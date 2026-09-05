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6900 forintot ér ez az ezer forintos bankjegy: ettől különleges, ezt keresd rajta

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 09:23

Különleges 1000 forintos bankjegy jelent meg a gyűjtői piacon: a 2026-os évszámú, bankfriss mintabankjegyet 6900 forintért kínálják. A darab értékét nem a névértéke, hanem a rajta látható „MINTA” felirat, a hajtatlan állapot és a gyűjtői ritkaság adja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Különleges 1000 forintos bankjegy keltette fel a gyűjtők figyelmét: egy 2026-os évszámú, hajtatlan mintabankjegyet 6900 forintért kínálnak. Bár a névértéke mindössze 1000 forint, a darab nem hétköznapi fizetőeszköz, hanem bankfriss állapotú gyűjtői példány.

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A bankjegy legfontosabb ismertetőjele a rajta szereplő „MINTA” felirat. Ez különbözteti meg a forgalomban használt ezresektől. Előlapján Mátyás király portréja, hátlapján pedig a visegrádi reneszánsz palotához köthető Hercules-kút látható, vagyis a különlegességét elsősorban nem a grafika, hanem a mintajelleg, a 2026-os évszám és a hibátlan állapot adja.

A gyűjtői piacon egy bankjegy értékét nemcsak a névértéke, hanem ritkasága, állapota és keresettsége is befolyásolja. Éppen ezért kérhetnek 6900 forintot ezért az ezerforintosért. Vásárlás előtt azonban érdemes ellenőrizni, hogy valóban szerepel-e rajta a „MINTA” felirat, hajtatlan-e, sérülésmentes-e, és megbízható eladótól származik-e.

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Címlapkép: Getty Images
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