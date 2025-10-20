A módosítások után több komoly rést lehet találni a pajzson, és nem minden esetben egyértelmű a helyzet.
Elismerte a kormány: nincs járulékfedezet 14. havi nyugdíjra
A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele. A következő évre a költségvetésben mintegy 7700 milliárd forintot különítettek el nyugellátásokra és nyugdíjszerű juttatásokra, amivel ez a legnagyobb összegű kiadási kategóriává válik.
A hivatalos indoklás szerint a költségvetési tervezés középpontjában a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok szerepelnek, és továbbra is biztosítják a 13. havi nyugdíj, valamint a rezsitámogatások fenntartását - írja az Economx a Nemzetgazdasági Minisztériumra hivatkozva.
Korábbi bejelentések alapján a nyugdíjkeret tartalmazza a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium fedezetét is. Független szakértői becslések szerint a tényleges jövő évi nyugdíjkiadás akár 7816 milliárd forint közelébe is emelkedhet, különösen, ha az idei év végi nyugdíjkorrekció hatását is figyelembe vesszük – mindezt 14. havi juttatás nélkül.
Ez arra utal, hogy a 14. havi ellátás nem szerepel a nyugdíjkassza tervezett kiadásai között. Amennyiben ilyen jellegű pluszjuttatás megvalósulna, ahhoz a költségvetés más forrásaiból kellene előteremteni a szükséges – szakértők szerint körülbelül 600 milliárd forintos – fedezetet.
A 2025-ös költségvetésben a nyugdíjkiadások előirányzata 7200 milliárd forint, amelyhez a Nyugdíjbiztosítási Alap 564,5 milliárd forint központi támogatást kap. Az év végi korrekció további 112 milliárd forintos többletterhet jelent, vagyis jelentős részben már most is külső forrásokból egészítik ki a kasszát.
Az aktuális államháztartási adatok szerint szeptember végéig 5510,2 milliárd forintot fizettek ki nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátásokra. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alap közvetlen kifizetése 5004,3 milliárd forint, míg a fennmaradó 505,9 milliárd forint már eleve a költségvetés más előirányzataiból érkezett.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Szakértők rámutatnak: már a 13. havi nyugdíj esetében sincs saját járulékfedezet, vagyis azt minden évben külön költségvetési forrásokból kell biztosítani. Egy esetleges pluszjuttatás csak további állami finanszírozással lenne megoldható.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet
Az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Virovácz Péter: ha egyből a teljes összegű 14. havi nyugdíjat fizetnék ki, az újabb inflációs sokkot generálhat Magyarországon.
Zsigó Róbert elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz - mondta a Pénzcentrumnak Farkas András...
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Sokaknak vágya korábban nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár.
Új adókedvezményt vezetnek be 2026-tól a nyugdíjkorhatár után is dolgozó idősek számára.
Az utalványok október 15-ig érkezhetnek meg, újbóli kiküldését más címre november 14-ig lehet kérni. Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Sokan tartanak attól, hogy a novemberi nyugdíjkorrekció összege elveszik azok után, akik év közben hunytak el. Kevesen tudják, az elhunyt nyugdíjasokat is megilleti az emelés...
A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció".
A kormány módosította a nyugdíj melletti munkavégzés szabályait az egészségügyi szektorban.
Egy friss kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozók 2026-tól technikailag szünet nélkül juthatnak hozzá nyugdíjukhoz.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.