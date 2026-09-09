Az MNB alelnöke szerint a forint gyengítése inflációs spirált indíthat el, a tartós felzárkózás kulcsa a termelékenység.
Kellemetlen meglepetés érte azt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1047,79 pontos, 0,7 százalékos csökkenéssel 147 921,60 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.
A részvénypiac forgalma 19,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a globális befektetői hangulat romlásával magyarázta a visszaesést.
A piaci aggodalmak az iráni konfliktus fejleményei miatt újultak ki, és világszerte a tőzsdeindexek csökkenéséhez vezettek. A helyzet csak az energiacégeknek kedvez, a Mol mégsem profitált az olaj világpiaci árának emelkedéséből, vélhetően az üzemanyagok drágulását kísérő intézkedéstervek hatására - tette hozzá Takács András.
- A Mol 60 forinttal, 1,18 százalékkal 5005 forintra csökkent 4,8 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 280 forinttal, 0,61 százalékkal 45 400 forintra esett, forgalmuk 11,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,17 százalékkal 2538 forintra gyengült, forgalma 929,9 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama megállt 12 580 forinton, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 9375,28 ponton zárt szerdán, ez 8,79 pontos, 0,09 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
A gyermekvállalás során a családok bevétele valóságos pénzügyi hullámvasútra ül fel, amely nem a szüléskor, hanem már a várandósság közepén elindul.
Július végén a lakosság mintegy 14 600 milliárd forintot tartott állampapírokban.
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