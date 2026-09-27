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Arany- és ezüstérméket bocsátott ki a Nemzeti Bank: mindössze 1200 készült, vagyonokat ér
Arany- és ezüstérméket bocsátott ki a Horvát Nemzeti Bank Ivan Vucetic, az ujjlenyomat-alapú személyazonosítás egyik úttörője tiszteletére. A horvát származású kriminalista munkásságát bemutató emlékérmékből összesen 1200 darab készül - közölte a horvát pénzverde.
A Horvát feltalálók elnevezésű sorozat új darabjai kétféle arany- és egy ezüstérméből állnak. A 100 euró névértékű, egy uncia súlyú aranyérméből mindössze 50, a 20 eurósból 150, a 4 eurós ezüstérméből pedig ezer példányt bocsátottak ki.
Az érméket Miriam Mazzali tervezte. Az egyik oldalon egy ujjlenyomatot hagyó kéz látható, míg a másikon egy emberi alak emelkedik ki a névtelen tömegből, jelképezve, hogy az ujjlenyomat segítségével minden ember egyértelműen azonosítható.
Az 1858-ban a horvátországi Hvar szigetén született Ivan Vucetic Argentínában dolgozta ki az ujjlenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét, és bevezette a tízujjas ujjlenyomatvételt. Munkássága jelentősen hozzájárult a modern kriminalisztika fejlődéséhez, módszerei pedig világszerte elterjedtek a bűnügyi nyomozásban és a személyazonosításban.
A horvát jegybank tájékoztatása szerint az emlékérmék a legmagasabb, 999,9 ezrelékes tisztaságú aranyból, illetve ezüstből készültek. A 100 eurós aranyérme 31,103 grammot, a 20 eurós 3,888 grammot, az ezüstérme pedig 31,103 grammot nyom.
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