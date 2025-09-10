Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony...
Kár tagadni, a magyar nyugdíj egyenlő a szegénységgel: 1 millió idős 200 ezret sem kap havonta
A KSH felmérése szerint a legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret. A jelentés arra is rávilágít, hogy több mint egymillió nyugdíjas kap 200 ezer forintnál kevesebb ellátást, köztük 182 ezren 100 ezer forint alatt élnek.
A KSH legújabb felmérése szerint jelentősen eltér, hogy a különböző jövedelmi csoportok mekkora összeget tartanak elegendőnek a megélhetéshez. A legszegényebb ötöd szerint havi fejenként 218 ezer forint kellene a tisztes élethez, 329 ezer a kényelmeshez, míg a leggazdagabbak ugyanezt 423 ezer, illetve 641 ezer forintra becsülik. A túlélési minimumot a szegények 89 ezer, a gazdagok 173 ezer forintban határozták meg - szemlézte a hvg.hu.
A mindennapi pénzügyi terhek is gondot okoznak: bár a lakosság alig 1 százaléka csúszott meg lakáshitellel, közüzemi díjakkal már 7 százalék van elmaradásban. Közel 30 százalék nem tudna fedezni egy váratlan nagyobb kiadást, például egy háztartási gép cseréjét. A gyermekes háztartások körében különösen magas a közüzemi hátralék aránya.
Érdekesség, hogy a legszegényebb 20 százalék körében van a legtöbb tehermentes saját lakás, jellemzően régi, rosszabb állapotú ingatlanokkal, míg a leggazdagabbaknál arányaiban kevesebben rendelkeznek saját otthonnal, és többen élnek bérleményben vagy szívességi lakáshasználatban.
Az idősek helyzete szintén aggasztó: több mint 1 millió nyugdíjas kap havonta 200 ezer forint alatti ellátást, közülük 182 ezren még a 100 ezret sem érik el. Ez is mutatja, hogy a nyugdíjba vonulás sokak számára jelent komoly szegénységi kockázatot.
A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
2014. február 1-je óta adott a lehetőség, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot díjmentesen vegyenek fel belföldi bankautomatákból.
A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot.
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról,
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön.
A K&H a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - hangzott el az eredményeket bemutató sajtóeseményen.
Vége a kamatdömpingnek, beindult a harc a lakossági pénzekért! Megnéztük, hogyan próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket a bankok – és hogy ez mennyire működik.
Nem várható jelentősebb elmozdulás a csütörtöki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A magyar diákok egyszerre digitális bennszülöttek és tudatos vásárlók: naponta több órát töltenek a közösségi médiában, vásárlásaikat pedig a költséghatékonyság vezérli.
A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás.
A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében.