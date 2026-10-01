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Hirtelen zuhanórepülésbe kezdett a forint: mi történik a magyar devizával?

Pénzcentrum
2026. október 1. 13:35

Jelentős kilengésekkel indult az október a forint piacán: a magyar deviza csütörtök délelőtt az euróval szemben a 369-es szint közelébe gyengült, majd kora délutánra ledolgozta vesztesége egy részét. A nemzetközi környezet továbbra sem kedvez a forintnak, a délután érkező amerikai makroadatok pedig újabb komoly mozgásokat hozhatnak a piacokon.

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Kora délután 367,3 körül jegyezték az eurót, miután délelőtt 368,75-ig emelkedett a kurzus. A forint így csaknem másfél egységet erősödött napi mélypontjáról, de továbbra is gyengébben állt a kora reggeli, 366,5 körüli szintnél. A dollár jegyzése napközben kevéssel 327 forint fölé is került, majd 325,2 környékére süllyedt vissza.

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A reggeli kereskedésben még átmeneti erősödés látszott, az euró árfolyama rövid időre 366,1 közelébe csökkent. Ezt követően azonban gyors fordulat bontakozott ki, a jegyzés előbb a 367-es, majd a 368-as lélektani szintet is átlépte. A délelőtti mélypont után a forint 367,4-ig kapaszkodott vissza, de a korrekció nem bizonyult egyenletesnek: dél körül újabb, nagyjából egyforintos gyengülés következett, mielőtt ismét erőre kapott a hazai fizetőeszköz.

Az erős dollár és a magas olajár is nyomást jelent

A forint délelőtti gyengülése a dollár felértékelődésével és a nemzetközi kötvényhozamok emelkedésével párhuzamosan zajlott. Az euró mintegy 0,3 százalékos eséssel 1,13 dollár alá, 17 havi mélypontra került. A dollár több fontos devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex (DXY) eközben több mint háromhavi csúcsot ért el.

Bár a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat mérsékelte az októberi Fed-kamatemelésre vonatkozó piaci várakozásokat, a hosszú lejáratú amerikai állampapírok hozamai magasan ragadtak, ami stabil támaszt adott a zöldhasúnak. A közös európai devizát az energiaárakkal és az államháztartások állapotával kapcsolatos aggodalmak is nyomás alatt tartották. A forint számára további ellenszelet jelentett a drága kőolaj: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára délelőtt a 99 dolláros szint közelében mozgott.

A jen szintén leértékelődött, a dollár/jen jegyzés reggel már átlépte a 158,3-as szintet. A japán jegybank (Bank of Japan) csütörtökön közzétett jegyzőkönyve szerint ugyanakkor egyes döntéshozók gyorsabb kamatemelési ütemet tartanának indokoltnak, miközben a negyedéves Tankan-felmérés nyolcéves csúcsra ugró vállalati bizalmat jelzett.

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A japán monetáris szigorítás a forint szempontjából is kritikus tényezővé válhat: a jenben felvett olcsó forrásból finanszírozott, magas kamatkülönbözetre játszó carry trade pozíciók költsége ugyanis megugorhat. Amennyiben a befektetők ezen pozíciók leépítésébe (unwinding) kezdenek, az a feltörekvő piaci eszközökkel együtt a magyar fizetőeszközre is komoly nyomást helyezhet.

Délután az amerikai adatok hozhatnak új irányt

A délelőtti makronaptárban a szeptemberi európai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek (BMI) és az euróövezeti munkanélküliségi ráta szerepeltek. Magyarországon a hazai feldolgozóipari mutató mellett a három-, öt- és tízéves államkötvény-aukciókra figyelt a piac: a kialakuló kereslet és a hozamszintek közvetlen visszajelzést adnak a magyar eszközök kockázati megítéléséről.

Délután az amerikai heti első alkalommal benyújtott munkanélküli-segélykérelmek száma, valamint az ISM feldolgozóipari indexe mozgathatja meg a piacokat. A vártnál erősebb konjunktúra vagy a perzisztens árnyomás ismét felélesztheti a szigorúbb amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozásokat. Ez a dollár további erősödésén és a benchmark hozamok emelkedésén keresztül újabb gátat szabhat a forint felpattanásának.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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