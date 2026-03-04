2026. március 4. szerda Kázmér
Gazdaság

Meglepő hír érkezett a magyar gazdaságról: mégis van fény az alagút végén?

Pénzcentrum
2026. március 4. 08:30

2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, mely 469 millió euróval volt több a 2024. IV. negyedévinél. Az előző negyedévhez mérten az export értéke 4,8%-kal kevesebb, az importé pedig 6,6%-kal több volt, ami 930 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett.

2025. IV. negyedévben:

  • Az export értéke 10 milliárd euró (3,9 ezer milliárd forint), az importé 6,9 milliárd euró (2,7 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,1 milliárd eurót (1,2 ezer milliárd forintot) tett ki.
  • A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1036 millió, a szállítási szolgáltatások 848 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 658 millió euróval járult hozzá az aktívumhoz.
  • Szolgáltatásexportunk 64, -importunk 73%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, mely viszonylatban 1,5 milliárd eurós többlet keletkezett.
  • Ebben a negyedévben is Németország volt a legfontosabb partnerünk, mely 20%-kal részesedett az összforgalomból. A második helyet az Egyesült Államok foglalta el 8,3%-kal, míg a harmadikat Ausztria 6,4%-kal.
  • A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 46%-ot (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 25%-ot), a szállítási szolgáltatásoké 25%-ot tett ki.
  • Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 58%-kal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatások részaránya 29% volt), míg a szállítási szolgáltatások 25%-kal részesedtek a teljes importforgalomból.

2025. IV. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

  • · A szolgáltatásexport euróban számított értéke 7,6%-kal (forintban számítva 2,0%-kal), az importé 3,6%-kal bővült (forintban számítva 1,7%-kal mérséklődött). Az aktívum 469 millió euróval (125 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.
  • · Az aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben a turizmus 276 millió, a szállítási szolgáltatások 135 millió és a bérmunka szolgáltatások 69 millió eurós egyenleg javulása járult hozzá, miközben egyes szolgáltatáscsoportok egyenlege (köztük a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatásoké 73 millió euróval) romlott.
  • · Aktívumunk értéke az uniós forgalomban 360 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Németországgal és Ausztriával szemben realizált 234 és 135 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza.
  • · Az EU-n kívüli országok esetében az aktívumunk 109 millió euróval javult. A változás hátterében meghúzódó legjelentősebb tényezők közül, az Izraellel, az Egyesült Államokkal és a Koreai Köztársasággal szemben realizált 52 millió, 32 millió és 22 millió eurós egyenlegjavulás emelhető ki.

2025-ben:

  • · A kivitel értéke 38 milliárd euró (15 ezer milliárd forint), a behozatalé 26 milliárd euró (10 ezer milliárd forint) volt.
  • A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2025
  • Megnevezés Export Import Egyenleg érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron az előző évben
  • Milliárd forint 15 222 103,1 10 144 99,0 5 078 4 511
  • Millió euró 38 300 102,6 25 520 98,5 12 780 11 410

2025-ben az egy évvel korábbihoz képest:

  • A kivitel értéke 2,6%-kal (983 millió euróval) nőtt, miközben a behozatalé 1,5%-kal (387 millió euróval) csökkent.

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról:

· A 2024. I–IV. negyedévi és a 2025. I–III. negyedévi adatok (bérmunka-szolgáltatási díj, turizmus, javítási és karbantartási, szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatási adatok) a vállalati adatjavítások alapján módosultak. A korábban közzétett euróadatokhoz képest a 2024. évi export értéke 2,9%-kal, az importé 3,6%-kal emelkedett, míg a 2025. I–III. negyedéves export 4,3%-kal, az import pedig 4,5%-kal lett magasabb.

#euró #forint #európai unió #egyesült államok #gazdaság #import #export #németország #külkereskedelem #2025

