Kár tagadni, a magyar nyugdíj egyenlő a szegénységgel: 1 millió idős 200 ezret sem kap havonta

A KSH felmérése szerint a legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret. A jelentés arra is rávilágít, hogy több mint egymillió nyugdíjas kap 200 ezer forintnál kevesebb ellátást, köztük 182 ezren 100 ezer forint alatt élnek.

A KSH legújabb felmérése szerint jelentősen eltér, hogy a különböző jövedelmi csoportok mekkora összeget tartanak elegendőnek a megélhetéshez. A legszegényebb ötöd szerint havi fejenként 218 ezer forint kellene a tisztes élethez, 329 ezer a kényelmeshez, míg a leggazdagabbak ugyanezt 423 ezer, illetve 641 ezer forintra becsülik. A túlélési minimumot a szegények 89 ezer, a gazdagok 173 ezer forintban határozták meg - szemlézte a hvg.hu.

A mindennapi pénzügyi terhek is gondot okoznak: bár a lakosság alig 1 százaléka csúszott meg lakáshitellel, közüzemi díjakkal már 7 százalék van elmaradásban. Közel 30 százalék nem tudna fedezni egy váratlan nagyobb kiadást, például egy háztartási gép cseréjét. A gyermekes háztartások körében különösen magas a közüzemi hátralék aránya.

Érdekesség, hogy a legszegényebb 20 százalék körében van a legtöbb tehermentes saját lakás, jellemzően régi, rosszabb állapotú ingatlanokkal, míg a leggazdagabbaknál arányaiban kevesebben rendelkeznek saját otthonnal, és többen élnek bérleményben vagy szívességi lakáshasználatban.

Az idősek helyzete szintén aggasztó: több mint 1 millió nyugdíjas kap havonta 200 ezer forint alatti ellátást, közülük 182 ezren még a 100 ezret sem érik el. Ez is mutatja, hogy a nyugdíjba vonulás sokak számára jelent komoly szegénységi kockázatot.