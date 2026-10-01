Eséssel indult az októberi kereskedés a magyar és az európai tőzsdéken, miközben az Opus látványosan szembement a kedvezőtlen hangulattal.
Hirtelen zuhanórepülésbe kezdett a forint: mi történik a magyar devizával?
Jelentős kilengésekkel indult az október a forint piacán: a magyar deviza csütörtök délelőtt az euróval szemben a 369-es szint közelébe gyengült, majd kora délutánra ledolgozta vesztesége egy részét. A nemzetközi környezet továbbra sem kedvez a forintnak, a délután érkező amerikai makroadatok pedig újabb komoly mozgásokat hozhatnak a piacokon.
Kora délután 367,3 körül jegyezték az eurót, miután délelőtt 368,75-ig emelkedett a kurzus. A forint így csaknem másfél egységet erősödött napi mélypontjáról, de továbbra is gyengébben állt a kora reggeli, 366,5 körüli szintnél. A dollár jegyzése napközben kevéssel 327 forint fölé is került, majd 325,2 környékére süllyedt vissza.
A reggeli kereskedésben még átmeneti erősödés látszott, az euró árfolyama rövid időre 366,1 közelébe csökkent. Ezt követően azonban gyors fordulat bontakozott ki, a jegyzés előbb a 367-es, majd a 368-as lélektani szintet is átlépte. A délelőtti mélypont után a forint 367,4-ig kapaszkodott vissza, de a korrekció nem bizonyult egyenletesnek: dél körül újabb, nagyjából egyforintos gyengülés következett, mielőtt ismét erőre kapott a hazai fizetőeszköz.
Az erős dollár és a magas olajár is nyomást jelent
A forint délelőtti gyengülése a dollár felértékelődésével és a nemzetközi kötvényhozamok emelkedésével párhuzamosan zajlott. Az euró mintegy 0,3 százalékos eséssel 1,13 dollár alá, 17 havi mélypontra került. A dollár több fontos devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex (DXY) eközben több mint háromhavi csúcsot ért el.
Bár a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat mérsékelte az októberi Fed-kamatemelésre vonatkozó piaci várakozásokat, a hosszú lejáratú amerikai állampapírok hozamai magasan ragadtak, ami stabil támaszt adott a zöldhasúnak. A közös európai devizát az energiaárakkal és az államháztartások állapotával kapcsolatos aggodalmak is nyomás alatt tartották. A forint számára további ellenszelet jelentett a drága kőolaj: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára délelőtt a 99 dolláros szint közelében mozgott.
A jen szintén leértékelődött, a dollár/jen jegyzés reggel már átlépte a 158,3-as szintet. A japán jegybank (Bank of Japan) csütörtökön közzétett jegyzőkönyve szerint ugyanakkor egyes döntéshozók gyorsabb kamatemelési ütemet tartanának indokoltnak, miközben a negyedéves Tankan-felmérés nyolcéves csúcsra ugró vállalati bizalmat jelzett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A japán monetáris szigorítás a forint szempontjából is kritikus tényezővé válhat: a jenben felvett olcsó forrásból finanszírozott, magas kamatkülönbözetre játszó carry trade pozíciók költsége ugyanis megugorhat. Amennyiben a befektetők ezen pozíciók leépítésébe (unwinding) kezdenek, az a feltörekvő piaci eszközökkel együtt a magyar fizetőeszközre is komoly nyomást helyezhet.
Délután az amerikai adatok hozhatnak új irányt
A délelőtti makronaptárban a szeptemberi európai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek (BMI) és az euróövezeti munkanélküliségi ráta szerepeltek. Magyarországon a hazai feldolgozóipari mutató mellett a három-, öt- és tízéves államkötvény-aukciókra figyelt a piac: a kialakuló kereslet és a hozamszintek közvetlen visszajelzést adnak a magyar eszközök kockázati megítéléséről.
