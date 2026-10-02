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Megtakarítás

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

MTI
2026. október 2. 19:15

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 130,87 pontos, 0,09 százalékos emelkedéssel, 140 050,08 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 59,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

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Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a régióval összhangban teljesített a budapesti tőzsde, ugyanakkor a vezető nyugat-európai piacokhoz képest alulteljesítő volt. Az európai és az amerikai piacokon 1 százalék fölötti az emelkedés - tette hozzá.

A vezető részvények közül kiemelte, hogy az OTP-részvények jelentős, csaknem 52 milliárd forintos forgalmat értek el, a bankpapír kissé korrigálta az előző napi jelentős esését.

A Richter és a Telekom forgalma alacsony volt. A Mol-részvények árára az olajár napközbeni kilengésének mérsékelt volt a hatása, az inkább korrigálta az előző napi veszteségét az elemző szerint.

  • A Mol 22 forinttal, 0,46 százalékkal 4852 forintra erősödött, 4,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,68 százalékkal 40 250 forintra nőtt, forgalmuk 51,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 40 forinttal, 1,56 százalékkal 2520 forintra csökkent, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,37 százalékkal 12 230 forintra esett, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9064,47 ponton zárt pénteken, ez 118,71 pontos, 1,29 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

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