Ütik az OTP-t, kilőtt az Opus: hidegzuhannyal indult az október a tőzsdéken

Eséssel indult az októberi kereskedés a magyar és az európai tőzsdéken, miközben az Opus látványosan szembement a kedvezőtlen hangulattal. A BUX-ot elsősorban az OTP gyengülése húzta lefelé, az olajárat pedig a kínálati aggodalmak enyhülése nyomta lejjebb. A vállalati hírek közül a Mol NIS-tárgyalásainak meghosszabbítása és a technológiai szektor bejelentései kerültek előtérbe.

Csütörtök reggel az Opus 10 százalékos szárnyalással, átlag feletti forgalom mellett vezette a hazai részvények mezőnyét, miközben az OTP 1,5 százalékos mínuszban járt. A bankpapír adta a magyar piac esésének jelentős részét. A BUX a nyitás utáni percekben 1,1 százalékkal, 143 613 pontra süllyedt, miután már szerdán is több mint 1 százalékot veszített értékéből.

A vezető hazai blue chipek közül a nyitást követően csak a Richter tudott emelkedni, a Magyar Telekom és a Mol is gyengült. Az olajvállalat részvénye még 0,1 százalékos pluszban kezdte a napot a NIS-ügyletről érkező kedvező hír után, ezt az előnyt azonban hamar elveszítette. A közepes kapitalizációjú társaságok között a Zwack is a jobban teljesítők közé tartozott, míg a Waberer's és a Duna House gyengén indította a kereskedést.

Az OTP csökkenése a hét korábbi veszteségeit mélyítette. A részvény szerdán napközben június közepe óta nem látott mélypontra került, miután a hét elején az oroszországi kivonulásról érkező hírek nyomán eladói nyomás alá került. Csütörtökön a nemzetközi környezet sem segítette a papírt, Európában ugyanis a bankszektor teljesített a leggyengébben.

Európa gyengül, Ázsiában erősödtek a vezető piacok

Az európai nyitást követően a Stoxx 600 és a francia CAC-40 egyaránt 0,5 százalékkal került lejjebb. A német DAX 0,4 százalékot, a brit FTSE 100 pedig 1 százalékot veszített értékéből.

Ázsiában ezzel szemben kedvezőbb volt a hangulat. A japán Nikkei a reggeli adatok szerint 3,6 százalékos, a dél-koreai Kospi 1,8 százalékos pluszban járt. A kínai és a hongkongi részvénypiacon kereskedési szünnap volt.

Az amerikai tőzsdék szerdán vegyesen zártak. A Dow Jones 0,86 százalékkal, 50 908,7 pontra esett, az S&P 500 0,25 százalékos csökkenéssel 7652 ponton fejezte be a napot. A Nasdaq ugyanakkor 0,24 százalékkal, 26 861,1 pontra emelkedett. Csütörtök kora reggel az amerikai határidős indexek már erősödést jeleztek: a Dow Jones határidős mutatója 0,5, az S&P 500-é 0,7, a Nasdaqé 1,3 százalékos pluszban állt.

A Google anyavállalata, az Alphabet részvényei szerda este, a rendes kereskedési idő után 1,5 százalékkal emelkedtek az új mesterségesintelligencia-modell bemutatását követően.

Az olajpiacon csütörtök reggel a WTI jegyzése 0,9 százalékkal, a Brenté 0,6 százalékkal csökkent. A kínálati félelmeket enyhítette, hogy Szaúd-Arábia újraindította az olajtankerek rakodását a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjében.

Újabb hónapot kapott a Mol a NIS-tárgyalásokra

A Mol csütörtöki tájékoztatása szerint az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala, az OFAC október 30-ig meghosszabbította a szerb NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások engedélyét. A korábbi engedély szeptember végén járt le.

A magyar olajvállalat januárban írt alá kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a Gazprom Nefttel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről. A szerb társaság üzemelteti az ország egyetlen olajfinomítóját Pancsován, emellett több mint 400 töltőállomással és saját kutatás-termelési tevékenységgel rendelkezik.

