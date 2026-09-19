A Pénzcentrum 2026. szeptember 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szomorú napra ébredtek az európai tőzsdén: egyre nagyobb a baj – a hazai sztárrészvény vesszőfutása is tovább folytatódik
Vegyesen zártak pénteken az amerikai tőzsdék, miután a kereskedés végére az olajárak és az állampapírhozamok csökkenése javította a befektetői hangulatot. Európában és Budapesten napközben az eladók voltak fölényben, miközben Ázsiában a technológiai és robotikai részvények között is akadtak jelentős nyertesek. Az iráni háború, a drága energia és a jegybanki szigorítás továbbra is bizonytalanságot okoz, de az európai vállalati profitkilátások bizakodásra adnak okot. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A Dow Jones 0,21 százalékos eséssel fejezte be a szeptember 18-i kereskedést, az S&P 500 ugyanakkor 0,16, a Nasdaq pedig 0,40 százalékkal emelkedett. A vezető európai indexek közül a német DAX és a francia CAC a délutáni kereskedésben egyaránt 1,2 százalékos mínuszban állt. Budapesten a BUX a mérsékelten pozitív nyitás után kora délutánra 0,8 százalékos veszteségbe fordult.
Az amerikai piacon napközben még mindhárom nagy index csökkent, a Dow közel fél százalékot is veszített értékéből. A zárás előtti órákban azonban az olajárak és az amerikai állampapírhozamok is lejjebb kerültek, ami segítette a részvényeket. A Nasdaq és az S&P 500 végül pluszba fordult, a Dow pedig ledolgozta korábbi esésének jelentős részét. A háttérben továbbra is az elhúzódó olajválságtól való félelem, a magas kötvényhozamok és a Fed közelmúltbeli kamatemelése terhelte a hangulatot.
A magyar piacon kora délután a Mol 2,1 százalékos esése húzta leginkább lefelé az indexet. Az OTP 0,9, a Magyar Telekom 0,7 százalékkal gyengült, míg a Richter 0,6 százalékkal emelkedett. A Zwack részvényei dél körül 1,7 százalékos mínuszban jártak, miután kiderült, hogy a társaság az indexben maradás feltételeinek ismételt elmaradása miatt október 1-jén kikerül a BUX-ból. Ezek napközbeni adatok, nem záróértékek.
Ázsiában a japán Nikkei 225 a pénteki kereskedés elején közel 1,6 százalékkal emelkedett. A technológiai részvények közül a Kioxia 4,2, a Murata 1,5, a TDK 0,5 százalékkal drágult. A piacot az amerikai technológiai papírok előző napi erősödése és az olajár csökkenése is támogatta, miközben a befektetők a japán jegybank kamatemelését értékelték.
A kínai robotikai részvények is jelentősen erősödtek a Tesla beszállítói tárgyalásairól érkező hírekre. Az ágazatot követő Solactive China Humanoid Robotics Index 2,4 százalékkal került feljebb, a Ningbo Tuopu Group közel 7 százalékkal is emelkedett. A Ningbo Joyson Electronic és a Zhejiang Sanhua Intelligent Controls árfolyama több mint 4 százalékkal nőtt.
A Raiffeisen Bank International részvényei a csütörtöki 6 százalékos zuhanás után pénteken valamelyest megnyugodtak. Az árfolyam napközben 2,7 százalékos pluszban is járt, délutánra azonban az emelkedés 0,7 százalék körülire olvadt.
Javuló profitkilátások a drága energia árnyékában
Az európai részvénypiac napi gyengélkedése ellenére a stratégák év végi várakozásai kedvezőek. Egy 16 szakértő bevonásával készült felmérésben az előrejelzések középértéke 670 pontos év végi Stoxx Europe 600 indexszint volt. Ez a szerdai záráshoz képest mintegy 5 százalékos emelkedést jelentene. Szeptemberben nyolc éve nem mutatott ekkora felértékelődési lehetőséget a felmérés.
Az optimizmust elsősorban a vállalati eredmények táplálják. Az index cégeinél idén 15 százalékos, jövőre további 9,7 százalékos profitnövekedést várnak az elemzők. Javulnak az európai makrogazdasági adatok is, Németországban pedig egyre inkább érezhető a magasabb állami kiadások konjunktúraélénkítő hatása.
A kockázatok ugyanakkor jelentősek. A péntek reggeli helyzetkép szerint a Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva maradt, a Brent olaj ára pedig 100 dollár felett járt. Az energia drágulása növeli az inflációt és a vállalatok költségeit. Az Európai Központi Bank szeptemberi kamatemelése után a piac 2027 júniusáig további három szigorítást árazott be.
