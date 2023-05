Fontos változás több százezer magyar nyugdíjánál: így juthatnak most több pénzhez az idősek

Még pénteken este jelent meg az a kormányrendelet, amely értelmében a nyugdíjasok bizonyos munkakörökben nyugdíj mellett is tovább dolgozhatnak majd. Az eddig érvényes rendelet szerint közalkalmazotti, egészségügyi, kormányzati, közszolgálati, katonai, stb. jogviszonban nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, illetve egyéb járadékainak a folyósítása a folyamatos ellátás biztosítása érdekében 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig. Most ezt a nyár végi határidőt eltörölték.

Az április 28-án, a Magyar Közlönyben kihirdetett rendeletmódosítás szerint már nem csak augusztus 31-ig él a rendelet, miszerint nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti életjáradékának a folyósítása, aki a) közalkalmazotti jogviszonyban, b) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, c) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, d) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, e) kormányzati szolgálati jogviszonyban, f) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, g) politikai szolgálati jogviszonyban, h) biztosi jogviszonyban, i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, j) bírói szolgálati viszonyban, k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, l) ügyészségi szolgálati viszonyban, m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy, n) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban áll. A 2022. szeptember 1-i óta érvényben lévő rendelet határidejét most eltörölték.

A határozat szerint Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) rendelet úgy módosul, hogy kikerült belőle az augusztus 31-i határidő. Továbbá a rendelet alkalmazása alóli

kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) kormányrendeleta következő 1/A. §-sal egészül ki: "1/A. § Az R. 1. § (3) bekezdése – az 1. §-ban foglaltaktól eltérően – alkalmazandó abban az esetben, ha az R. 1. §

(1) bekezdésében meghatározott jogviszony, illetve megbízási jogviszony érettségi vizsgák és az országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál jön létre.

Változást jelent az is, hogy a kormány véleményének kikérése nélkül április 29-ét követően időkorlát nélkül foglalkoztatható (ideértve a megbízási jogviszonyt is) az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, ha a foglalkoztatásra vagy megbízására

a) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,

b) köznevelési vagy szakképző intézményben vagy

c) érettségi vizsgák és az országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál kerül sor.

A rendelet kiegészült továbbá egy 4. §-sal is:

4. § E rendeletnek az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendeletek módosításáról szóló 159/2023. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépése előtt létesített jogviszonyokra is alkalmazni kell.

Farkas András, nyugdíjszakértő kommentárja szerint a korlátozásokat célszerű lenne mielőbb megszüntetni, hiszen az annak 2013-as elrendelését indokolttá tevő körülmények ma már nem állnak fenn - például Magyarország nem áll túlzottdeficit-eljárás alatt -, miközben a magasan képzett közszolgák (a kormányzati és egyéb köztisztviselők mellett egyebek között a közalkalmazottként dolgozó tanárok, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó egészségügyi dolgozók) iránti igény egyre nő - írta.

A kormány deklarált célja, hogy minél több nyugdíjas dolgozzon a nyugdíja mellett, ennek a törekvésnek viszont szögesen ellentmond, ha a közszférában a legtöbb ágazatban továbbra is a nyugdíj szüneteltetésével büntetik a dolgozni kívánó nyugdíjasokat (akárcsak a mellékállású nyugdíjas kisadózás lehetőségének érthetetlen megszüntetése is). Ideje lenne a kormányzati szándék és cselekvés összhangjának további késedelem nélküli megteremtése ezen a területen is

- közölte a szakértő.