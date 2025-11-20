Több százezer magyar nyugdíjas folyamodik már ehhez a dologhoz: rengeteg plusz pénzhez jutnak vele

A megélhetés és a közösség hajtja a dolgozó nyugdíjasokat – derül ki a WHC Csoport, Magyarország egyik legnagyobb HR-szolgáltatójának adataiból. A WHC Senior üzletága szerint a nyugdíjas munkaerőn továbbra is jól megfigyelhető a lojalitás, a megbízhatóság és az állandóság, ezt a munkamorált pedig sok munkáltató tudatosan keresi, hogy a fiatalabb generációk is átvehessék.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2025 júliusában 294,3 ezer fő saját jogú nyugdíjas rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2024-ben a 65-69 évesek között 87,1 ezer, míg a 70-74 évesek közül 38,4 ezer fő dolgozott munkaviszonyban, és ezt a létszámot még tovább növeli a szövetkezeten keresztül foglalkoztatottak köre.

A számokból jól látszik, hogy a nyugdíj mellett aktívak száma stabilan magas, és ez a trend a WHC Senior üzletágánál is érzékelhető, hiszen a szövetkezeti árbevétel 17 százaléka már a nyugdíjas foglalkoztatásból származik.

A nyugdíjas munkavállalók iránti igény leginkább a kereskedelemben, egyszerű fizikai munkakörökben, valamint gondnoki, kertészeti, takarítói és konyhai kisegítő pozíciókban nőtt az utóbbi időszakban. A WHC tapasztalatai szerint a nyugdíjas korosztály elsősorban az anyagi biztonság megteremtése céljából vállal munkát, de sokan a közösségi élet, az aktív életmód fenntartása vagy éppen a hasznosság érzése miatt maradnak továbbra is a munkaerőpiacon, vagy térnek oda vissza.

A lojalitás és a megbízhatóság továbbra is a legnagyobb érték

Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül. A szenior korosztály tagjai jellemzően más munkamorállal érkeznek, mint a fiatalabb generációk. „A nyugdíjas munkavállalók olyan stabil, lojális és megbízható munkaerőt jelentenek, akikre hosszú távon is lehet számítani. Sokan közülük nemcsak a szakmai tapasztalatukat, hanem a munkához való hozzáállásukat is átadják a fiatalabb kollégáknak – ez pedig óriási érték a mai munkaerőpiacon” – mondta Margitics Ákos, a WHC Senior üzletágvezetője.

A WHC tapasztalatai szerint az ország minden régiójában vannak dolgozni vágyó nyugdíjasok, de Budapest továbbra is kiemelkedik: itt szeretne arányaiban a legtöbb idős korú munkát vállalni. A vállalatok is egyre nyitottabbak a szenior munkaerő foglalkoztatására, hiszen az idősebb munkavállalók megbízhatósága és tudásátadó szerepe komoly előnyt jelent számukra.

További növekedés várható a következő években

Mivel évente több munkavállaló lép nyugdíjba, mint ahányan kilépnek az iskolapadból, a WHC Senior szakértői szerint a következő években tovább emelkedik majd a dolgozó nyugdíjasok száma. Az aktív korú munkaerő csökkenése miatt a vállalatok számára is egyre inkább létfontosságú lesz ez a réteg, különösen a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül, amelyek mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára rugalmas és költséghatékony megoldást kínálnak.

A WHC Senior üzletágának célja, hogy a szenior korosztály számára valódi, hozzájuk illő munkalehetőségeket biztosítson, miközben a cégeknek megbízható, tapasztalt munkaerőt kínál. „A szenior korosztály integrálása nemcsak gazdasági, hanem társadalmi értéket is teremt, rövid- és hosszú távon egyaránt. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy minél több vállalat ismerje meg a nyugdíjas szövetkezetek működését és előnyeit” – tette hozzá Margitics Ákos.