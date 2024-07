Máris szavaztak a mobilok iskolai betiltásáról: ez jöhet a magyar iskolákban a 2024/25-ös tanévben

Az Országgyűlés nemrégiben elfogadott törvénymódosítása jelentős változásokat hozott a magyarországi iskolákban a mobiltelefon-használat szabályozása terén. Az új jogszabály célja, hogy javítsa a diákok tanulási teljesítményét és koncentrációját, mivel a mobiltelefonok használata az iskolában gyakran elvonja a figyelmet a tananyagról és nehezíti a tanárok oktató munkáját. A Pénzcentrum saját kutatásában felmérte, hogy a szülők hogyan viszonyulnak a kérdéshez és milyen megoldást látnak megfelelőnek a témában. A kutatásunkból egyértelműen kiderül, hogy a korcsoportok növekedésével egyre megengedőbbek a szülők a diákok mobiltelefon iskolai használatával kapcsolatban. Azonban a válaszok túlnyomó többsége, közel 40%-a még így is inkább úgy véli, hogy reggel el kéne venni a telefont a fiataloktól, mert az oktatás során csak zavaró a jelenléte.

Az okostelefonok iskolai használatának problematikájával már foglalkoztunk több cikkünkben is, többek között kikértük pszichológus véleményét is a témában. A különböző pszichológiai tényezőkön felül a kormány fő indoklása, hogy az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, és az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. Ezért szükségesnek tartották egy egységes szabályozás bevezetését, amelyet minden oktatási intézményben alkalmazni lehet​.

Az új szabályozás lehetővé teszi az iskolák számára, hogy saját házirendjükben részletesen szabályozzák a mobiltelefonok használatát és az intézmények dönthetnek úgy, hogy teljesen megtiltják a mobiltelefonok használatát az iskolában, vagy csak bizonyos helyzetekben engedélyezik azt, például tanórán, digitális taneszközként​. A módosításról szóló törvényjavaslat erre vonatkozó bekezdése:

Az iskolákban a közelmúltban a társadalom jogos felháborodását kiváltó esetek történtek a tanárokkal, illetve a diákokkal szemben. Ezek a verbális, vizuális, illetve fizikai támadások az online és az offline térben egyaránt előfordultak. A gyermekek életének védelme, testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésük és egészségük elsődleges kérdés. Szintén elengedhetetlen, hogy az iskola épülete, a tanuláshoz megfelelő, biztonságos környezet legyen. A törvényjavaslat ezért egységes szabályozást hoz létre az iskolák területére be nem vihető és bevihető, azonban használatukban korlátozott tárgyakra vonatkozóan. A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőrnek jogosultságuk lesz arra, hogy a tanuló csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálhassák. Az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. Jelenleg az iskolák házirendje jogosult rendelkezni erről a kérdésről, azonban az okostelefonok egyre nagyobb elterjedése miatt szükséges egy egységes szabályozás, amelyet minden intézményben alkalmazni lehet. Vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek, adott esetben a mobiltelefon is, amely egy-egy tanórán digitális taneszközként is megjelenhet, éppen ezért azt a lehetőséget továbbra is biztosítani kell, hogy ezeket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák.

Tehát alapvetően a törvényjavaslat igyekszik megelőzni az elmúlt időszakban sajnálatos módon bekövetkező iskolai erőszakot. Ide értve a verbális és fizikai bántalmazást, bullyingot is. De természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek rendelkezzenek mobiltelefon készülékkel,

csak annak nem megfelelő időben és helyzetben való használatát igyekszik megteremteni.

A tervezetben szereplő szabályok betartását a tanárok és az iskolaőrök felügyelik. Mint ahogy az fentebb olvasható jogosultságot kapnak a diákok csomagjainak és tárolóhelyiségeinek átvizsgálására, ha szükséges. Az iskolaőrök már a becsöngetés előtti pillanatokban is ellenőrizhetik a diákok táskáit, és szükség esetén elvehetik a mobiltelefonokat, tableteket, vagy akár okosórákat is​​.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a hazai és nemzetközi kutatások is alátámasztják, hogy a korlátlan iskolai mobiltelefon-használat negatív hatással van a diákok figyelmére és teljesítményére. Hangsúlyozta, hogy a diákok a tanóra előtt és után továbbra is használhatják a mobiltelefonokat, és szükség esetén tarthatják a kapcsolatot szüleikkel​.

