Tovább gyengült hétfő délután a magyar tőzsde, miközben Európa vezető részvénypiacain is az eladók voltak fölényben.
Lehalt a Revolut: nem lehet átutalni, devizát váltani, a bankkártyás fizetésekkel is gond van
Komoly fennakadásokkal szembesülhetnek a Revolut ügyfelei október 20-án reggel: a beszámolók szerint nem működik a devizaváltás, problémák vannak az átutalásokkal, de még a bankkártyás fizetéseket és a készpénzfelvételt is érintheti a hiba.
Október 20-án reggel ismét működési problémák jelentkeztek a Revolut alkalmazásában, több felhasználó is fennakadásokról számolt be - írja a revb.hu.
Bár a Revolut hivatalos rendszermonitorja reggel 8 óra után még azt jelezte, hogy minden rendszer megfelelően működik, a gyakorlatban több funkcióval is problémák adódtak. A hibát a portál a saját tapasztalatai mellett a Revolut közösség Facebook-csoportjában megjelenő első felhasználói panaszok is megerősítették, és a Pénzcentrum szerkesztősége is tapasztalta.
Az alkalmazás elindítását követően azonnal hibaüzenet jelenik meg, egyes szolgáltatások pedig egyáltalán nem vagy csak korlátozottan használhatók.
A devizaváltás például nem működik megfelelően: hiába adják meg a felhasználók a váltani kívánt összeget, az alkalmazás nem jeleníti meg annak ellenértékét a másik pénznemben, és a váltás véglegesítésére szolgáló gomb sem válik aktívvá.
Ezeknél a szolgáltatásoknál jelentkeznek problémák:
- Devizaváltás: az alkalmazáson belül nem lehet pénzt váltani.
- Átutalás: a rendszer nem tudja betölteni a címzett adatait.
- Bankkártyás fizetés: a terminálok elutasítják a kártyás tranzakciókat.
- Készpénzfelvétel: az ATM-ekből sem lehet készpénzt felvenni.
A beszámolók szerint a hiba Android és iOS rendszert használó telefonokon egyaránt jelentkezik, ami arra utalhat, hogy nem egy adott alkalmazásverzióval, hanem a Revolut központi rendszereivel lehet probléma. A szolgáltatás helyreállításáról egyelőre nincs megerősített információ.
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