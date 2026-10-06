Jön a nagy októberi leállás a magyar bankokban: akadozhat átutalás, kártyás fizetés, SZÉP-kártya, de még a készpénzfelvétel is szünetelhet

Október folyamán is több hazai banknál tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás. Az érintett időszakokban bankonként eltérő, hogy a mobil- és internetbank, az azonnali átutalás, a qvik-fizetés, az ATM-ek vagy akár az online kártyás vásárlás működésében lehetnek fennakadások, ezért érdemes előre tisztában lenni az időpontokkal. A tervezett fejlesztések és karbantartások időpontjai a mai naptól egészen októberig már nyilvánosak.

Minden bankot érintő szolgáltatáskiesés októberben, hogy a GIRO Zrt. az azonnali fizetési rendszer tervezett fejlesztését végzi 2026. október 18-án (vasárnap) 01:00 és 03:00 óra között, ezért ebben az időszakban az azonnali utalások indítása és fogadása átmenetileg szünetel. Fontos, hogy ez minden olyan pénzintézetet érint, amely a GIRO rendszert használja, nem csak 1-1 bankot.

A cikkünkben áttekintjük az Erste, a K&H, a MagNet Bank, az MBH, az OTP és az UniCredit tervezett karbantartási és rendszerfejlesztési munkálatainak időpontjait (ebben a sorrendben). A bankok előre tájékoztatják az ügyfeleiket, mikor számíthatnak szolgáltatáskiesésre, akadozásra, vagy mikor lesz leállás.

Októberi leállás az Erste rendszereiben

Az Erste azt közölte ügyfeleivel, hogy rendszerükön 2026. 10. 16. 22:00 és 2026. 10. 17. 10:00, valamint 2026. 10. 29. 22:00 és 2026. 10. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja. Ebben az időszakban az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 10.17. 00:00 – 04:00 között)

Internetes vásárlás (csak 2026.10.16. 22:00 és 2026.10.17. 10:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint - közölte az Erste. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban.

A K&H szolgáltatásai is akadozhatnak a következő hetekben

Októberben a K&H-nál is lesznek szolgáltatáskiesések, melyek a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek vagy bankszünnapnak minősülnek - derül ki a K&H honlapján közzétett tájékoztatásból.

2026. október 8-án 22:00 órától 2026. október 9-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

2026. október 11-én 00:00 órától 2026. október 11-én 4:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

2026. október 17-én 7:00 és 12:00 óra között tervezett rendszerkarbantartás miatt a K&H e-bank és a K&H mobilbank befektetési modulja, valamint a K&H e-portfólió és az azokon keresztül nyújtott befektetési és kiegészítő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

2026. október 17-én 23:00 órától 2026. október 18-án 13:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornáink (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog.

A bankszünnap alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások: ATM kifizetés, bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül. Betét- és hitelkártyái használatára a bankszünnap alatt a 2026. október 17-én 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség.

A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérik az ügyfelekt, biztosítsanak megfelelő fedezetet bankszámlájájukon a bankszünnapra, valamint gondoskodjon a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.

A fentiek tekintetében kérik, hogy az ügyfelek tekintsék át a bankszünnapon esedékes fizetéseit – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasolják, hogy a bankszünnap előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapot követő első munkanapon teljesítik. A bankszünnapot megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasolják a bankszünnapot követően újra rögzíteni és aláírni.

2026. október 21-én 22:00 órától 2026. október 22-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 2026. október 29-én 22:00 órától 2026. október 30-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül. 2026. október 31-én 23:00 órától 2026. november 1-én 12:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

Őszi karbantartások a MagNet Banknál

A MagNet Bank 2026. október 18-án 00:00 óra és 04:00 óra között, 2026. november 15-én 00:00 óra és 04:00 óra között, valamint 2026. december 13-án 00:00 óra és 04:00 óra között tervez rendszerkarbantartásokat. Azt írta honlapján a MagNet, hogy a rendszerkarbantartások a bankkártya szolgáltatások működésében időleges – alkalmanként 4 órát el nem érő – szolgáltatáskiesést okozhatnak, amelyek a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősülnek. Az érintett bankkártya szolgáltatások:

ATM készpénzfelvétel belföldön

ATM készpénzfelvétel külföldön

POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)

POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön

POS terminálokon bankkártyás vásárlás

Bankkártyás Internetes vásárlás

Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül

SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan.

A tervezett karbantartások ideje alatt a bankkártya letiltása kizárólag a Bank Telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges a (+36)1 766-4544-es vagy (+36)1 428-8888-as telefonszámok valamelyikén, 0-24 órában.

Sorozatos MBH leállás jön az ősszel

Az MBH arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2026.10.06-án 22:00 és 2026.10.07-én 02:00 között tervezett karbantartás miatt az alábbi rendszerek, szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

Az MBH Netbank (korábban MKB) és az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja nem lesz elérhető.

Az MBH Vállalati Netbank, az MBH Vállalati App és az MBH Direct Bank nem lesz elérhető.

Átmeneti kieséseket tapasztalhat az online kártyás vásárlások jóváhagyása (3DS) során.

Az MBH Bank Appban a személyi kölcsön hiteligényléshez és ügyintézéshez kapcsolódó funkciók nem lesznek elérhetőek.

Az onlinepinbeallitasok.mbhbank.hu oldalra nem lehet belépni.

A fenti időszakban indított Visa bankkártya digitalizációs művelet sikertelen lehet.

