Forint bankjegyek - Magyar valuta
Megtakarítás

Kár tagadni, a magyar nyugdíj egyenlő a szegénységgel: 1 millió idős 200 ezret sem kap havonta

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 09:03

A KSH felmérése szerint a legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret. A jelentés arra is rávilágít, hogy több mint egymillió nyugdíjas kap 200 ezer forintnál kevesebb ellátást, köztük 182 ezren 100 ezer forint alatt élnek.

A KSH legújabb felmérése szerint jelentősen eltér, hogy a különböző jövedelmi csoportok mekkora összeget tartanak elegendőnek a megélhetéshez. A legszegényebb ötöd szerint havi fejenként 218 ezer forint kellene a tisztes élethez, 329 ezer a kényelmeshez, míg a leggazdagabbak ugyanezt 423 ezer, illetve 641 ezer forintra becsülik. A túlélési minimumot a szegények 89 ezer, a gazdagok 173 ezer forintban határozták meg - szemlézte a hvg.hu.

A mindennapi pénzügyi terhek is gondot okoznak: bár a lakosság alig 1 százaléka csúszott meg lakáshitellel, közüzemi díjakkal már 7 százalék van elmaradásban. Közel 30 százalék nem tudna fedezni egy váratlan nagyobb kiadást, például egy háztartási gép cseréjét. A gyermekes háztartások körében különösen magas a közüzemi hátralék aránya.

Érdekesség, hogy a legszegényebb 20 százalék körében van a legtöbb tehermentes saját lakás, jellemzően régi, rosszabb állapotú ingatlanokkal, míg a leggazdagabbaknál arányaiban kevesebben rendelkeznek saját otthonnal, és többen élnek bérleményben vagy szívességi lakáshasználatban.

Az idősek helyzete szintén aggasztó: több mint 1 millió nyugdíjas kap havonta 200 ezer forint alatti ellátást, közülük 182 ezren még a 100 ezret sem érik el. Ez is mutatja, hogy a nyugdíjba vonulás sokak számára jelent komoly szegénységi kockázatot.

Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #fizetés #bér #szegénység #megtakarítás #munkabér #ksh #megélhetés #nyugdíjasok

NEKED AJÁNLJUK
Portfolio Checklist
2025. szeptember 9. 16:50
Szorult helyzetben Macron: ezt már az EU-ban sem nézik jó szemmel  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 10. 08:15
Az MTI nem tartja túl fontosnak a Lengyelországban lelőtt orosz drónok hírét
Az állami propaganda egyelőre mélyen hallgat az orosz agresszió terjedéséről.
Holdblog  |  2025. szeptember 9. 09:53
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 9. 09:40
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez h...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 5. 20:09
Macys Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és má...
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:03
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 08:11
Szerdán szakadni fog: már hajnalban jön az eső, délután pedig hatalmas csapadéktömb zúdul ránk!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 08:59
Túl az augusztusi mélyponton: elkezdődött az emelkedés a lengyeleknél