Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Nyugdíj

Komoly nyugdíjszigorítás jön 2026-tól Magyarországon: sokan eleshetnek a járandóságuktól?

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 12:02

Az élettársi kapcsolatban élők számára szigorú feltételekhez kötött az özvegyi nyugdíj, ráadásul 2026-tól még nehezebb lesz hozzájutni az ellátáshoz. A jogosultság igazolásához elengedhetetlen a hivatalos dokumentumok beszerzése, különben a túlélő fél könnyen eleshet ettől a fontos anyagi segítségtől.

Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén - írja heti hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő. Jelenleg a szabályozás szerint akkor járhat ilyen ellátás, ha az élettársak legalább egy éve megszakítás nélkül együtt éltek, és gyermekük is született, vagy ha gyermek nélkül, de tíz éve folyamatosan közös háztartásban élnek. Fontos kizáró körülmény azonban, hogy aki az együttélés időszakában már részesült özvegyi nyugdíjban, az nem jogosult újra ilyen ellátásra.

A jelenlegi keretek 2026. július 1-jétől tovább szigorodnak. Ekkortól ugyanis az is kizárja az élettársi özvegyi nyugdíj megállapítását, ha az élettársnak vagy az elhunytnak a halál időpontjában más személlyel fennálló házassága volt. Ez a feltétel csak a 2026. július 1-jén vagy azután elhunyt élettársak esetén érvényes, a korábban bekövetkező haláleseteknél még nem.

Az élettársi kapcsolat bizonyítása kiemelt jelentőséggel bír az özvegyi nyugdíj elbírálása során. A legkézenfekvőbb bizonyíték az azonos lakcím igazolása lakcímkártyával vagy hatósági bizonyítvánnyal. Ha ez nem áll rendelkezésre, közjegyző előtt tett nyilatkozattal is igazolható az együttélés ténye és kezdete. A közjegyzői okirat nagy előnye, hogy a felek akár egy korábbi időpontot is rögzíthetnek kapcsolatuk kezdeteként.

Lehetőség van továbbá az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába (ENYER) történő regisztrációra is, ám ebben az esetben nincs mód visszamenőleges dátum megjelölésére. Emiatt az özvegyi nyugdíj szempontjából továbbra is a közjegyzői nyilatkozat a legbiztosabb megoldás.

Ha egyik hivatalos dokumentum sem áll rendelkezésre, tanúk nyilatkozatai, vagyonjogi szerződések vagy más közokiratok is felhasználhatók bizonyítékként. Az eljáró hatóság minden rendelkezésre álló dokumentumot mérlegel, ezért célszerű minél több, a kapcsolatot alátámasztó iratot és tanúvallomást bemutatni.

A szigorodó szabályozás arra hívja fel a figyelmet, hogy az élettársi kapcsolatban élőknek időben érdemes jogi formába önteniük együttélésük tényét. Ezzel biztosíthatják, hogy egy esetleges tragédia esetén a túlélő fél ne essen el az özvegyi nyugdíjtól, amely sok család számára létfontosságú anyagi segítséget jelenthet.
Címlapkép: Getty Images
