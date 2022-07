Leáldozott az OKJ-nak: ezek a felnőttképzések tarolnak helyette

Eleinte aggódtak a felnőttképzési piac szereplői amiatt, hogy a közelmúltban átalakított struktúrában nem lesznek népszerűek a kurzusaik, a rendszer azonban működik, a felnőttképzési programok módosult fókusszal ugyan, de egyre kedveltebbek – írta meg a Világgazdaság.

December 31-én végleg búcsúzik az Országos Képzési Jegyzék, azaz az OKJ, aminek a helyébe a felnőttképzés lépett. Az új szisztéma lényege, hogy alapszakmát most már csak a szakképzési centrumokban lehet szerezni.

„Az üzleti alapon működő felnőttképzőknél pedig – a korábbi OKJ-s tanfolyamok helyett – 73 részszakma és az úgynevezett programkövetelmények alapján folytatott félezernél is több szakképesítés közül válogathatnak az érdeklődők – mesélt a változásokról Zsuffa Ákos, a Felnőttképzők Szövetségének (FVSZ) elnöke, aki azt is elmondta, hogy az átalakítások ellenére is népszerűek maradtak a felnőttképzők, és az általuk kínált képesítések is egyaránt.

Tehát a következő lesz az első olyan év, amikor már csak a részszakmák és a programkövetelményes képesítések közül lehet választani, amivel a vizsgáztatás formája is átalakul. A diákok ugyanis csak valamelyik akkreditált vizsgaközpontban adhatnak számot tudásukról, ami a kezdetekben döcögősen indult, de mára a számonkérés problémája is megoldódott Zsuffa Ákos szerint, aki az új KATA törvényről is beszélt:

Borítékolható, hogy a magánfelnőttképzőket és a felnőttképzésben részt vevő óraadókat igencsak negatívan fogja érinteni ősztől a kisadózó vállalkozók tételes adójának az átalakítása, mivel nagy számban vannak köztük olyanok, akik így róják le a közterheiket

– mondta el a szakértő.