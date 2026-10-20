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Megtakarítás

Lehalt a Revolut: nem lehet átutalni, devizát váltani, a bankkártyás fizetésekkel is gond van

Pénzcentrum
2026. október 20. 08:47

Komoly fennakadásokkal szembesülhetnek a Revolut ügyfelei október 20-án reggel: a beszámolók szerint nem működik a devizaváltás, problémák vannak az átutalásokkal, de még a bankkártyás fizetéseket és a készpénzfelvételt is érintheti a hiba.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Október 20-án reggel ismét működési problémák jelentkeztek a Revolut alkalmazásában, több felhasználó is fennakadásokról számolt be - írja a revb.hu.

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Bár a Revolut hivatalos rendszermonitorja reggel 8 óra után még azt jelezte, hogy minden rendszer megfelelően működik, a gyakorlatban több funkcióval is problémák adódtak. A hibát a portál a saját tapasztalatai mellett a Revolut közösség Facebook-csoportjában megjelenő első felhasználói panaszok is megerősítették, és a Pénzcentrum szerkesztősége is tapasztalta.

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Az alkalmazás elindítását követően azonnal hibaüzenet jelenik meg, egyes szolgáltatások pedig egyáltalán nem vagy csak korlátozottan használhatók.

A devizaváltás például nem működik megfelelően: hiába adják meg a felhasználók a váltani kívánt összeget, az alkalmazás nem jeleníti meg annak ellenértékét a másik pénznemben, és a váltás véglegesítésére szolgáló gomb sem válik aktívvá.

Ezeknél a szolgáltatásoknál jelentkeznek problémák:

  • Devizaváltás: az alkalmazáson belül nem lehet pénzt váltani.
  • Átutalás: a rendszer nem tudja betölteni a címzett adatait.
  • Bankkártyás fizetés: a terminálok elutasítják a kártyás tranzakciókat.
  • Készpénzfelvétel: az ATM-ekből sem lehet készpénzt felvenni.

A beszámolók szerint a hiba Android és iOS rendszert használó telefonokon egyaránt jelentkezik, ami arra utalhat, hogy nem egy adott alkalmazásverzióval, hanem a Revolut központi rendszereivel lehet probléma. A szolgáltatás helyreállításáról egyelőre nincs megerősített információ.
Címlapkép: Getty Images
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