Nagy bejelentést tett a Revolut: minden magyar ügyfelet érint, erről érdemes tudni
A Revolut a Booking-com-mal lép partnerségre, ami megkönnyíti a fizetést szállásfoglalásnál.
A Revolut ma bejelentette új, globális fizetési partnerségét a világ egyik vezető online utazási platformjával, a Booking.com-mal. A Revolut utazási kínálatának bővítéseként több millió Booking.com-ügyfél mostantól fizethet Revolut Pay-en keresztül, a Revolut egykattintásos fizetési megoldásával, és több pénznem közül is választhat.
A partnerség természetes lépés, hiszen a két vállalat ügyfélköre jelentősen átfed: a Revolut globális felhasználói bázisából már körülbelül 9 millióan vásároltak a Booking.com-on. A megállapodás tovább erősíti a Revolut elköteleződését az utazási iparág iránt, hiszen a Booking.com a legnagyobb utazási partner, amely korábban már bevezette a Revolut Pay-t.
A Revolut Pay fizetési mód használatával az ügyfelek gyorsan és biztonságosan fizethetnek a Booking.com szállásfoglalásukért, és hamarosan repülőjegyekért és autóbérlésért is.
Fizetéskor az ügyfél zökkenőmentesen átirányításra kerül a Booking.com platformjáról a Revolut alkalmazásba, ahol egyetlen kattintással elvégezheti a fizetést. Ez leegyszerűsíti a foglalási folyamatot és növeli a biztonságot a Revolut beépített biometrikus védelmének köszönhetően.
Exkluzív előnyként azok az ügyfelek, akik Revolut Pay-jel fizetnek, extra RevPontokat kapnak minden vásárlás után. A RevPontok több ezer kereskedőnél válthatók be a Revolut Pay fizetéskor, köztük a Booking.com-on: ezen felül további előnyökre (például légitársasági mérföldekre, szállásokra, ajándékkártyákra, élményekre) a Revolut alkalmazáson belül.
Korlátozott ideig, november 17. és január 3. között a felhasználók 10× RevPontot szerezhetnek vásárlásaik után.
A Pénzcentrum 2025. november 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában kilátogattunk a főváros két ikonikus karácsonyi vásárába.
Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, a járművek a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak.
Vasárnap reggel jelentette be a hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A Pénzcentrum 2025. november 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban.
A Pénzcentrum 2025. november 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása új lendületet adott a magyar futballszurkolóknak: egyre többen utaznak külföldre, hogy élőben láthassák kedvencüket.
A rendkívüli inverziós helyzet miatt a magashegységekben szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek.
Hol pontos a vonat, és hol késik a legtöbb járat? A CHART by Pénzcentrum kiderítette, mely országok vasútjai száguldanak el a többiek mellett – és...
A Puskás stadion környékén vasárnap már 12 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani.
Az M0 autóúton az M5 autópálya irányából az M1 autópálya irányába, csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom szombaton.
Őrült árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban: 5500 a töltött káposzta, 2800 a sült gesztenye, 6800 a pacalpörkölt
A hangulat ünnepi, a programkínálat gazdag, az árak viszont a prémium kategóriát képviselik.
Nyakunkon a síszezon, és a pályákra készülő magyar családoknak nemcsak a bérletek és az utazás költségeivel kell számolniuk, hanem még ezzel is.
A Pénzcentrum 2025. november 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem változik az időjárásunk, marad a szürke, borongós idő. Helyenként napközben is párás, ködös maradhat a levegő.
A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.
A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le.
-