Pénzcentrum saját kutatása

A diákok és szülők véleménye megoszlik az új szabályozással kapcsolatban. Egyes diákok úgy érzik, hogy a törvény túlságosan beavatkozik a személyes jogaikba, míg mások elfogadják a szabályozást és inkább biztonságban tudnák telefonjaikat a tanároknál. A szülők között is vannak, akik szerint az okoseszközöket az oktatás részévé kellene tenni, míg mások támogatják a szigorúbb korlátozásokat​. A Pénzcentrum az elmúlt hetekben felmérte az olvasók véleményét a témában. A kutatásunkat közel 7 500 szülő töltötte ki, ebből 2 350 olyan szülő nyilatkozott akinek egy gyermeke van, 3 158 olyan, akinek 2 és 1 719 három vagy annál több gyerekkel rendelkező osztotta meg véleményét a témában.

A kérdésünk tehát az volt, hogy az általunk vizsgált 5 korcsoportban milyen gyakorlatot látnak megfelelőnek a a szülők az okostelefonok iskolában való használatát illetően. A vizsgált 5 korcsoport a

1-2. osztályos tanulók

3-4. osztályos tanulók

5-6. osztályos tanulók

7-8. osztályos tanulók

és a középiskolások.

Az általunk felkínált választási lehetőségek pedig a következőek voltak:

A telefonokat egyáltalán nem szedik be az iskolában, hogy a gyermekek szünetben (kizárólag) tudjanak játszani, ne unatkozzanak.

A telefonokat egyáltalán nem szedik be az iskolában, hogy a szülők (kizárólag) bármikor tudjanak kommunikálni gyermekeikkel.

A telefonokat reggel az iskolában beszedik, és délután hazainduláskor adják vissza.

A telefonokat reggel az iskolában beszedik, tanítás után fél órára megkapják a gyerekek, majd ismét visszaszedik, és hazainduláskor adják vissza.

Ne vihessen telefont az iskolába!

A kutatás főbb eredményei

Az előzetes feltevésünk szerint a diákok korának növekedésével egyre kevésbé gondolják a szülők problémának, ha a gyereküknél ott van a telefon az iskolában. Ennek több oka lehet, de elsősorban -ahogy a válaszlehetőségekben is benne van- az, hogy az egyedül közlekedő fiatalok életjelet tudnak adni szüleiknek a nap bármely szakaszában. Ezen felül a gyerekek növekedésével és önállósodásával párhuzamosan a szülők többsége úgy gondja, hogy önállóan el tudja dönteni a tinédzser, hogy mit szeretne csinálni, beleértve ebbe azt is, hogy a szünetben mivel tölti az idejét. Nézzük meg tehát, hogy milyen számok mutatkoznak a felmérésünkből és beigazolódik-e az előzetes feltevésünk. A következő táblában összesítve láthatóak az egyes válaszok megoszlásai.

Jól látható, hogy a legmarkánsabb eredményt minden korosztály esetén a 'telefonokat reggel az iskolában beszedik, és délután hazainduláskor adják vissza' válasz érte el. Jól látható, hogy egy korosztályt kivéve mindenhol legalább 3 000 szülő választotta, tehát azt az egy kivételt leszámítva a válaszadók minden korosztályban 40% felett gondolták azt, hogy a telefont a tanórán és a szünetekben ne használhassák a gyerekek, legyenek akár már 11-12.osztályosok.

Az egyetlen kivétel, ahol ezt a választ csupán 32% választotta az a 1-2.osztályos gyerekek csoportja, mivel ott a legmarkánsabb válasz az 'egyéltalán ne vihessenek telefont a gyerekek az iskolába' válaszlehetőség. Az összesítőtábla eredményeinek könnyebb értelmezéséhez korosztályonként kördiagramon ábrázoltuk a különböző válaszlehetőségek megoszlását. Ez látható a következő 2 ábrán.

