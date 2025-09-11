A nagy áruházláncok pedig sorra jelentik be, hogyan igyekeznek pluszkedvezményekkel magukhoz csábítani az időseket és azok élelmiszer-utalványait
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.
A SPAR Magyarország számára mindenkor fontos, hogy vásárlói igényeire reagáljon. A vállalat folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, amelyek valódi értéket teremtenek a mindennapokban, és segítik a tudatos vásárlást. A SPAR kiemelt ügyének tartja, hogy a nyugdíjasok számára is elérhetővé tegyen kedvezményeket, ezért az országos élelmiszer-utalvány programhoz kapcsolódva most egyedülálló akciót indított: az 500 forintos kedvezménykupon további lendületet adhat ahhoz, hogy a mindennapi kiadások csökkenthetők legyenek – hiszen minden megtakarítás számít.
Hogyan működik a kedvezmény?
2025. szeptember 11-től, aki legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal vásárol bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletben, 500 forint értékű kupont kap ajándékba, melyet következő vásárlása során használhat fel.
A kuponok kiadása és érvényesítése kizárólag a hagyományos pénztáraknál történik, hiszen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására is itt van lehetőség.
Meddig tart az akció?
A kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.
Országos kedvezmény, amely a SPAR-ban is elérhető
A nyugdíjas utalvány beváltó helyei közé tartozik az összes SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzlet Magyarországon.
A nyugdíjas élelmiszerutalványhoz kapcsolódó promóció részletei megtalálhatóak itt: www.akcioterv.hu
