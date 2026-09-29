Átfogó reformcsomagot nyújtott be a kormány az önkéntes nyugdíjrendszer átalakítására, amely a tervek szerint 2027. január 1-jén lép életbe.
Nyugdíjelőleg 2027: itt vannak a fontos tudnivalók, kevesen tudnak erről a szabályról
Aki 2027-ben igényli a nyugdíját, de az ellátás pontos összegének kiszámítása adminisztratív okokból elhúzódik, automatikusan nyugdíjelőleget kap. A hatóság ezzel az átmeneti megoldással biztosítja, hogy a jogosultak a hosszas ügyintézés ideje alatt se maradjanak jövedelem nélkül - erről ír FArkas András nyugdíjszakértő.
Alapesetben a nyugdíjigény elbírálására 60 nap áll a kormányhivatal rendelkezésére. Ha az igénylő jogosultsága kétséget kizáróan fennáll, ám a pontos összeget valamilyen hiányosság miatt 30 napon belül nem lehet megállapítani, a hatóság hivatalból nyugdíjelőleget állapít meg.
Az elhúzódó ügyintézésnek leggyakrabban két oka van. Az egyik, amikor az év elején benyújtott kérelmeknél meg kell várni az adott évre érvényes valorizációs szorzószámok közzétételét. A másik tipikus eset a nemzetközi nyugdíjigénylés, amelynél a külföldi hatóságoktól várt adatok és igazolások beérkezése hosszabb időt vesz igénybe.
A nyugdíjelőleget a hatóság a rendelkezésre álló adatok, valamint a már megállapított, hatályos szorzószámok alapján számítja ki. Erről nem végleges határozat, hanem végzés születik.
Előfordulhat, hogy az eljárás megindulásától számítva négy hónap is eltelik a végleges nyugdíj megállapítása nélkül. Ha időközben új információk – például a friss valorizációs szorzók – válnak ismertté, az igénylő kérheti az előleg összegének módosítását. A hatóság erről is végzésben dönt, amellyel szemben szükség esetén jogorvoslatnak van helye.
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Fontos tudni, hogy a végleges nyugdíjösszeg megállapításakor a hatóságot nem köti az előlegről szóló korábbi döntés, hiszen a friss adatok és bizonyítékok alapján a tényleges nyugdíj eltérhet az előlegtől. Az eljárás lezárásakor, a végleges határozat megszületésével a már folyósított nyugdíjelőleg összegét maradéktalanul beszámítják a végleges ellátásba.
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