Elismerte a kormány: nincs járulékfedezet 14. havi nyugdíjra

A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele. A következő évre a költségvetésben mintegy 7700 milliárd forintot különítettek el nyugellátásokra és nyugdíjszerű juttatásokra, amivel ez a legnagyobb összegű kiadási kategóriává válik.

A hivatalos indoklás szerint a költségvetési tervezés középpontjában a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok szerepelnek, és továbbra is biztosítják a 13. havi nyugdíj, valamint a rezsitámogatások fenntartását - írja az Economx a Nemzetgazdasági Minisztériumra hivatkozva.

Korábbi bejelentések alapján a nyugdíjkeret tartalmazza a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium fedezetét is. Független szakértői becslések szerint a tényleges jövő évi nyugdíjkiadás akár 7816 milliárd forint közelébe is emelkedhet, különösen, ha az idei év végi nyugdíjkorrekció hatását is figyelembe vesszük – mindezt 14. havi juttatás nélkül.

Ez arra utal, hogy a 14. havi ellátás nem szerepel a nyugdíjkassza tervezett kiadásai között. Amennyiben ilyen jellegű pluszjuttatás megvalósulna, ahhoz a költségvetés más forrásaiból kellene előteremteni a szükséges – szakértők szerint körülbelül 600 milliárd forintos – fedezetet.

A 2025-ös költségvetésben a nyugdíjkiadások előirányzata 7200 milliárd forint, amelyhez a Nyugdíjbiztosítási Alap 564,5 milliárd forint központi támogatást kap. Az év végi korrekció további 112 milliárd forintos többletterhet jelent, vagyis jelentős részben már most is külső forrásokból egészítik ki a kasszát.

Az aktuális államháztartási adatok szerint szeptember végéig 5510,2 milliárd forintot fizettek ki nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátásokra. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alap közvetlen kifizetése 5004,3 milliárd forint, míg a fennmaradó 505,9 milliárd forint már eleve a költségvetés más előirányzataiból érkezett.

Szakértők rámutatnak: már a 13. havi nyugdíj esetében sincs saját járulékfedezet, vagyis azt minden évben külön költségvetési forrásokból kell biztosítani. Egy esetleges pluszjuttatás csak további állami finanszírozással lenne megoldható.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA

