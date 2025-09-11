Sokk a nyugdíjasoknak: uzsorások tehetik zsebre a 30 ezres utalványokat

Október közepéig minden nyugdíjas kézhez kapja a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. A támogatás a mindennapi kiadások enyhítésére szolgál, ám szakértők arra figyelmeztetnek: sokan nem tudják majd teljes mértékben kihasználni, sőt, uzsorások is lecsaphatnak rá, írja az ATV.

Megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése a nyugdíjasok számára, amelyeket október közepéig juttatnak el a postások a jogosultaknak. Bár az intézkedés célja a mindennapi kiadások enyhítése, a Nyugdíjas Parlament elnöke szerint komoly kockázatokkal is járhat.

Karácsony Mihály az ATV Startban elmondta: különösen a kisebb településeken gyakoriak az uzsorakölcsönök, így előfordulhat, hogy sok idős ember kénytelen lesz az utalványokat a tartozás fejében átadni. A helyzetet súlyosbítja, hogy az uzsorások nem névértéken, hanem jóval olcsóbban váltják be a papírokat, hiszen azokhoz nekik is készpénzhez vagy áruhoz kell jutniuk.

A szakértő szerint további problémát jelent, hogy az utalványok 1–2 százalékát eleve nem sikerül kézbesíteni, és további 7–8 százalék maradhat beváltatlan a határidő lejártakor. Ez összességében akár 9 milliárd forintnyi fel nem használt támogatást jelenthet – vagyis ennyi pénz végül az államkasszában marad.

Noha az utalvány átruházhatósága bizonyos esetekben – például adományozáskor – előnyös lehet, Karácsony Mihály úgy véli, sok nyugdíjast hátrány érhet, ha a támogatás nem a valódi jogosultaknál köt ki, hanem az uzsorások zsebében.