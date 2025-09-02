1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.
Komoly nyugdíjszigorítás jön 2026-tól Magyarországon: sokan eleshetnek a járandóságuktól?
Az élettársi kapcsolatban élők számára szigorú feltételekhez kötött az özvegyi nyugdíj, ráadásul 2026-tól még nehezebb lesz hozzájutni az ellátáshoz. A jogosultság igazolásához elengedhetetlen a hivatalos dokumentumok beszerzése, különben a túlélő fél könnyen eleshet ettől a fontos anyagi segítségtől.
Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén - írja heti hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő. Jelenleg a szabályozás szerint akkor járhat ilyen ellátás, ha az élettársak legalább egy éve megszakítás nélkül együtt éltek, és gyermekük is született, vagy ha gyermek nélkül, de tíz éve folyamatosan közös háztartásban élnek. Fontos kizáró körülmény azonban, hogy aki az együttélés időszakában már részesült özvegyi nyugdíjban, az nem jogosult újra ilyen ellátásra.
A jelenlegi keretek 2026. július 1-jétől tovább szigorodnak. Ekkortól ugyanis az is kizárja az élettársi özvegyi nyugdíj megállapítását, ha az élettársnak vagy az elhunytnak a halál időpontjában más személlyel fennálló házassága volt. Ez a feltétel csak a 2026. július 1-jén vagy azután elhunyt élettársak esetén érvényes, a korábban bekövetkező haláleseteknél még nem.
Az élettársi kapcsolat bizonyítása kiemelt jelentőséggel bír az özvegyi nyugdíj elbírálása során. A legkézenfekvőbb bizonyíték az azonos lakcím igazolása lakcímkártyával vagy hatósági bizonyítvánnyal. Ha ez nem áll rendelkezésre, közjegyző előtt tett nyilatkozattal is igazolható az együttélés ténye és kezdete. A közjegyzői okirat nagy előnye, hogy a felek akár egy korábbi időpontot is rögzíthetnek kapcsolatuk kezdeteként.
Lehetőség van továbbá az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába (ENYER) történő regisztrációra is, ám ebben az esetben nincs mód visszamenőleges dátum megjelölésére. Emiatt az özvegyi nyugdíj szempontjából továbbra is a közjegyzői nyilatkozat a legbiztosabb megoldás.
Ha egyik hivatalos dokumentum sem áll rendelkezésre, tanúk nyilatkozatai, vagyonjogi szerződések vagy más közokiratok is felhasználhatók bizonyítékként. Az eljáró hatóság minden rendelkezésre álló dokumentumot mérlegel, ezért célszerű minél több, a kapcsolatot alátámasztó iratot és tanúvallomást bemutatni.
A szigorodó szabályozás arra hívja fel a figyelmet, hogy az élettársi kapcsolatban élőknek időben érdemes jogi formába önteniük együttélésük tényét. Ezzel biztosíthatják, hogy egy esetleges tragédia esetén a túlélő fél ne essen el az özvegyi nyugdíjtól, amely sok család számára létfontosságú anyagi segítséget jelenthet.
Nincs mese, lehet, csak ez mentheti meg a magyar nyugdíjrendszert: jöhet a 13. havi nyugdíjkorlátozás?
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága akár már egy szűk évtized múlva is komoly veszélybe kerülhet, ha nem vezetnek be érdemi reformokat.
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják
A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban.
A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.
Farkas András emlékeztetett: a számításnál korábban figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset.
Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma
Jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre valamilyen otthonba, a várakozási idő 1,5 év is lehet. Ez táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok...
A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatót tett közzé a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban,
Szavazást kezdeményez a Parlament: 440 ezer idősnek jöhet a rendkívüli nyugdíjemelés Magyarországon?
A KSH adatai alapján a 65 éves és idősebb társaink nagyon szűkös megélhetéséhez jelenleg minimum havi 140 ezer forintra van szükség.
A nyugdíjba vonulás sokak számára új lehetőségeket jelent, legyen szó akár költözésről egy másik országba.
