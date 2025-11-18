Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség

Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben. A taglétszám és a befizetések is emelkedtek, miközben a nyugdíjpénztárak infláció feletti hozamot értek el. Az egészségpénztáraknál pedig már jól látszanak az idei szabályváltozások kedvező hatásai.

Az ÖPOSZ friss elemzése szerint a két pénztártípus együttes taglétszáma már meghaladja a 2,2 millió főt. Mohr Lajos, a szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az év utolsó heteiben érdemes kihasználni a befizetések után járó, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítést. A maximális kedvezményhez az éves befizetésnek 750 ezer forintot kell elérnie, de ennél kisebb összegnél is jár a visszatérítés.

A nyugdíjpénztáraknál 1,051 millió tagot tartanak nyilván. A tagok az év első három negyedében 75 milliárd forintot fizettek be, ami 14,5 százalékkal több, mint egy éve. A hozamok 12 hónap alatt 9,39 százalékot tettek ki, ami 5 százalék feletti reálhozamot jelent. A kezelt vagyon megközelítette a 2300 milliárd forintot. A negyedik negyedév hagyományosan erős, így idén a befizetések elérhetik a 152 milliárd forintot.

Az egészségpénztáraknál is jelentős volt a bővülés. A taglétszám egy év alatt 77,5 ezer fővel nőtt és már 1,155 millióan használják ezt a megtakarítási formát. A tagok megtakarításai 93,8 milliárd forintra emelkedtek, ami közel 13 százalékos éves növekedést jelent. A munkáltatói befizetések 17,2 százalékkal, a tagi befizetések 18,2 százalékkal nőttek.

A felhasználási adatok alapján a legnagyobb bővülést a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztésére igényelt összegek mutatták. Az egészségpénztártagok az egy évvel korábbi érték közel kétszeresét fordították erre. Jelentősen nőtt a gyermekekkel kapcsolatos kiadások finanszírozása is.

Az ÖPOSZ szerint ebben fontos szerepe van a 180 napos várakozási idő eltörlésének és az iskolakezdési könnyítéseknek.