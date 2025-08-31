Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban

Szeptembertől érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak és más ellátásban részesülőknek. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!

Jön a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak – íme a legfontosabb tudnivalók

Szeptember 1-jétől elkezdik kézbesíteni a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára. Az utalvány célja, hogy segítséget nyújtson a mindennapi élelmiszervásárlásokban, különösen az őszi időszakban.

Kik kapják meg az utalványt?

Az utalványra jogosultak:

nyugdíjasok,

fogyatékossággal élők,

valamint más, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek.

Mikor és hogyan érkezik az utalvány?

A postások szeptember 1. és október 15. között viszik ki az utalványokat a jogosultaknak. Fontos tudni, hogy az utalványok nem névre szólóak, így bárki felhasználhatja őket.

Hol lehet beváltani?

A 30 ezer forint értékű utalvány hideg élelmiszerekre váltható be, 2025. december 31-ig. Felhasználható:

élelmiszerüzletekben,

hazai kereskedelmi láncok boltjaiban,

diszkontokban,

pékségekben,

hentesüzletekben,

zöldségeseknél,

piacokon,

valamint őstermelőknél is.

Mire nem lehet elkölteni?

Az utalvány nem használható:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

meleg ételre,

alkoholra,

dohánytermékre,

vegyi árura (pl. tisztítószerek),

kozmetikai termékekre,

és nem váltható készpénzre sem.

Fontos kiemelni, amennyiben az utalvány értékénél kevesebbért vásárolunk, pénzt nem adnak vissza belőle.

Ez az intézkedés sok idős embernek nyújthat könnyebbséget a napi kiadásokban. Érdemes odafigyelni a kézbesítési időszakra, és a felhasználás feltételeire, hogy az utalvány valóban hasznos segítség lehessen a háztartásban.