Délután az amerikai heti első alkalommal benyújtott munkanélküli-segélykérelmek száma, valamint az ISM feldolgozóipari indexe mozgathatja meg a piacokat. A vártnál erősebb konjunktúra vagy a perzisztens árnyomás ismét felélesztheti a szigorúbb amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozásokat. Ez a dollár további erősödésén és a benchmark hozamok emelkedésén keresztül újabb gátat szabhat a forint felpattanásának.
Figyelmeztet Polgár Árpi, így csinál csórót magából rengeteg magyar: hiába keresel jól, sosem gazdagodhatsz meg
Sokan hiába keresnek jól, hónapról hónapra mégsem tudnak félretenni.
Már az egymilliárd forintos küszöb környékén is komoly kérdés lehet, hogy pontosan mekkora vagyon adóztatható, és mennyibe kerül ennek a bizonyítása.
Emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, miután a vártnál kedvezőbb inflációs adatok mérsékelték az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat.
Megrángatták a forintot a délelőtti órákban: hirtelen fordulat jött, de a java még csak most következik
Délre visszaadta reggeli erősödésének egy részét a forint, de az euróval és a dollárral szemben is felülteljesítő maradt az előző naphoz képest.
Jó hangulatban indult a szerdai kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a magyar piac azonban kisebb mínuszba került.
Itt a leggazdagabb magyarok friss listája: Mészáros 1785 milliárddal az élen, a második Csányinak "csak" 650 milliárdja van
1785,7 milliárd forintos becsült vagyonnal Mészáros Lőrinc vezeti a legfrissebb gazdaglistát
Vegyesen indult a keddi kereskedés a Wall Streeten, miközben Budapesten a Mol esése húzta le a BUX-ot.
Gyorsan elfogyott a nyitás utáni lendület a magyar tőzsdén, a BUX kedd délelőtt mínuszba fordult, miközben a vezető európai részvényindexek szerény emelkedést mutattak.
A vállalati hírek közül az Nvidia rekordösszegű részvény-visszavásárlása és az OTP oroszországi stratégiájának felülvizsgálata került a figyelem középpontjába.
Hétfő délelőtt tovább gyengült a forint, az euró jegyzése megközelítette a 368, a dolláré pedig a 323,4 forintos szintet.
Atyaég, mit tesz a fiatalok agyával a telefonos fizetés: fájdalmas dolgot azonosítottak svéd és holland kutatók
A készpénz visszaszorulásával a fizetés fájdalma nem tűnt el, csak egy olyan digitális csatornára költözött, amit az idősebb generációk fel sem ismernek fájdalomként.
Október 21-én lejár a kiemelkedően magas, 9,5 százalékos kamatot fizető 2026/H jelű magyar államkötvény.
Hatalmas pofont kaptak a nemesfémek: az olajár kilövése után Michael Burry már az újabb összeomlásra figyelmeztet
Enyhe emelkedéssel kezdték a hétfői kereskedést az európai tőzsdék.
Aranyat érhet a magyarok kedvenc részvénye: elképesztő céláremelés érkezett, nagyot kaszálhat, aki lép
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 151 272,07 ponton zárt.
Szárnyalt a Wall Street a tech ralinak hála, de Budapest csúnyán lemaradt – Zuhan az olaj, vészharangot kongatnak Európában
Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a szeptember 25-i, pénteki kereskedést, miközben a magyar piac lemaradt a nemzetközi mezőnytől.
Az egyik oldalon egy ujjlenyomatot hagyó kéz látható, míg a másikon egy emberi alak emelkedik ki a névtelen tömegből.
Kamu aranyat árul VV Aurelio, lebuktatta volna saját magát? Tényleg milliókat ér a valóságshow-győztes kollekciója?
Többen hamisnak gondolták az aranyérmét, amelyet VV Aurelio csaknem másfél millió forintért kínál TikTokon, mert a súlya nem stimmelt. Egy aranyas tartalomgyártó utánanézett, és szerinte...
Óvatosan javult a hangulat a részvénypiacokon pénteken, az amerikai tőzsdék emelkedéssel nyitottak, a BUX pedig kora délutánra pluszba fordult.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank