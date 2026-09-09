Kellemetlen meglepetés érte azt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1047,79 pontos, 0,7 százalékos csökkenéssel 147 921,60 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 19,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a globális befektetői hangulat romlásával magyarázta a visszaesést.

A piaci aggodalmak az iráni konfliktus fejleményei miatt újultak ki, és világszerte a tőzsdeindexek csökkenéséhez vezettek. A helyzet csak az energiacégeknek kedvez, a Mol mégsem profitált az olaj világpiaci árának emelkedéséből, vélhetően az üzemanyagok drágulását kísérő intézkedéstervek hatására - tette hozzá Takács András.