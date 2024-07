Nemzeti Közszolgálati Egyetem: 11 ezren jelentkeztek, 2200-an jutottak be

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tavalyihoz hasonlóan idén is sokan szerettek volna továbbtanulni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), a közel 11 ezer jelentkező közül most 2218-an jutottak be valamelyik képzésre. Ebben az évben is több szakon volt szükség négyszáz pont feletti teljesítményre a sikeres felvételhez – derült ki a ponthatárok július 24-i kihirdetését követően.

Az általános eljárásban az előző évhez képest idén több hallgatót vettek fel az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karra, ahol 959-en kezdhetik meg a 2024/2025-ös tanévet. A nappali munkarendű támogatott alapképzések közül a nemzetközi igazgatási szak angol nyelven is induló képzésére 434, a magyar nyelvűre pedig 431 pontra volt szükség a bejutáshoz. A közigazgatás-szervező szakra nappali támogatott képzésre 293, a levelezőre 320, az államtudományi osztatlan nappali munkarendű támogatott képzésre 347 pont volt a határ. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Rendészettudományi Karon is többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint az előző évben, most 781 elsőévest várnak. A fokozott érdeklődés a ponthatárokban is megmutatkozott: a nappali munkarendű képzések közül idén is a bűnügyi alapszak bűnüldözési szakirányán volt szükség a legtöbb pontra a bejutáshoz: 420 pontot kellett elérniük a jelentkezőknek, a levelező munkarendű képzések közül a bűnügyi igazgatási alapszak bűnügyi nyomozó szakirányán 428, míg a rendészeti igazgatási alapszak közrendvédelmi szakirányán 440 pontra volt szükségük a felvételizőknek. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon 325-en kezdik meg első tanévüket. A kar egyik legnépszerűbb képzése a nemzetközi biztonság- és védelempolitika szak, ahol a tavalyinál egy ponttal több, 432 pont volt a felvételi küszöb. A honvédtiszti alapképzésben meghirdetett szakokon 282 és 332 pont között volt a határ. A Víztudományi Karon 153 elsőéves tanul majd szeptembertől. A karon a nappali munkarendű támogatott képzéseknél továbbra is az építőmérnöki képzés a legnépszerűbb, ehhez idén 242 pontot kellett elérni, a környezetmérnöki képzésre 236, a vízügyi üzemeltetési mérnöki képzésre 234 pont volt a határ. Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt

