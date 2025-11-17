Nagy bejelentést tett a Revolut: minden magyar ügyfelet érint, erről érdemes tudni

A Revolut a Booking-com-mal lép partnerségre, ami megkönnyíti a fizetést szállásfoglalásnál.

A Revolut ma bejelentette új, globális fizetési partnerségét a világ egyik vezető online utazási platformjával, a Booking.com-mal. A Revolut utazási kínálatának bővítéseként több millió Booking.com-ügyfél mostantól fizethet Revolut Pay-en keresztül, a Revolut egykattintásos fizetési megoldásával, és több pénznem közül is választhat.

A partnerség természetes lépés, hiszen a két vállalat ügyfélköre jelentősen átfed: a Revolut globális felhasználói bázisából már körülbelül 9 millióan vásároltak a Booking.com-on. A megállapodás tovább erősíti a Revolut elköteleződését az utazási iparág iránt, hiszen a Booking.com a legnagyobb utazási partner, amely korábban már bevezette a Revolut Pay-t.

A Revolut Pay fizetési mód használatával az ügyfelek gyorsan és biztonságosan fizethetnek a Booking.com szállásfoglalásukért, és hamarosan repülőjegyekért és autóbérlésért is.

Fizetéskor az ügyfél zökkenőmentesen átirányításra kerül a Booking.com platformjáról a Revolut alkalmazásba, ahol egyetlen kattintással elvégezheti a fizetést. Ez leegyszerűsíti a foglalási folyamatot és növeli a biztonságot a Revolut beépített biometrikus védelmének köszönhetően.

Exkluzív előnyként azok az ügyfelek, akik Revolut Pay-jel fizetnek, extra RevPontokat kapnak minden vásárlás után. A RevPontok több ezer kereskedőnél válthatók be a Revolut Pay fizetéskor, köztük a Booking.com-on: ezen felül további előnyökre (például légitársasági mérföldekre, szállásokra, ajándékkártyákra, élményekre) a Revolut alkalmazáson belül.

Korlátozott ideig, november 17. és január 3. között a felhasználók 10× RevPontot szerezhetnek vásárlásaik után.