Bekeményít a kormány az iskolákban: durva szigor jön az új tanévben, erről tudnia kell a szülőknek

Valóban olyan méreteket öltött a diákok okoseszköz-használata, amelynek gátat kellett szabni, és sokszorosan igaz ez az internetes zaklatás jelenségére - így reagált a Pénzcentrumnak Rosta Ágnes pszichológus, mikor a múlt hét elején elfogadott, az iskolai okoseszköz-használatot korlátozó törvénymódosításról kérdeztük. A diákok szeptember elsejétől csak akkor használhatnak okoseszközt a köznevelési intézményben, ha az a tanulásban ad segédletet, másra az iskolában nem használhatják. A kormány szerint a diákok már nem figyelnek eléggé az órákon az okostelefonok miatt, és hivatkoztak a zaklatás jelenségére is, amelyet így visszaszorítani remélnek.

Nem akármilyen tiltás élesedik szeptembertől a magyar iskolákban: a múlt kedden beterjesztett, majd rögtön másnap már el is fogadott salátatörvényben rögzítették, hogy a következő tanévtől a diákoknál nem lehet tablet vagy mobiltelefon. Indoklásul azt írták a törvénymódosításban, hogy a különféle okoseszközök immár megengedhetetlen mértékben vonja el a diákok figyelmét a tanulásról, és a kormány gátat szeretne vetni az online bántalmazásoknak is.

A törvényben az is szerepel, hogy a pedagógusok, de még az iskolaőrök is átnézhetik a diákok holmiját, hogy nem próbálnak-e tiltott tárgyakat bevinni a terembe, de persze lesz olyan is, amikor a tanuláshoz azért használhatják segédeszközként. Gyermekpszichológussal néztük át a törvényszöveget, és megkérdeztük tőle, nem aránytalan-e az a szigor, amelyet most bevezetnek.

Nem figyelnek az órán, mobiloznak helyette a diákok

A múlt hétfőn beterjesztett törvényjavaslat szerint a diákok figyelmét már annyira elvonja az okoseszközök használata, hogy megengedhetetlen mértékben lecsökkent a tananyagra összpontosított figyelmük. Ennek érdekében szeptember elsejétől korlátozottan lehet majd csak használni a mobiltelefonokat és a tableteket.

A diákok holmiját a pedagógusoknak és az iskolaőröknek is joguk lesz átnézni, hogy azokon a napokon, amikor nem lehet, a diákok ne vigyék be a tanórákra az eszközöket. Lesz természetesen olyan, amikor az okoseszközök a tanóra keretében használhatók lesznek segédeszközként, de ezt természetesen a pedagógusok szabják majd meg. Tételes lista egyébként még nincs arról, hogy melyek lesznek még korlátozottan használható tárgyak a köznevelési intézményekben: ezt majd egy későbbi rendelet fogja pontosan szabályozni.

A javaslat parlamenti vitájában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára kiemelte: a kormány álláspontja szerint kellett már egy egységes szabályozás, mert eddig az iskolák saját hatáskörben döntöttek arról, hogy engedélyezik-e a kütyük iskolai használatát.

Jelenleg az iskolák a házirendben jogosultak rendelkezni erről a kérdésről, de az okostelefonok terjedése miatt szükséges egy egységes szabályozás, amelyet minden intézményben alkalmazni lehet

– emelte ki Panyi Miklós.

Alapjog az eszközhasználat, de ideje volt a korlátozásnak

A Pénzcentrum Rosta Ágnes pszichológust, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány iskolai bántalmazásokat megelőző NEMECSEK programjának vezetőjét kérte meg, hogy segítsen tisztán látni a kérdésben. Szerettük volna először is tudni, hogy összességében jó döntés született-e: a pszichológus kimondottan üdvözölte a szabály megszületését. Hozzátette azonban: egyelőre nem világos, pontosan hogyan tartatják majd be a szabályokat.

