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Valósággal megtáltosodott a forint: hónapok óta nem látott szintekre tört a magyar deviza

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 13:34

Nagyot erősödött a forint csütörtökön, az euró jegyzése késő estére 362,5 közelébe süllyedt, miközben a magyar deviza a lengyel zlotyval szemben július közepe óta nem látott szintre jutott. A Fed kamatemelése után megugró dollár visszaadott erejéből, a magyar állampapír-aukciókon pedig a tervezettnél több kötvényt értékesítettek. A nemzetközi piacokon a további jegybanki szigorítás és az újabb kereskedelmi feszültségek kerültek előtérbe. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

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A forint szeptember 17-én, csütörtökön késő estére közel 3 forinttal erősödött az euróval szemben. A közös deviza árfolyama a reggeli 365 körüli szintről napközben egészen 362,2-ig csökkent, majd a legutolsó esti jegyzés szerint 362,5 közelében állt. A dollárért dél körül már csak mintegy 317 forintot kellett fizetni a reggeli 318,4 után, a zloty árfolyama pedig délután 83,2 forintig süllyedt.

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A magyar fizetőeszköz már délelőtt erősödni kezdett, délre az euró jegyzése 363,6-ig csökkent, majd délután újabb napi mélypontok következtek. Az amerikai makroadatok átmenetileg kissé visszafogták a lendületet, de érdemi fordulatot nem hoztak. Az esti órákban már szűk sávban mozgott az árfolyam.

A forint teljesítménye a régión belül is kedvező volt. Dél körül a zlotyval és a cseh koronával szemben egyaránt nagyjából fél százalékot erősödött. A lengyel deviza eközben az euró ellenében közel kétéves mélypontra gyengült, az euró jegyzése napközben 4,36757 zlotyig emelkedett.

Visszavett a lendületből a dollár

A dollár a Fed szerdai kamatemelése után először jelentősen erősödött. A hat vezető devizával szembeni teljesítményét követő dollárindex csütörtökön 100,36 pontig, héthetes csúcsra jutott, később azonban 100,13 pontig korrigált. Az euró a korábbi 1,1456 dolláros mélypontról délutánra 1,1495-ig kapaszkodott vissza, majd az amerikai adatok után 1,1485 környékére csúszott.

Az amerikai fizetőeszköz gyengüléséhez az olajárak esése is hozzájárult. Ezt azok a hírek segítették, amelyek szerint Szaúd-Arábia Ománon keresztül további nyersolaj-szállítmányokat kínálhat. Az energiapiaci feszültségek enyhülése mérsékelte a dollár előnyét, amelyet az amerikai gazdaság energiapiaci sokkokkal szembeni kisebb sérülékenysége biztosított.

A jen szintén erősödött, a dollár árfolyama csütörtök délelőtt 0,41 százalékos csökkenéssel 155,68 jenig süllyedt. A befektetők a japán jegybank szeptember 18-i, pénteki ülésére készültek, amelytől a csütörtöki várakozások szerint 31 éve nem látott szintre emelkedő irányadó kamatot vártak.

A tervezettnél több magyar kötvény kelt el

Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki aukcióin az eredetileg meghirdetett 65 milliárd forint helyett összesen 90 milliárd forintnyi állampapírt értékesített.

Az ötéves, 2031/B sorozatnál a 20 milliárd forintos kínálatra 57,48 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, így az elfogadott mennyiséget 28 milliárd forintra emelték. Az átlaghozam 5,69 százalék lett. A hároméves, 2029/C papírból a meghirdetett 20 milliárd forintot adták el, 5,67 százalékos átlaghozammal. A hosszabb lejáratú, 2037/A sorozatra 81,39 milliárd forintos kereslet mutatkozott, ezért a tervezett 25 milliárd helyett 42 milliárd forintot értékesítettek, 5,69 százalékos átlaghozamon.

Az átlaghozamok 4–8 bázisponttal elmaradtak a szerdai referenciahozamoktól, az egyes sorozatok előző aukciójához képest azonban 16–18 bázisponttal magasabban alakultak. Vagyis a hét elejéhez képest enyhült a hozamnyomás, de a korábbi aukciókhoz viszonyítva drágább maradt a finanszírozás.

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Az amerikai adatok nem írták felül a Fed üzenetét

A Fed szerdán a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte irányadó kamatát. Kevin Warsh jegybankelnök az amerikai gazdaság ellenálló képességét és a tartós inflációs kockázatokat hangsúlyozta, miközben Donald Trump elnök ismét alacsonyabb kamatokat sürgetett.

A csütörtöki makroadatok összességében illeszkedtek ehhez a képhez. Az első alkalommal benyújtott munkanélküli-segélykérelmek száma a korábbi 206 ezerről 196 ezerre csökkent, ami továbbra is feszes munkaerőpiacot jelzett. Az építési engedélyek száma ugyanakkor havi alapon 2,7 százalékkal visszaesett. A Philadelphia Fed feldolgozóipari hangulatindexe 47,4 pontról 37,8 pontra mérséklődött, miközben az árnyomás erősödött.

A befektetők a Fed előrejelzésénél szigorúbb kamatpályára készültek. A jegybank az idei évre még egy emelést, 2027-re változatlan kamatszintet vetített előre, a piaci árazások viszont ennél több szigorítást jeleztek.

Erősítené az EU-kötvények szerepét Brüsszel

Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy az uniós kötvények bekerüljenek a nemzetközi államkötvény-indexekbe. Ezek a benchmarkok számos befektetési alap számára irányadók, így az indexbe kerülés növelhetné az EU adósságpapírjai iránti keresletet.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos szerint jelenleg mintegy 800 milliárd eurónyi EU-kötvény van forgalomban, és a következő évek új kibocsátásai tovább javíthatják a másodpiaci likviditást. A kezdeményezés az euró nemzetközi szerepének erősítését is szolgálná.

A kereskedelempolitikai kockázatok közben ismét előtérbe kerültek. Donald Trump súlyos vámokkal, illetve egyes kereskedelmi kapcsolatok leállításával fenyegette meg az EU-t, amennyiben ellenséges lépésnek ítéli a Kanada társult uniós tagságára vonatkozó javaslatot. Az amerikai elnök ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem kifogásolja a kezdeményezést, ha azt nem az Egyesült Államok ellen irányulónak tekinti.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

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