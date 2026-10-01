Jelentős kilengésekkel indult az október a forint piacán: a magyar deviza csütörtök délelőtt az euróval szemben a 369-es szint közelébe gyengült.
Figyelmeztet Polgár Árpi, így csinál csórót magából rengeteg magyar: hiába keresel jól, sosem gazdagodhatsz meg
Sokan hiába keresnek jól, hónapról hónapra mégsem tudnak félretenni. Polgár Árpád szerint ennek oka gyakran nem a fizetés nagyságában, hanem a mindennapi pénzügyi szokásokban keresendő: a részletre vett autó, a rendszeres ételrendelés vagy az impulzusvásárlások hosszú távon komoly összegeket emészthetnek fel. A TikTokon közzétett videójában arról beszélt, mely hibák miatt maradhat üres a pénztárca még akkor is, ha valaki látszólag jól keres.
Hiába keres valaki átlag feletti fizetést, mégsem tud érdemi vagyont felhalmozni, ha közben rossz pénzügyi szokásokat követ. Erre hívta fel a figyelmet videójában Polgár Árpád, aki szerint sokan úgy költik el a jövőbeni bevételeiket, hogy észre sem veszik, miközben a kisebbnek tűnő kiadások összeadódva komoly összegeket vihetnek el.
A videóban Polgár Árpád több olyan gyakori hibát sorol fel, amelyek szerinte hosszú távon jelentősen ronthatják az anyagi helyzetet. Az egyik legfontosabb ezek közül a hitelből vagy részletre vásárolt autó. Úgy fogalmaz, sok fiatal „a jövőt költi el”, amikor olyan kötelezettségeket vállal, amelyek évekre lekötik a jövedelme egy részét.
Szintén felesleges pénznyelőnek tartja a rendszeres ételkiszállítást. A kényelemnek ugyanis szerinte komoly ára van, amit sokan hajlamosak alábecsülni. Hasonlóan vélekedik azokról a költésekről is, amelyek inkább a külvilágnak szólnak, mint valódi szükségleteket elégítenek ki. Ide sorolja a drága márkás ruhákat, cipőket vagy napszemüvegeket.
Polgár szerint a probléma gyökere részben az, hogy a fiatalok jelentős része nem kap megfelelő pénzügyi oktatást. Mint mondja, az iskolarendszer számos elméleti tudást átad, ugyanakkor sokan úgy lépnek ki a munka világába, hogy nincsenek tisztában a pénzügyi alapfogalmakkal és a tudatos gazdálkodás szabályaival.
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A tartalomkészítő arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan nem figyelik eléggé az árakat, és rendszeresen olyan helyeken vásárolnak impulzívan, ahol a termékek jelentősen drágábbak. Példaként a benzinkutakat említi, ahol egy üdítő vagy snack ára jóval meghaladhatja a bolti árakat.
Emellett arra is kitért, hogy sokan lemondanak olyan pénzekről, amelyek jogosan járnának nekik, pusztán azért, mert bonyolultnak vagy időigényesnek tartják az ügyintézést. Példaként a jelentős késéssel közlekedő repülőjáratok után igényelhető kompenzációt említette. Szerinte nemcsak anyagi, hanem elvi kérdés is, hogy az emberek élnek-e ezekkel a lehetőségekkel.
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