Az MBH SZÉP Kártyabirtokosok és a Szolgáltatók az MBH SZÉP Kártya Honlapon nem tudják használni Személyes Tárhelyüket, továbbá az MBH SZÉP kártya mobilapp – nem lesz elérhető.

Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank szolgáltatását a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon! További információ kérhető az MBH SZÉP Kártya Ügyfélszolgálat +36-1-268-7272-es telefonszámán munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, vagy a SZÉP Kártya Kártyaközpont +36-1-238-0361, +36-1-238-0362, +36-20-298-7009, +36-30-931-9704, telefonszámain minden nap 8 és 20 óra között, illetve az ugyfel.mbhszepkartya@mbhbank.hu e-mail címen.

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A hónap további részében tervezett karbantartás miatt 2026.10.08-án 20:00 -21:00 között az alábbi szolgáltatásokban kiesés vagy fennakadás várható:

az MBH SZÉP Kártyabirtokosok és a Szolgáltatók részére nem lesz elérhető az MBH SZÉP Kártya Honlapon a Személyes Tárhely, az MBH SZÉP Kártya MobilApp, valamint az MBH SZÉP Kártya automata IVR rendszer (telefonos lekérdezés a +36-1-268-7272-es telefonszámon).

Ez idő alatt nem lesz lehetőség az aktuális egyenleg lekérdezésére, a korábbi időszaki forgalom megtekintésére, nem érkeznek meg azonnal az Értesítések a kártya költésekről/jóváírásokról, illetve a kártyadigitalizációs műveletek sikertelenek lehetnek. Az informatikai karbantartás nem érinti a szolgáltatóhelyeken történő kártyaelfogadást, az internetes engedélyeztetést, valamint az előre fizetés lehetőségét. További információ kérhető a már fent felsorolt elérhetőségeken.

Ugyanezen a napon tervezett karbantartás miatt 2026.10.08-án 21:00-22:00 között, valamint 2026.10.09-én 06:00-08:00 között a telefonos ügyfélszolgálat korlátozott szolgáltatással lesz elérhető.

Továbbá tervezett karbantartás miatt 2026.10.08-án 23:00 és 10.09-én 5:00 között rövid, néhány perces fennakadások lehetnek az internetes vásárlások jóváhagyásában. Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 19:30 és 22:00 között az MBH Bank Appban a személyi kölcsön hiteligényléshez és ügyintézéshez kapcsolódó funkciók sem lesznek elérhetők. Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon. Türelmét és megértését köszönjük!

Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

MBH Netbank (korábban MKB),

az MBH Netbank (korábban Takarék),

az MBH Netbank (korábban BB),

az MBH Bank App,

az MBH Vállalati App,

az MBH Direct Bank,

valamint az MBH Vállalati Netbank

Az azonnali átutalások (beleértve a qvik-QR, qvik-NFC és qvik-link megoldásokkal indított utalásokat), a fizetési kérelmek (qvik-kérelem), valamint a másodlagos azonosítók kezelése (rögzítés, meghosszabbítás, törlés) szünetel. Az érintett szolgáltatások sem indításra, sem fogadásra nem lesznek elérhetők: az azonnali átutalási és fizetési kérelem megbízások visszautasításra kerülnek, továbbá fizetési kérelem indítására, jóváhagyására vagy elutasítására sem lesz lehetőség. A kereskedői qvik-elfogadói szolgáltatás szünetel, a kereskedőknél bármely bank ügyfele által kezdeményezett fizetés visszautasításra kerül. Kérik az ügyfeleket, hogy tranzakcióikat a karbantartási időszakon kívülre időzítsék!

Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 00:00 és 04:00 között az alábbi rendszerekben kieséseket tapasztalhat:

MBH Netbank (korábban BB⁣)

MBH Netbank (korábban MKB)

MBH Netbank (korábban Takarék)

MBH Bank App

MBH Vállalati Netbank

MBH Vállalati App

MBH Direct Bank

Ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forint átutalási megbízások - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is -, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) indítások / elutasítások / jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról az ügyfél tájékoztatást kap abban a rendszerben, amelyben a megbízást indította. Az elutasított megbízást az ügyfélnek meg kell ismételnie. Kérik az ügyfeleket, hogy tranzakcióikat a karbantartási időszakon kívülre időzítsék!

Ugyanezen időszak alatt azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

Ezekről a leállásokról az MBH honlapján lehet tájékozódni.

Leállások az OTP-nél októberben

Az OTP bank honlapján azt írják, fejlesztési okokból 2026. október 11-én hajnali 2 órától 5:30-ig, október 18-án hajnali 2 órától 4:30-ig, illetve október 25-én 0 órától 4 óráig nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop, Corporate API), illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása. Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetőek.

Jön a karbantartás az UniCredit banknál is

Az UniCreditnél 2026. október 11-én (vasárnap) 2:00 órától 5:00 óráig az alábbi szolgáltatásaink nem állnak rendelkezésére tervezett technikai fejlesztés és karbantartás miatt:

UniCredit mBanking mobilalkalmazás (az [UniCredit mBanking] és az mToken),

UniCredit mBanking Business mobilalkalmazás,

UniCredit eBanking internetbanki szolgáltatás,

Értékpapír ügyintézés,

Azonnali fizetési forgalom,

Open Banking API, harmadik feles szolgáltatókon (TPP) keresztül indított számlainformációs felhatalmazások, lekérdezések, fizetéskezdeményezési szolgáltatások.

A tervezett fejlesztésekhez és karbantartásokhoz kapcsolódóan történő, négyórás időtartamot meg nem haladó szolgáltatáskiesések üzemszünetnek minősülnek. Erről a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 286. § rendelkezik - írja a bank honlapján.

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