Nagyon fontos lépés az, hogy megjelent a gyerekek digitális eszközhasználatának szabályozása intézményi keretek között is. Egyelőre azonban nem ismert az, hogy a jogszabályban foglalt előírásokat miként tervezik végrehajtani. Azokban az intézményekben, ahol korábban pl. a házirendben nem rendelkeztek az eszközhasználat szabályairól, különösen fontosnak tartjuk azt is, hogy az intézmény az új, és a kezdetekben a mindennapokat nagy mértékben befolyásoló rendelkezések bevezetését a gyerekek számára is érthető módon ismertesse, időt hagyva annak megfelelő alkalmazására. Biztatunk minden iskolát, gyerekekért felelős felnőttet arra, hogy tudatosítsák azt, hogy a törvény mögött a gyerekek érdeke, az ő jólétük áll, így a táskák átkutatása helyett olyan módszereket alkalmazzanak, ami segít a gyerekeknek is megérteni és betartani azokat a szabályokat, amik rájuk vonatkoznak az oktatás ideje alatt.

- mondta Rosta Ágnes. A programvezető azt is hozzátette: programokra lenne ahhoz szükség, hogy mind a gyerekek, mind a szülők megértsék mindennek a fontosságát, de a gyerekek alapjoga nem sérülhet közben.

Azt is tapasztaljuk, hogy nagy szükség van a gyerekek, szülők, pedagógusok eszközhasználati, online biztonsággal kapcsolatos tudásának bővítésére, de egyelőre nem ismert, hogy az új szabályozás mellé társul-e majd olyan program, képzés, amely ezt elősegíti. A mobiltelefonok használatálatának intézményi korlátozása időszerű, azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy minden gyereknek joga van a magánélethez, és ezt az alapjogot nem lehet szükségtelenül korlátozni

- tette világossá a pszichológus.

Jó a mobil, de mást is kell csinálni

Felmerült bennünk a kérdés, hogy atért előfordulhatnak olyan esetek, mikor a tanulónak fontos lenne, hogy egész nap elérjék a szülei - akár váratlan esemény, akár mondjuk egy beteg családtag, rokon miatt. Rosta Ágnes szerint az ilyen vis maior esetekről már eleve tudomással kell lennie a pedagógusnak.

Ha egy gyerek életében bármilyen váratlan esemény következik be, és az az iskolai életére is hatással van, vagy azt befolyásolja, akkor ezt a tényt az iskolának, az osztályfőnökének tudnia kell. Az iskola telefonon bármikor elérhető kell, hogy legyen a szülők számára. Egy ilyen helyzetben tehát fontos szempont, hogy a gyerek akkor is elérhető, ha nincs nála a saját telefonja

- mondta a pszichológus. Azt is leszögezte, hogy természetesen egyáltalán nem ördögtől való a telefon vagy a tablet használata, de el kell azt érni, hogy a gyerekek ne csak azzal foglalkozzanak - a jelenlegi helyzet ugyanis siralmas.

Az iskolai mobiltelefon használat jó, ha az épp a tanórához kötött, és segíti, színesíti a gyerekek oktatását, magát a tananyagot. Minden más helyzetben azonban elvonja a figyelmet a tanulásról. Az óraközi szünetekben nagyon fontos lenne a gyerekeknek egymáshoz kapcsolódniuk, különösen általános iskolában sokat mozogniuk. Abszolút észrevehető jelenség, hogy azokban az iskolákban, ahol egyáltalán nincs szabályozva a mobiltelefon használata, ott a szünetekben ugyan együtt ülnek a gyerekek, de kevésbé vesznek részt közös tevékenységekben, észrevehetően kevesebbet mozognak, és sokkal több időt töltenek szótlanul, kevesebb társas interakcióban, mint azokban az iskolákban, ahol szabályozva van ez a helyzet

- húzta alá Rosta Ágnes.

Elég a zaklatásból!

Mind a törvény szövegében, mind a parlamenti vitában hivatkozott a kormány az egyre jobban elharapózó internetes zaklatás (gyakran emlegetett nevén: a cyberbulling) jelenségére is. Azt már nem tették hozzá, hogy ha a tanuló a nap végén már használhatja az eszközeit, akkor miért ne folytatná ezt a tevékenységet? Rosta Ágnes szerint itt az lenne a lényeg, hogy az iskolában ez semmiképpen se legyen, és reméli, hogy így már az iskolán kívül is drasztikusan csökken majd az esetek száma.

