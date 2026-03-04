A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Meglepő hír érkezett a magyar gazdaságról: mégis van fény az alagút végén?
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, mely 469 millió euróval volt több a 2024. IV. negyedévinél. Az előző negyedévhez mérten az export értéke 4,8%-kal kevesebb, az importé pedig 6,6%-kal több volt, ami 930 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett.
2025. IV. negyedévben:
- Az export értéke 10 milliárd euró (3,9 ezer milliárd forint), az importé 6,9 milliárd euró (2,7 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,1 milliárd eurót (1,2 ezer milliárd forintot) tett ki.
- A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1036 millió, a szállítási szolgáltatások 848 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 658 millió euróval járult hozzá az aktívumhoz.
- Szolgáltatásexportunk 64, -importunk 73%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, mely viszonylatban 1,5 milliárd eurós többlet keletkezett.
- Ebben a negyedévben is Németország volt a legfontosabb partnerünk, mely 20%-kal részesedett az összforgalomból. A második helyet az Egyesült Államok foglalta el 8,3%-kal, míg a harmadikat Ausztria 6,4%-kal.
- A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 46%-ot (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 25%-ot), a szállítási szolgáltatásoké 25%-ot tett ki.
- Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 58%-kal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatások részaránya 29% volt), míg a szállítási szolgáltatások 25%-kal részesedtek a teljes importforgalomból.
2025. IV. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:
- · A szolgáltatásexport euróban számított értéke 7,6%-kal (forintban számítva 2,0%-kal), az importé 3,6%-kal bővült (forintban számítva 1,7%-kal mérséklődött). Az aktívum 469 millió euróval (125 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.
- · Az aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben a turizmus 276 millió, a szállítási szolgáltatások 135 millió és a bérmunka szolgáltatások 69 millió eurós egyenleg javulása járult hozzá, miközben egyes szolgáltatáscsoportok egyenlege (köztük a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatásoké 73 millió euróval) romlott.
- · Aktívumunk értéke az uniós forgalomban 360 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Németországgal és Ausztriával szemben realizált 234 és 135 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza.
- · Az EU-n kívüli országok esetében az aktívumunk 109 millió euróval javult. A változás hátterében meghúzódó legjelentősebb tényezők közül, az Izraellel, az Egyesült Államokkal és a Koreai Köztársasággal szemben realizált 52 millió, 32 millió és 22 millió eurós egyenlegjavulás emelhető ki.
2025-ben:
- · A kivitel értéke 38 milliárd euró (15 ezer milliárd forint), a behozatalé 26 milliárd euró (10 ezer milliárd forint) volt.
- A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2025
- Megnevezés Export Import Egyenleg érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron az előző évben
- Milliárd forint 15 222 103,1 10 144 99,0 5 078 4 511
- Millió euró 38 300 102,6 25 520 98,5 12 780 11 410
2025-ben az egy évvel korábbihoz képest:
- A kivitel értéke 2,6%-kal (983 millió euróval) nőtt, miközben a behozatalé 1,5%-kal (387 millió euróval) csökkent.
Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról:
· A 2024. I–IV. negyedévi és a 2025. I–III. negyedévi adatok (bérmunka-szolgáltatási díj, turizmus, javítási és karbantartási, szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatási adatok) a vállalati adatjavítások alapján módosultak. A korábban közzétett euróadatokhoz képest a 2024. évi export értéke 2,9%-kal, az importé 3,6%-kal emelkedett, míg a 2025. I–III. negyedéves export 4,3%-kal, az import pedig 4,5%-kal lett magasabb.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
