ponthatárat az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapszakon húzták meg, ide 478 ponttal lehetett bekerülni, de magas, 458-os pontszám kellett az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok alapszakhoz, valamint a magyar nyelvű alkalmazott közgazdaságtan képzéshez, ahova legalább 457 ponttal lehetett bejutni.

A tavaly indult, angol nyelvű interdiszciplináris szakok népszerűsége töretlen: az üzleti adattudomány alapképzésre 450 pontot, a filozófia, politika, gazdaság (PPE) képzésre 447 pontot kellett hozni, és még ezek mellett a magas pontszámok mellett is előbbinél mintegy 30%-kal, utóbbinál csaknem kétszer annyi hallgató kezdheti meg tanulmányait, mint tavaly. Mindkét szakot Magyarországon kizárólag a Corvinuson lehet elvégezni. 447 pont kellett a pénzügy és számvitelhez, míg a gazdaságinformatikus szakra és a gazdaság- és pénzügyi-matematikai elemzés osztatlan képzésre jelentkezők 440 pont birtokában válthatnak corvinusossá.

Több mesterszakon nőtt a felvettek létszáma

A Corvinus mesterszakjai között idén debütáló nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat egyéves angol nyelvű képzésre rögtön másfélszeres túljelentkezést regisztráltak. A szakmegújításoknak köszönhetően a corvinusos angol nyelvű mesterképzések egy részét már egy év alatt is el lehet végezni. Ilyen a marketingstratégia és -innováció is, ennek létszáma az élénk érdeklődésre tekintettel tavalyhoz képest több mint megkétszerese lett. A piaci igényeknek megfelelően a Corvinus idén szintén több mint másfélszeresére növelte az először tavaly indított gazdasági-viselkedéselemzés szakra felvettek létszámát és az angol nyelvű pénzügy mesterszakon is több Corvinus ösztöndíjas tanulhat tovább. Az egyik legnagyobb presztízsű képzést, a vezetés és szervezést mindkét nyelven el lehet végezni, a magyar szakra idén másfélszer annyian kerülhetnek be. Az angol szak létszáma változatlan, ennek előnye, hogy azzal egyúttal automatikusan bekerül a hallgató a világ 12. legjobb üzleti képzésébe, a CEMS-programba, amelynek Magyarországról csak a Corvinus a tagja.

Az egyetemen a következő tanévben is folytatódik a szakportfólió megújítása a piaci igényeknek megfelelően, a hallgatói elvárásokat is figyelembe véve. Az alapképzésben új specializációkat fejlesztenek, és folyamatosan aktualizálják a meglévők tudásanyagát. A mesterképzések esetében várhatóan újabb programokkal bővül a kínálat, amelyek tudásszinttől függően egy- vagy kétéves formában is elvégezhetőek, illetve a már kevésbé versenyképes szakokat kivezetik a képzési portfólióból és új, keresletnek megfelelő, versenyképes programok fejlesztését kezdik meg.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán