Óvatosan javult a hangulat a részvénypiacokon pénteken, az amerikai tőzsdék emelkedéssel nyitottak, a BUX pedig kora délutánra pluszba fordult.
Kamu aranyat árul VV Aurelio, lebuktatta volna saját magát? Tényleg milliókat ér a valóságshow-győztes kollekciója?
Csaknem másfél millió forintért kínál TikTokon egy befektetési aranyérmét VV Aurelio, a mérleg azonban olyan súlyt mutatott, amely több követőjénél is kiverte a biztosítékot. Mutatjuk, jogosan keltett-e gyanút az árverésre bocsátott tétel.
Mint arról itt a Pénzcentrumon beszámoltunk, a valóságshow-győztes a héten kezdte el árverezni luxusholmijait. Friss videójában már a drágább darabokat hozta elő. „Most a következő termékek az nagyágyúknak valók. Egy uncia arany, befektetési arany, 33,99 gramm, 1 millió 440-et kérek érte" – mondta a friss videóban Aurelio.
Miért lett gyanús az érme?
A 33,99 gramm egyik unciával sem egyezik. A nemesfémeknél használt trójai uncia 31,1 gramm, a hétköznapi (avoirdupois) uncia 28,3 gramm. A követők ezért kezdték firtatni, valódi-e az arany. Többen elküldték a videót Kocsis Richárd Viktornak, aki a TikTokon arannyal kapcsolatos tartalmakat készít, ő pedig utánajárt.
A magyarázat: nem színarany az érme
Kocsis szerint a képen egy Krugerrand befektetési aranyérme látható. Ezt nem 24, hanem 22 karátos aranyból verik, vagyis a finomsága 916,67 ezrelék. Az érmén feltüntetett egy uncia a benne lévő tiszta aranyra vonatkozik, a súlytöbbletet az ötvözőanyag adja. Kocsis szerint az érme gyári súlya 33,93 gramm, a pár század gramm eltérés pedig betudható a mérleg kalibrációjának, vagy akár egy porszemnek is.
Az elnevezéssel sincs gond. Az uniós szabályok szerint befektetési aranyérmének minősül az érme, ha a finomsága eléri a 900 ezreléket, és ez a Krugerrandra teljesül. Kocsis összegzése: a videó alapján az érme a külső jegyei szerint valódi lehet. Hozzátette, hogy kézbe nem vette és nem vizsgálta be, csak a felvételt elemezte.
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@kocsisrv ♬ eredeti hang - Kocsis Richárd Viktor
Az ár is rendben van
Kocsis szerint az ár „sem elrugaszkodott", és a piaci adatok ezt alátámasztják. A Magyar Aranypiac árlistáján a cikkírás idején egy egyunciás Krugerrand 1 456 800 forintba került annak, aki a kereskedőtől veszi. A kereskedő ugyanezért az érméért 1 347 600 forintot fizetett volna annak, aki eladja neki. Aurelio 1 440 000 forintos ára tehát a kettő között van, valamivel a bolti ár alatt. Aktuális arany árfolyamot pedig a Pénzcentrum tőkepiaci árfolyamok oldalán találsz!
Mire figyeljen, aki használt aranyat venne?
Kocsis szerint az ilyen érméknél könnyen át lehet verni a laikus vevőt: a nagyobb súlyra hivatkozva többet kérhetnek érte, mintha színaranyról lenne szó. Ezért azt javasolja, hogy aki másodkézből vesz befektetési aranyat, vonjon be egy hozzáértő harmadik felet, aki ismeri az adott érme gyári adatait és be is tudja vizsgálni. A másik lehetőség, hogy az ember eleve ne használtan vásárol.
Az egyik oldalon egy ujjlenyomatot hagyó kéz látható, míg a másikon egy emberi alak emelkedik ki a névtelen tömegből.
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