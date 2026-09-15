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Megtakarítás

Új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit ér, ez lesz majd rajta

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 14:01

Újabb magyar történelmi emlékhely kerül az MNB emlékérméire. A Magyar Nemzeti Bank a „Magyar várak” sorozat kilencedik darabjaként a Nagyvázsonyi várat mutatja be. Az új emlékérméből 25 ezer forint névértékű ezüst, valamint 5 ezer forint névértékű színesfém változat készül.

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A Nagyvázsonyi vár a Balaton-felvidék egyik jelentős középkori erődítménye. A vár a 15. század második felében épült, majd 1472-ben I. Mátyás király Kinizsi Pál hadvezérnek adományozta hadjáratokban tanúsított érdemei elismeréseként.

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Az MNB ezzel folytatja a magyar várakat bemutató emlékérme-sorozatát. A korábbi kibocsátások között szerepelt a Visegrádi vár, a Diósgyőri vár, a Munkácsi vár, a Gyulai vár, a Siklósi vár, a Kőszegi vár, a Szigetvári vár és az Egri vár is.

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Az emlékérmék hivatalosan fizetőeszköznek minősülnek, elsődleges céljuk azonban nem a mindennapi vásárlás. Az MNB szerint ezeknek az érméknek elsősorban az értékközvetítés és a figyelemfelhívás a szerepük.

A rajtuk feltüntetett névérték ezért nem feltétlenül tükrözi a gyűjtői vagy piaci értéküket. Egy 25 ezer forintos névértékű ezüst emlékérme például nem egyszerűen egy 25 ezer forintos vásárlásra szánt pénzérme, hanem gyűjtők számára készülő különleges kibocsátás. A „Magyar várak” sorozat új darabja így egyszerre idézi meg a magyar történelem egyik fontos helyszínét és bővíti az MNB tematikus emlékérme-sorozatát.
Címlapkép: Getty Images
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