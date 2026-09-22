Nyomorog az egykori magyar sztárénekes: súlyos anyagi gondjairól vallott Baby Gabi

A kilencvenes évek népszerű énekesnője, Baby Gabi jelenleg mindössze egy 46 négyzetméteres lakásban él négytagú családjával. Bár szólókarrierje ma is aktív, fiatalkori, felelőtlen pénzügyi döntései és túlzott költekezése miatt most szűkösebb körülmények között kell boldogulnia, amit visszatekintve már őszintén megbánt

A Baby Sisters egykori sztárja a mai napig országszerte vállal fellépéseket, a magánélete azonban egészen másként alakult, mint ahogyan azt a csillogó múlt alapján sokan feltételeznék. Az énekesnő őszintén beszélt arról, hogy a sikerek és a fellépésekből származó magas bevételek idején egyáltalán nem gondolt a jövőre.

Visszatekintve elismerte, abban a hitben élt, hogy a hírnév és a jólét örökké tart, ezért nem fordított kellő figyelmet az öngondoskodásra és a megtakarításra. Fiatalon túlságosan nagylelkű volt, gondolkodás nélkül kifizette például egy-egy barátja nyaralását, ha az illetőnek nem volt rá kerete. Emellett mániákus autóvásárlóként évről évre cserélgette a járműveit, a drágább modellek kedvéért pedig a hitelfelvételtől sem riadt vissza. Ez a fajta könnyelműség azonban hosszú távon komoly anyagi következményekkel járt.

A nehezebb időszakok végül megtanították a pénz tiszteletére. Miután az utolsó, hitelre vett autójának a tartozását is nagy nehezen törlesztette, megfogadta, hogy soha többé nem adósodik el ilyesmi miatt. Ma már csak akkor vált autót, ha azt a saját megtakarításaiból, hitel nélkül is megengedheti magának, és bár nincs luxusjárműve, elégedett a jelenlegivel - szúrta ki a Blikk a Kiskegyed interjúját.

Az énekesnő ma már tudja, hogy a múltban elkövetett hibák vezettek a mostani helyzetéhez. Saját bevallása szerint, ha a mai fejével gondolkodna, sokkal tudatosabban kezelte volna a pénzügyeit és félretett volna, ebben az esetben pedig ma nem kényszerülnének arra, hogy négyen osztozzanak egy apró, 46 négyzetméteres otthonon.