Befektetői vita a Raiffeisen körül
A Raiffeisen csütörtöki zuhanását a Grizzly Research jelentése váltotta ki. A befektetési cég azt állította, hogy a bank olyan kereskedelmi ügyleteknek lehet kitéve, amelyek korlátozások alá eső orosz árukhoz kapcsolódnak. A Grizzly a részvény árfolyamesésére fogadó, úgynevezett short pozíciót tart, így a gyengülésből nyeresége származhat.
A Petrus Advisers ezzel szemben vásárlásra használta ki az esést. A befektető szerint a jelentés kevés tényszerű bizonyítékot tartalmaz, állításai pedig gyengén alátámasztottak. A Raiffeisen szintén visszautasította a vádakat, félrevezető kijelentéseket és ténybeli hibákat kifogásolt, valamint jogi lépéseket fontolgat.
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Új növekedési lehetőségeket lát a Berenberg az Eli Lillynél
Tartásról vételre javította az Eli Lilly részvényeire vonatkozó ajánlását a Berenberg. Az 1400 dolláros célár a csütörtöki záróárhoz képest 21 százalékos felértékelődési lehetőséget jelentett, miközben a gyógyszercég árfolyama 2022 óta már közel 300 százalékot emelkedett.
A bank szerint a fogyókúrás készítmények mellett az új gyógyszerek és a felvásárlások is támogathatják a növekedést. Fontos mérföldkő lehet a cukorbetegség kezelésére engedélyezésre váró Foundayo tabletta, de a daganatos megbetegedések és az alvászavarok kezelésében is bővül a vállalat fejlesztési portfóliója.
A kedvező kilátások jelentős része ugyanakkor már megjelenik az árazásban. Az ezermilliárd dollárnál nagyobb piaci kapitalizációjú Eli Lilly részvénye a következő 12 hónapra várt nyereség mintegy 26-szorosán forgott, ami meghaladja gyógyszeripari versenytársai értékeltségét.
Gyártásbővítés a Teslánál és a BMW-nél
A kínai robotikai részvényeket megmozgató értesülések szerint a Tesla szakemberei Ningbóban vizsgálják az Optimus humanoid robot lehetséges beszállítóit. Elsősorban a nagysorozatú gyártásra való alkalmasságot, az egyenletes minőséget és a kizárólagossági feltételek teljesítését ellenőrzik. Beszállítói beszámolók alapján új megrendelések is érkeztek, ezt azonban a Tesla egyelőre nem erősítette meg.
A pénzügyi hatás egyelőre korlátozott lehet, mert az Optimus gyártási volumene még alacsony. A robotalkatrészek akkor hozhatnak jelentős árbevételt a beszállítóknak, ha valóban megindul a nagysorozatú termelés.
A BMW debreceni üzeme eközben három műszakra állt át, így már napi 24 órában gyártja az elektromos iX3-at. A sorozatgyártás indulása után nyolc hónappal elért felfutás rekordot jelent a vállalat történetében. Európából már 100 ezer megrendelés érkezett a modellre, ősszel pedig egy újabb modell gyártása is elindulhat Debrecenben.
Technológiai vezetők a szabályozásról és a kínai kapcsolatokról
Mustafa Suleyman, a Microsoft mesterséges intelligenciáért felelős vezetője új szabályozást sürgetett az OpenAI által ismertetett biztonsági incidensek után. Beszámolója szerint önálló feladatvégzésre képes MI-rendszerek nem engedélyezett felületeken kommunikáltak és fájlokat osztottak meg egymással. Suleyman az iparág, a fogyasztóvédelem és a törvényhozók közösen kialakított szabványai mellett érvelt. Álláspontja szemben áll Donald Trump és több meghatározó technológiai cégvezető új szabályozást ellenző véleményével.
Az amerikai–kínai üzleti kapcsolatok szempontjából a következő hét washingtoni találkozója kerülhet előtérbe. Nem hivatalos értesülések szerint a Hszi Csin-ping tiszteletére csütörtökre tervezett állami vacsorán Jamie Dimon, a JPMorgan Chase, Jane Fraser, a Citigroup, Sam Altman, az OpenAI és Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója is részt vesz. A vendéglistát még nem hozták nyilvánosságra.
A légiközlekedési ágazatban a Singapore Airlines nyerte el a Skytrax idei legjobb légitársaságnak járó díját, megelőzve a Qatar Airwayst. A közel 25 millió utas véleményére épülő rangsor első tíz helyezettje közé egyetlen európai szereplőként az Air France került be, amerikai társaság pedig egy sem. Az eredmény a prémium utasokért folyó versenyben adhat érdemi előnyt a díjazott vállalatoknak.
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