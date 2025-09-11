2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az idős nőnek pénzügyi gondjai vannak. Pénzszámlálás, havi nyugdíj, nincs elég pénze a számlák kifizetésére.
Nyugdíj

Sokk a nyugdíjasoknak: uzsorások tehetik zsebre a 30 ezres utalványokat

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 09:47

Október közepéig minden nyugdíjas kézhez kapja a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. A támogatás a mindennapi kiadások enyhítésére szolgál, ám szakértők arra figyelmeztetnek: sokan nem tudják majd teljes mértékben kihasználni, sőt, uzsorások is lecsaphatnak rá, írja az ATV.

Megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése a nyugdíjasok számára, amelyeket október közepéig juttatnak el a postások a jogosultaknak. Bár az intézkedés célja a mindennapi kiadások enyhítése, a Nyugdíjas Parlament elnöke szerint komoly kockázatokkal is járhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Karácsony Mihály az ATV Startban elmondta: különösen a kisebb településeken gyakoriak az uzsorakölcsönök, így előfordulhat, hogy sok idős ember kénytelen lesz az utalványokat a tartozás fejében átadni. A helyzetet súlyosbítja, hogy az uzsorások nem névértéken, hanem jóval olcsóbban váltják be a papírokat, hiszen azokhoz nekik is készpénzhez vagy áruhoz kell jutniuk.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakértő szerint további problémát jelent, hogy az utalványok 1–2 százalékát eleve nem sikerül kézbesíteni, és további 7–8 százalék maradhat beváltatlan a határidő lejártakor. Ez összességében akár 9 milliárd forintnyi fel nem használt támogatást jelenthet – vagyis ennyi pénz végül az államkasszában marad.

Noha az utalvány átruházhatósága bizonyos esetekben – például adományozáskor – előnyös lehet, Karácsony Mihály úgy véli, sok nyugdíjast hátrány érhet, ha a támogatás nem a valódi jogosultaknál köt ki, hanem az uzsorások zsebében.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #élelmiszer #nyugdíjas #támogatás #kiadások #utalvány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:12
10:07
10:05
09:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
6 napja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
1 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
1 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
5
2 hónapja
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír aktuális névleges kamata
Ha az adott papírt a kibocsátás napján vennénk meg, akkor mennyi az előre megígért (névleges) éves kamatláb. Ezt akkor érhetjük el, ha a kibocsátástól lejáratig megtartjuk a papírt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 10:07
Hivatalos: megsemmisíti Paks II. állami támogatásának bizottsági jóváhagyását az EU bírósága
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 10:05
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 09:01
Valami nem stimmel ezzel a zöldséggel: durva, ami a lengyeleknél folyik