A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
Szeptembertől érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak és más ellátásban részesülőknek. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
Jön a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak – íme a legfontosabb tudnivalók
Szeptember 1-jétől elkezdik kézbesíteni a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára. Az utalvány célja, hogy segítséget nyújtson a mindennapi élelmiszervásárlásokban, különösen az őszi időszakban.
Kik kapják meg az utalványt?
Az utalványra jogosultak:
- nyugdíjasok,
- fogyatékossággal élők,
- valamint más, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek.
Mikor és hogyan érkezik az utalvány?
A postások szeptember 1. és október 15. között viszik ki az utalványokat a jogosultaknak. Fontos tudni, hogy az utalványok nem névre szólóak, így bárki felhasználhatja őket.
Hol lehet beváltani?
A 30 ezer forint értékű utalvány hideg élelmiszerekre váltható be, 2025. december 31-ig. Felhasználható:
- élelmiszerüzletekben,
- hazai kereskedelmi láncok boltjaiban,
- diszkontokban,
- pékségekben,
- hentesüzletekben,
- zöldségeseknél,
- piacokon,
- valamint őstermelőknél is.
Mire nem lehet elkölteni?
Az utalvány nem használható:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- meleg ételre,
- alkoholra,
- dohánytermékre,
- vegyi árura (pl. tisztítószerek),
- kozmetikai termékekre,
- és nem váltható készpénzre sem.
Fontos kiemelni, amennyiben az utalvány értékénél kevesebbért vásárolunk, pénzt nem adnak vissza belőle.
Ez az intézkedés sok idős embernek nyújthat könnyebbséget a napi kiadásokban. Érdemes odafigyelni a kézbesítési időszakra, és a felhasználás feltételeire, hogy az utalvány valóban hasznos segítség lehessen a háztartásban.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.
Farkas András emlékeztetett: a számításnál korábban figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset.
Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma
Jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre valamilyen otthonba, a várakozási idő 1,5 év is lehet. Ez táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok...
A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatót tett közzé a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban,
Szavazást kezdeményez a Parlament: 440 ezer idősnek jöhet a rendkívüli nyugdíjemelés Magyarországon?
A KSH adatai alapján a 65 éves és idősebb társaink nagyon szűkös megélhetéséhez jelenleg minimum havi 140 ezer forintra van szükség.
A nyugdíjba vonulás sokak számára új lehetőségeket jelent, legyen szó akár költözésről egy másik országba.
Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő egy értesítőt helyez el a címhely szerinti postaládában.
A férfiak kedvezményes nyugdíjának ötlete nem új keletű, 2015-ben népszavazást is kezdeményeztek volna ebben a kérdésben.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a nyugdíjasok 1,5%-os emelésre számíthatnak.
A férfiak számára is elérhető korkedvezményes nyugdíj bevezetése csak csökkentett összegű ellátással lenne fenntartható.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.