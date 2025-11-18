Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség

Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben. A taglétszám és a befizetések is emelkedtek, miközben a nyugdíjpénztárak infláció feletti hozamot értek el. Az egészségpénztáraknál pedig már jól látszanak az idei szabályváltozások kedvező hatásai.
Az ÖPOSZ friss elemzése szerint a két pénztártípus együttes taglétszáma már meghaladja a 2,2 millió főt. Mohr Lajos, a szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az év utolsó heteiben érdemes kihasználni a befizetések után járó, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítést. A maximális kedvezményhez az éves befizetésnek 750 ezer forintot kell elérnie, de ennél kisebb összegnél is jár a visszatérítés.
A nyugdíjpénztáraknál 1,051 millió tagot tartanak nyilván. A tagok az év első három negyedében 75 milliárd forintot fizettek be, ami 14,5 százalékkal több, mint egy éve. A hozamok 12 hónap alatt 9,39 százalékot tettek ki, ami 5 százalék feletti reálhozamot jelent. A kezelt vagyon megközelítette a 2300 milliárd forintot. A negyedik negyedév hagyományosan erős, így idén a befizetések elérhetik a 152 milliárd forintot.
Az egészségpénztáraknál is jelentős volt a bővülés. A taglétszám egy év alatt 77,5 ezer fővel nőtt és már 1,155 millióan használják ezt a megtakarítási formát. A tagok megtakarításai 93,8 milliárd forintra emelkedtek, ami közel 13 százalékos éves növekedést jelent. A munkáltatói befizetések 17,2 százalékkal, a tagi befizetések 18,2 százalékkal nőttek.
A felhasználási adatok alapján a legnagyobb bővülést a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztésére igényelt összegek mutatták. Az egészségpénztártagok az egy évvel korábbi érték közel kétszeresét fordították erre. Jelentősen nőtt a gyermekekkel kapcsolatos kiadások finanszírozása is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különosen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja.
Az ÖPOSZ szerint ebben fontos szerepe van a 180 napos várakozási idő eltörlésének és az iskolakezdési könnyítéseknek.
A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
2026-tól az önkéntes pénztártagok kilépéskor vagy pénzfelvételkor magasabb adminisztratív költséget szenvedhetnek el a szabályozás szerint.
A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat.
Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit.
Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent
Annak ellenére, hogy a választások előtti őszön a szokásos módon beindult a nyugdíjasoknak folyósított rengeteg plusz juttatás, még mindig az utolsók között kullogunk egy mérőszámban.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.
Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
A legfontosabb kérdések eldőltek, de amíg nem jelenik meg erről hivatalos rendelet, csak találgatni lehet, hogy pontosan kinek jár majd a 14. havi nyugdíj.
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2-4 év alatt lehetne megtenni - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
