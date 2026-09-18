Megtorpant Európa, de a magyar tőzsde tartja magát, nagy dobásra készül a Tesla és a BMW

Mérsékelt eséssel indult a pénteki kereskedés a vezető európai tőzsdéken, miközben a magyar piac dacol a lejtmenettel. Ázsiában a technológiai papírok és a kínai robotikai beszállítók szárnyaltak, miközben az európai részvények kapcsán nyolc éve nem látott optimizmus uralkodik a piaci stratégák körében. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A péntek délelőtti kereskedésben a német DAX és a francia CAC egyaránt 0,4 százalékos mínuszban állt. Az indexekben szereplő részvények többsége szektortól függetlenül gyengült, de az eladói nyomás egyelőre mérsékelt maradt. A magyar tőzsde ezzel szemben emelkedéssel nyitott, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb. Az OTP és a Richter árfolyama enyhén emelkedett, míg a Mol és a Magyar Telekom kisebb mínuszban indította a napot.

Amerikai emelkedés után Japánban is javult a hangulat

Csütörtökön a vezető amerikai részvényindexek mindegyike erősödött: a Dow Jones 0,6 százalékos, az S&P 500 1,1 százalékos, a Nasdaq pedig 1,7 százalékos pluszban zárt. Péntek kora reggel az amerikai határidős indexek további mérsékelt emelkedést jeleztek előre.

Az ázsiai piacokon vegyesen alakult a kereskedés. A japán Nikkei 225 a magyar idő szerinti reggeli órákban közel 1,6 százalékkal emelkedett, elsősorban a technológiai és félvezetőipari papírok felülteljesítésének köszönhetően. A Kioxia 4,2 százalékkal, a Murata 1,5 százalékkal, a TDK 0,5 százalékkal drágult. A piaci hangulatot a Wall Street technológiai papírjainak előző napi felpattanása és az olajár korrekciója is támogatta, miközben a befektetők a Bank of Japan kamatdöntését árazták.

Hongkongban a Hang Seng a reggeli adatok szerint 0,67 százalékos pluszban járt, a kínai CSI 300 viszont 0,66 százalékkal gyengült.

A kínai robotikai részvények eközben valósággal kilőttek a Tesla beszállítói láncát érintő hírekre. A humanoidrobot-gyártáshoz kapcsolódó cégeket tömörítő Solactive China Humanoid Robotics Index 2,4 százalékkal emelkedett. A Ningbo Tuopu Group árfolyama közel 7 százalékos pluszban is járt, míg a Ningbo Joyson Electronic és a Zhejiang Sanhua Intelligent Controls részvényei több mint 4 százalékkal drágultak.

Erős profitokra épül az európai optimizmus

A rövid távú volatilitás ellenére nyolc éve nem fordult elő, hogy szeptemberben ennyire optimisták legyenek a részvénypiaci stratégák az európai eszközök kilátásaival kapcsolatban. Egy 16 elemző részvételével készült konszenzus mediánja szerint a Stoxx Europe 600 index 670 ponton zárhatja az évet, ami a szerdai záróértékhez képest mintegy 5 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Lefelé egyetlen megkérdezett sem módosította a várakozását, a legoptimistább előrejelzés pedig további 10 százalékos ralival számol.

A kedvező várakozásokat elsősorban az erősödő fundamentumok, a robusztus vállalati eredmények támasztják alá. Az indexkosárban szereplő vállalatoknál idén 15 százalékos, 2027-ben pedig további 9,7 százalékos profitbővülést várnak a szakértők. Az egy részvényre jutó eredményre (EPS) vonatkozó becslések immár húsz egymást követő hete javulnak, amire öt éve nem volt példa. Emellett a makrogazdasági adatok is kedvezőbb képet mutatnak: a feldolgozóipar expanziója folytatódik, Németországban pedig egyre inkább érezteti hatását a fiskális stimulus.

A lefelé mutató kockázatok ugyanakkor jelentősek. A Stoxx 600 a felmérést megelőzően 2,7 százalékkal került augusztusi történelmi csúcsa alá, miközben az iráni háború és a Hormuzi-szoros gyakorlati blokádja magasan tartja az energiaárakat. A Brent hordónkénti ára továbbra is 100 dollár felett ragadt.

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Az Optimus sorozatgyártására készülhet a Tesla

A kínai robotikai részvények raliját azok az értesülések váltották ki, amelyek szerint a Tesla mérnökei Ningbóban auditálják a potenciális beszállítók gyártókapacitásait. Az átvilágítás fókuszában a szigorú minőségbiztosítás, a tömeggyártási képességek és az exkluzivitási követelmények állnak. Beszállítói információk szerint új megrendelések is érkeztek, ezt azonban a Tesla hivatalosan egyelőre nem erősítette meg.

A fejlemények az Optimus humanoid robot sorozatgyártásának közvetlen előkészítésére utalnak, noha a beszállítók pénzügyi eredményeire gyakorolt közvetlen hatás egyelőre marginális lehet. Érdemi bevételi hozzájáruláshoz a volumen drasztikus skálázására lesz szükség. A Tesla idén több mint 25 milliárd dolláros tőkeberuházási (capex) kerettel számol, amelynek kiemelt prioritása az Optimus gyártási fázisba léptetése.

Három műszakra állt át a BMW Debrecenben

A BMW debreceni gyára háromműszakos munkarendre állt át, így a nap 24 órájában folyamatosan készülnek a tisztán elektromos iX3 modellek. A prémiumautó-gyártó tájékoztatása szerint az új zöldmezős üzemek történetében példátlanul gyors kapacitásfelfuttatást sikerült megvalósítani.

A műszakbővítést a kimagasló piaci kereslet fűti: Európából már 100 ezer megrendelés futott be az iX3-ra, Debrecenben pedig a közelmúltban gördült le a gyártósorról az 50 ezredik autó. Az üzem közvetlen munkavállalói létszáma idén márciusra elérte a négyezer főt, ami több mint kétszerese a 2024 végi bázisnak.

A tervek szerint ősszel egy második, új generációs elektromos BMW modell sorozatgyártása is elindul a debreceni gyáregységben. Bár a konszern hivatalosan még nem erősítette meg a típust, iparági értesülések szerint az iX3 platformjára épülő iX4 debütálhat. Az évi 150 ezer járműre méretezett kezdeti gyártókapacitás a későbbiekben tovább bővíthető.