Az első ábrán az 1-2.; 3-4. és 5-6. osztályosokra vonatkozó eredmények kerülnek bemutatásra. Ami igen látványos a 3 kördiagram esetén, hogy a kékkel színezett 'ne vihessenek telefont a gyerekek' válaszok jelentősen csökkenek, míg a legkisebb korosztály esetén ez közel 52%, a 3-4.osztály esetén lecsökken 40% alá (kb. 37%), az 5-6.-os korosztályra pedig 20% alá, megközelítőleg 16-17%-ra csökken. Ezzel párhuzamosan pedig igen szignifikánsan növekszik a 'telefonokat reggel az iskolában beszedik, és délután hazainduláskor adják vissza' válaszok aránya és az látható, hogy ez az opció végig tartja a többi korosztály esetén is a vezető pozícióját, ahogy azt a fenti táblázat alapján is megállapítottuk.

A többi válaszlehetőség nem változik nagyot a vizsgált osztályokban, a legkevesebben az 'egyáltalán ne vegyék el a telefont, hogy a szünetben ne unatkozzon'-t választották mindenhol, bár némi növekedés látható az 1-2. osztályról az 5-6. osztályra. Azt az érvet, hogy a gyerekeknél azért legyen telefon, hogy a szüleikkel bármikor tudjanak kommunikálni már sokkal többen preferálták, ebből is jól látható, hogy az 5-6.osztályos tanulók közül sokan már önállóan közlekednek, ugyanis erre a korosztályra ezen válaszok aránya már 10% fölé kerekedett.

A következő két kördiagramon már a nagyobb gyerekekre, fiatalokra vonatkozó szülői véleményeket láthatjuk a témát illetően. Jól látható, hogy a két leggyakoribb válasz a 'vegyék el délelőtt, de délután adják vissza vagy délután' és a 'ne vegyék el, hogy a szülővel (kizárólag) tudjon kommunikálni a gyerek'. Ezen válaszok mind a 7-8. és a középiskolások esetén is az összes válaszok közel 60- 65%-át kiteszi. De, ami meglepő, hogy a 'ne vihessenek telefont magukkal az iskolába' válaszok mind a két korcsoport esetén a 7- 12%-os intervallumban mozog, tehát így is vannak olyan szülők, akik úgy vélik egyáltalán nem lenne szabad mobiltelefont vinnie a diákoknak az iskolába, legyenek akárhány évesek.

Tehát az adatok alapján elmondható, hogy az előzetesen feltett hipotézisünk, hogy a korcsoportok növekedésével egyre kevésbé érzik problémásnak a szülők a gyerekek telefonbirtoklását az iskolában beigazolódni látszik, már az eddigi elemzések alapján is. Készítettünk egy ábrát, amelyen az állításunk valósága még jobban kivehető. Az egyszerűség kedvéért azokat a válaszokat, amelynek lényege, hogy a gyerekektől ne vegyék el a telefont, hogy a szülővel tudjon kommunikálni és, hogy ne unatkozzanak összevontuk, mivel az állítások fő lényege, hogy a diákoknál maradhatnak a készülékek.

Jól látható a vonaldiagramokból, hogy ténylegesen igaz az előzetesen feltett állításunk. Míg a 'ne vihessenek telefont az iskolába' válaszok aránya a korcsoportok növekedésével szigorúan monoton csökkenő tendenciát mutat (negatív irányú függvény), addig a 'vihetnek telefont' válaszok aránya pont, hogy szigorúan monoton nő az osztályok növekedésével (pozitív irányú függvény).

Az is jól látható az ábrán, hogy az 5-6.osztályosok esetén találkozik a két vonal, tehát ott nagyjából a szülők 50-50%-ban tartoznak az egyik és a másik csoportba. Ez pedig nagy részben azzal magyarázható, hogy nagyjából annál a korosztálynál kezdenek önállóbbá válni a gyerekek, beleértve ebbe az egyedül közlekedést is, ami implikálja, hogy a szülők preferálják a gyerekek telefonhasználatát az iskolában.