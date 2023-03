Ez az utolsó esélye a nyugdíj előtt állóknak: súlyos milliók sorsa múlik a döntésen

Az OTP Bank Öngondoskodási Indexe szerint egy év alatt 11 százalékkal nőtt azok aránya, akik nehezebb nyugdíjas évekre számítanak, mint amilyen a szüleiknek volt. A kutatás, valamint a hazai piac egyik legnagyobb szereplője, az OTP Nyugdíjpénztár eredményei alapján azonban talán változás következhet be a nyugdíjpénztári megtakarítások terén, 2019 óta ugyanis növekszik azon válaszadók aránya, akik a terveznek félretenni az anyagi gondoktól mentes időskorukra. Ezt a tényt az OTP Nyugdíjpénztár taglétszámának bővülése is alátámasztja: 2022 végére megközelítette a 260 000-et

Gyakran hallani az idősebb korosztály intő szavait, hogy a nyugdíjcélú megtakarítást nem lehet elég korán elkezdeni. Az OTP Bank kutatásából kiderül, hogy valóban sokan érzik bizonytalannak időskori egzisztenciájukat, ugyanakkor sokan tesznek lépéseket is a biztos anyagi helyzet megteremtése érdekében. Az emberek túlnyomó többsége (63%) szerint az infláció ellenére is fontos, hogy megtakarítást képezzenek, ebből 28% tart otthon is nagyobb mennyiségű megtakarítást. Az otthon tartott megtakarítások mellett álló fő érv általánosságban az, hogy ha szükség van rá, kéznél legyen.

1995 óta az OTP Nyugdíjpénztár 102.500 főnek biztosított nyugdíjszolgáltatást, ebből 640 fő kapott járadékot. A várakozási idő teljesülése után 57.300 fő lépett ki a pénztártól, ezenfelül 10.850 elhunyt kezdeményezettjeinek teljesítettek kifizetést. Az elmenők és az idősek ellenére is állandó a növekedés, amely azzal magyarázható, hogy egyre több fiatal ismeri fel a Nyugdíjpénztár előnyeit, valamint azzal magyarázható, hogy a már szolgáltatást igénybevevők viszik az OTP Nyugdíjpénztár jó hírét.

Az emberek pozitív szemléletváltását, a megtakarítások iránti nyitottságot és bizalmat a taglétszám növekedésében lehet mérni igazán.

– mondta Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

2022-ben tovább növekedett az OTP Nyugdíjpénztár taglétszáma, valamint a megtakarítási hajlandóság is felfelé ívelt. A tavalyi adatok alapján a számlanyitások volumene folyamatosan, 9 százalékkal nőtt az elmúlt évben, ami azt jelenti, hogy a taglétszám 2022-ben több mint 18 000 fővel emelkedett és decemberben megközelítette a 260 ezret. Ez két év alatt több mint 20 000 fős taglétszám-növekedést jelent figyelembe véve a tagságot megszüntető tagokat.

Az utóbbi évek soha nem látott piaci kihívásokat hoztak, de 2022-ben taglétszámunk mellett a tagdíjbefizetések mértéke is növekedett, az előző évhez képest mintegy 6,9 százalékkal. Ebben a nehéz, változásokkal teli helyzetben mutatkozott meg igazán, hogy a tagok és a lakosság számára milyen fontos a hosszútávú öngondoskodás, a nyugdíjcélokra való felkészülés. A számok azt mutatják, hogy az embereknek egyre fontosabb az öngondoskodás, és egyre tudatosabban viszonyulunk ehhez a kérdéshez. Jelentősen felértékelődött a hosszú távú, kiszámítható tartalék képzésének fontossága is az elmúlt időszakban, és nagyobb befektetési hajlamot tapasztalunk.

– nyilatkozta Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója