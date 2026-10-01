2026. október 1. csütörtök Malvin
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Working woman holding a jar full with Thai currency coins. Concept of work hard saving more. Working mother work and save money for family expenses.
Megtakarítás

Figyelmeztet Polgár Árpi, így csinál csórót magából rengeteg magyar: hiába keresel jól, sosem gazdagodhatsz meg

Pénzcentrum
2026. október 1. 13:44

Sokan hiába keresnek jól, hónapról hónapra mégsem tudnak félretenni. Polgár Árpád szerint ennek oka gyakran nem a fizetés nagyságában, hanem a mindennapi pénzügyi szokásokban keresendő: a részletre vett autó, a rendszeres ételrendelés vagy az impulzusvásárlások hosszú távon komoly összegeket emészthetnek fel. A TikTokon közzétett videójában arról beszélt, mely hibák miatt maradhat üres a pénztárca még akkor is, ha valaki látszólag jól keres.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hiába keres valaki átlag feletti fizetést, mégsem tud érdemi vagyont felhalmozni, ha közben rossz pénzügyi szokásokat követ. Erre hívta fel a figyelmet videójában Polgár Árpád, aki szerint sokan úgy költik el a jövőbeni bevételeiket, hogy észre sem veszik, miközben a kisebbnek tűnő kiadások összeadódva komoly összegeket vihetnek el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A videóban Polgár Árpád több olyan gyakori hibát sorol fel, amelyek szerinte hosszú távon jelentősen ronthatják az anyagi helyzetet. Az egyik legfontosabb ezek közül a hitelből vagy részletre vásárolt autó. Úgy fogalmaz, sok fiatal „a jövőt költi el”, amikor olyan kötelezettségeket vállal, amelyek évekre lekötik a jövedelme egy részét.

Szintén felesleges pénznyelőnek tartja a rendszeres ételkiszállítást. A kényelemnek ugyanis szerinte komoly ára van, amit sokan hajlamosak alábecsülni. Hasonlóan vélekedik azokról a költésekről is, amelyek inkább a külvilágnak szólnak, mint valódi szükségleteket elégítenek ki. Ide sorolja a drága márkás ruhákat, cipőket vagy napszemüvegeket.

Polgár szerint a probléma gyökere részben az, hogy a fiatalok jelentős része nem kap megfelelő pénzügyi oktatást. Mint mondja, az iskolarendszer számos elméleti tudást átad, ugyanakkor sokan úgy lépnek ki a munka világába, hogy nincsenek tisztában a pénzügyi alapfogalmakkal és a tudatos gazdálkodás szabályaival.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tartalomkészítő arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan nem figyelik eléggé az árakat, és rendszeresen olyan helyeken vásárolnak impulzívan, ahol a termékek jelentősen drágábbak. Példaként a benzinkutakat említi, ahol egy üdítő vagy snack ára jóval meghaladhatja a bolti árakat.

Emellett arra is kitért, hogy sokan lemondanak olyan pénzekről, amelyek jogosan járnának nekik, pusztán azért, mert bonyolultnak vagy időigényesnek tartják az ügyintézést. Példaként a jelentős késéssel közlekedő repülőjáratok után igényelhető kompenzációt említette. Szerinte nemcsak anyagi, hanem elvi kérdés is, hogy az emberek élnek-e ezekkel a lehetőségekkel.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #pénz #spórolás #megtakarítás #pénzügyi kultúra #gazdagság #anyagi helyzet #fiatalok #pénzügyi tudatosság #vásárlási szokások #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:32
15:15
15:03
14:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 30. 16:50
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 1. 11:34
Mennyibe kerül havonta egy új autó?
Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul,...
iO Charts  |  2026. október 1. 11:01
Osztalékbefektetés: halott műfaj vagy jön a feltámadás?
Az osztalékbefektetés műfajáról már írtam korábban érintőlegesen. Az elmúlt pár hónapban azt vettem...
MEDIA1  |  2026. szeptember 29. 18:46
Lemond a Médiatanács néhány napja megválasztott egyetlen ellenzéki tagja - Tóth Mátét Radetzky András válthatja
Dr. Tóth Máté, a Mi Hazánk által delegált és az Országgyűlés által szeptember 22-én egyedüli ellenzé...
Holdblog  |  2026. szeptember 29. 10:00
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegybő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. október 1.
Kiderült a lesújtó igazság a magyarok jövedelméről: bizony, csak ennyit érnek a hazai fizetések – még a görögök is utcahosszal vernek minket
2026. október 1.
Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele
2026. szeptember 30.
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
NAPTÁR
Tovább
2026. október 1. csütörtök
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A mosoly világnapja
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
6900 forintot ér ez az ezer forintos bankjegy: ettől különleges, ezt keresd rajta
2
1 hónapja
Eszméletlenül jól járhat, aki ide teszi a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora nyereség érheti őket
3
4 hete
Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot
4
3 hete
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
5
3 hete
Rengeteg magyarnak fogalma sincs erről az öröklés kapcsán: könnyen elúszhat a családi vagyon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 15:03
Új vírusmutáns terjed rohamtempóban 2026 őszén: bárkit pillanatok alatt ledönthet a lábáról, hiába a kézfertőtlenítés
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 13:00
Kiderült a lesújtó igazság a magyarok jövedelméről: bizony, csak ennyit érnek a hazai fizetések – még a görögök is utcahosszal vernek minket
Agrárszektor  |  2026. október 1. 15:31
Érdekes lesz a következő egy hét időjárása: mutatjuk, mi várható