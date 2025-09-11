A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
Sokk a nyugdíjasoknak: uzsorások tehetik zsebre a 30 ezres utalványokat
Október közepéig minden nyugdíjas kézhez kapja a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. A támogatás a mindennapi kiadások enyhítésére szolgál, ám szakértők arra figyelmeztetnek: sokan nem tudják majd teljes mértékben kihasználni, sőt, uzsorások is lecsaphatnak rá, írja az ATV.
Megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése a nyugdíjasok számára, amelyeket október közepéig juttatnak el a postások a jogosultaknak. Bár az intézkedés célja a mindennapi kiadások enyhítése, a Nyugdíjas Parlament elnöke szerint komoly kockázatokkal is járhat.
Karácsony Mihály az ATV Startban elmondta: különösen a kisebb településeken gyakoriak az uzsorakölcsönök, így előfordulhat, hogy sok idős ember kénytelen lesz az utalványokat a tartozás fejében átadni. A helyzetet súlyosbítja, hogy az uzsorások nem névértéken, hanem jóval olcsóbban váltják be a papírokat, hiszen azokhoz nekik is készpénzhez vagy áruhoz kell jutniuk.
A szakértő szerint további problémát jelent, hogy az utalványok 1–2 százalékát eleve nem sikerül kézbesíteni, és további 7–8 százalék maradhat beváltatlan a határidő lejártakor. Ez összességében akár 9 milliárd forintnyi fel nem használt támogatást jelenthet – vagyis ennyi pénz végül az államkasszában marad.
Noha az utalvány átruházhatósága bizonyos esetekben – például adományozáskor – előnyös lehet, Karácsony Mihály úgy véli, sok nyugdíjast hátrány érhet, ha a támogatás nem a valódi jogosultaknál köt ki, hanem az uzsorások zsebében.
Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony...
Átlagosan 44 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben, ha a kormány beváltja az ígéretét és 1,5 százalékos évközi emelést hajt végre.
A nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő.
Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
Nincs mese, lehet, csak ez mentheti meg a magyar nyugdíjrendszert: jöhet a 13. havi nyugdíjkorlátozás?
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága akár már egy szűk évtized múlva is komoly veszélybe kerülhet, ha nem vezetnek be érdemi reformokat.
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják
A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban.
A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.