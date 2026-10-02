Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 130,87 pontos, 0,09 százalékos emelkedéssel, 140 050,08 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 59,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a régióval összhangban teljesített a budapesti tőzsde, ugyanakkor a vezető nyugat-európai piacokhoz képest alulteljesítő volt. Az európai és az amerikai piacokon 1 százalék fölötti az emelkedés - tette hozzá.

A vezető részvények közül kiemelte, hogy az OTP-részvények jelentős, csaknem 52 milliárd forintos forgalmat értek el, a bankpapír kissé korrigálta az előző napi jelentős esését.

A Richter és a Telekom forgalma alacsony volt. A Mol-részvények árára az olajár napközbeni kilengésének mérsékelt volt a hatása, az inkább korrigálta az előző napi veszteségét az elemző szerint.