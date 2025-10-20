2025. október 20. hétfő Vendel
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. február 12.A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fõvárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-tõl kézbesíti egészen
Nyugdíj

Elismerte a kormány: nincs járulékfedezet 14. havi nyugdíjra

Pénzcentrum
2025. október 20. 18:46

A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele. A következő évre a költségvetésben mintegy 7700 milliárd forintot különítettek el nyugellátásokra és nyugdíjszerű juttatásokra, amivel ez a legnagyobb összegű kiadási kategóriává válik.

A hivatalos indoklás szerint a költségvetési tervezés középpontjában a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok szerepelnek, és továbbra is biztosítják a 13. havi nyugdíj, valamint a rezsitámogatások fenntartását - írja az Economx a Nemzetgazdasági Minisztériumra hivatkozva. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Korábbi bejelentések alapján a nyugdíjkeret tartalmazza a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium fedezetét is. Független szakértői becslések szerint a tényleges jövő évi nyugdíjkiadás akár 7816 milliárd forint közelébe is emelkedhet, különösen, ha az idei év végi nyugdíjkorrekció hatását is figyelembe vesszük – mindezt 14. havi juttatás nélkül.

Ez arra utal, hogy a 14. havi ellátás nem szerepel a nyugdíjkassza tervezett kiadásai között. Amennyiben ilyen jellegű pluszjuttatás megvalósulna, ahhoz a költségvetés más forrásaiból kellene előteremteni a szükséges – szakértők szerint körülbelül 600 milliárd forintos – fedezetet.

Kapcsolódó cikkeink:

A 2025-ös költségvetésben a nyugdíjkiadások előirányzata 7200 milliárd forint, amelyhez a Nyugdíjbiztosítási Alap 564,5 milliárd forint központi támogatást kap. Az év végi korrekció további 112 milliárd forintos többletterhet jelent, vagyis jelentős részben már most is külső forrásokból egészítik ki a kasszát.

Az aktuális államháztartási adatok szerint szeptember végéig 5510,2 milliárd forintot fizettek ki nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátásokra. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alap közvetlen kifizetése 5004,3 milliárd forint, míg a fennmaradó 505,9 milliárd forint már eleve a költségvetés más előirányzataiból érkezett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szakértők rámutatnak: már a 13. havi nyugdíj esetében sincs saját járulékfedezet, vagyis azt minden évben külön költségvetési forrásokból kell biztosítani. Egy esetleges pluszjuttatás csak további állami finanszírozással lenne megoldható.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
 
#nyugdij #támogatás #költségvetés #milliárd #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #nyugdíjak #államháztartás #nyugdíjbiztosítási alap #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:58
18:46
18:35
18:16
17:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
2025. október 20.
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
1 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
3 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
1 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
3 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Személyi kölcsön
Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 18:58
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 17:56
Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!
Agrárszektor  |  2025. október 20. 18:32
Népszerű gyomirtót vonnak ki a forgalomból: mi lesz akkor helyette?