A vételárat a Mol nem közölte. Aleksandar Vučić szerb elnök korábbi nyilatkozata szerint az ajánlat 900 millió és 1 milliárd euró közötti összegről szólhatott. A végleges tulajdonosi szerkezet sem lezárt, a szerb állam ugyanis a júniusi részvényesi megállapodás alapján további 5 százalékos részesedést vásárolhat.

A mostani engedély a tárgyalások folytatására vonatkozik, nem jelenti az akvizíció végleges jóváhagyását. Az adásvételi szerződés véglegesítése és az ügylet amerikai engedélyezése továbbra is hátravan.

Megerősítette tervét a PannErgy, átalakult a 4iG informatikai üzletága

A PannErgy az október 1-jétől érvényes hatósági távhőtermelői díjak ismeretében megerősítette idei eredménycélját. A vállalat továbbra is 4,3-4,45 milliárd forintos konszolidált EBITDA-val, vagyis kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számol.

A 4iG-nél csoporton belüli átalakulás történt. A Poli Computer PC Kft. szeptember 30-ával beolvadt a 4iG Informatikai Zrt.-be, az új szervezet szerinti működés október 1-jén indult. Az érintett munkavállalókat a 4iG Informatikai Zrt. jogfolytonosan foglalkoztatja tovább.

Erős számokat közölt a Micron, új modellel jelentkezett a Google

A Micron a várakozásokat meghaladó negyedéves eredményekről számolt be. A memóriachip-gyártó árbevétele 54,2 milliárd dollár lett az elemzők által várt 51,1 milliárddal szemben, korrigált egy részvényre jutó eredménye (EPS) pedig 33,42 dollárt ért el a 31,61 dolláros konszenzus helyett. Nettó nyeresége az egy évvel korábbi 3,2 milliárd dollárról 37,7 milliárdra nőtt.

A következő negyedévre a társaság mintegy 61,5 milliárd dolláros bevételt és 38,15 dolláros korrigált részvényenkénti eredményt vetített előre, mindkét esetben felülmúlva a piaci várakozásokat. A növekedést a mesterséges intelligenciához kapcsolódó memóriaigény hajtja, a vállalat pedig az Nvidiával közösen dolgozik egy egyedi, nagy sávszélességű memóriamegoldáson.

A Google szerdán mutatta be Argon nevű modelljét, a Gemini 4 generáció tervezett zászlóshajóját. A vállalat szerint a fejlesztés különösen a programozási és kiberbiztonsági feladatokban versenyképes. Egyelőre kiemelt partnerek tesztelhetik, széles körű elérhetőségének időpontját nem közölték. Ezzel párhuzamosan a Google végleg törölte a korábban beígért Gemini 3.5 Pro modellt.

Az AI-szektorral kapcsolatban ugyanakkor éles figyelmeztetést fogalmazott meg Michael Burry. A 2008-as jelzáloghitel-válságot előre jelző befektető szerint az OpenAI és az Anthropic tervezett tőzsdére lépése (IPO) hatalmas tőkebevonáshoz, később pedig súlyos befektetői veszteségekhez vezethet. Burry az AI körüli piaci eufóriát az ezredfordulós dotkomlufihoz hasonlította.

Újabb amerikai adatokra várnak a befektetők

A szerdán közölt amerikai inflációs adatok a vártnál kedvezőbben alakultak. A személyes fogyasztási kiadások árindexével mért, úgynevezett PCE-infláció augusztusban 3,7-ről 3,4 százalékra lassult, az élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginflációs mutató pedig 3,3-ról 3 százalékra mérséklődött. Az amerikai állampapírhozamok ennek ellenére emelkedtek, a tízéves hozam 5,27 százalék körül alakult.

Csütörtökön Christine Lagarde EKB-elnök beszéde, az amerikai heti új munkanélküli-segélykérelmek statisztikája és az ISM szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe kerülhet a figyelem középpontjába. Utóbbi mutató a vállalatok válaszai alapján jelzi az ipari aktivitás alakulását. A befektetők különösen a foglalkoztatási és árfolyamatokra utaló részindexeket figyelhetik a pénteki amerikai munkaerőpiaci jelentés (non-farm payrolls) előtt.