Az online iskolai kortárs bántalmazás azért is különösen problémás, mert sem időbeli, sem térbeli korlátai nincsenek, azaz az áldozatot 0-24-ben tudják zaklatni, akár otthon is. Ettől függetlenül abban segíthet a mobiltelefon-használat korlátozása, hogy kevesebb videó, kép és hanganyag készüljön az iskolában, amit aztán felhasználhatnak a későbbi kortárs bántalmazáshoz. Azzal ugyanis, hogy egy okostelefon van minden tanuló zsebében, ott egy kamera, fényképezőgép is, amit nagyon sokszor használnak, egymás videózására, fotózására. Ugyanakkor csak ettől várni az iskolai kortárs bántalmazás mértékének csökkenését nem elegendő, ennek ki kellene egészülnie olyan kezdeményezésekkel, programokkal, amik segítik az intézményeket abban, hogy biztonságossá válhassanak

- mondta a pszichológus. Hozzátette azt is, hogy maga az eszközhasználat már nagyon fiatal gyermekkorban is általánosan megfigyelhető, pedig minél hamarabb adjuk a gyerekek kezébe az okoseszközöket, annál rosszabb lesz a helyzet.

Egyre fiatalabb korban kerül a gyerekek kezébe telefon, tablet, akár egészen kicsi korban is a szülők ezzel kötik le vagy terelik el a gyerek figyelmét. Sokan sajnos nem is tudják, hogy ennek mennyi negatív következménye lehet például az egészséges alvás-, evés szokásokra, a viselkedésre és a figyelem vagy az érzelmi fejlődésre. A nemzetközi ajánlás szerint 2 év alatti gyerekek számára 0 perc lenne az ajánlott képernyőidő, ami a gyakorlatban nehezen vagy nem igazán valósul meg, miközben egyre több kutatás szól arról, hogy a 10 éves kor alatti rendszeres és önálló eszközhasználat negatívan befolyásolja a gyerekek fejlődését. Itt fontos lenne megvizsgálni a saját viszonyunkat is az okoseszközeinkhez és feltenni azt a kérdést, hogy a gyerek mennyit látja a körülötte lévő felnőttek kezében a telefont, mi milyen mintát adunk nekik az okoseszközökhöz való egészséges, kiegyensúlyozott viszonyulásban. A szülők tudatosítására, érzékenyítésére nagy szükség van ezen a téren

- zárta gondolatait a Hintalovon Alapítvány NEMECSEK-programjának vezetője.

Összességében tehát örvendetesnek tartja a lapunk által megkérdezett szakértő, hogy megszületett egy olyan törvény, mely végre egységes sarokpont lehet a mobilozás korlátozásában a köznevelési intézmények számára. Leszögezte ugyanakkor, hogy az okoseszközök lehetnek akár hasznosak is a tanulásban, de az internetes zaklatást gyorsan vissza kell fogni - erre is jó kiindulópont az a törvény, amit most elfogadtak.

Hogyan kellene korlátozni a mobiltelefon-használatot az iskolában?

Az országgyűlés nemrégiben egy új jogszabály-módosítást fogadott el, amely lehetővé teszi a diákok iskolai mobiltelefon-használatának korlátozását. A módosítás szerint a kormány jogosult lenne meghatározni azokat a tárgyakat, amelyeket tilos az iskolákba és kollégiumokba bevinni, illetve azokat, amelyeket csak igazgatói engedéllyel lehet az órákon használni. Ugyanakkor a kérdés egyelőre igencsak megosztja a szülőket, így most leginkább az ő véleményükre vagyunk kíváncsiak, hogyan is kellene rendezni a gyeremekek iskolai mobiltelefon-használatát. Kérjük, segítsd a munkánkat és töltsd ki az alábbi, anonim kérdőívünket.