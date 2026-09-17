Idegőrlő kivárás a tőzsdéken: súlyos gázválság fenyeget, nagy lépést tett a Wizz Air

Emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés Európában, miközben a magyar tőzsde az előző napi záróértéke közelében kereste az irányt. A befektetők a brit jegybank délutáni kamatdöntésére várnak, az energiapiacon pedig az alacsony európai gáztartalékok és a közel-keleti szállítási fennakadások jelentenek kockázatot. A vállalati hírek között a Wizz Air kapacitásterveinek visszavágása, a Volvo modelloffenzívája és a Huawei új chipjei kerültek előtérbe.

A csütörtök reggeli kereskedésben a német DAX 0,6, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt 0,4 százalékkal emelkedett. A milánói tőzsde 0,5, a spanyol piac 0,6 százalékos pluszban kezdett. A BUX ezzel szemben lényegében stagnált, 154 230 ponton állt a nyitás után. A vezető magyar részvények közül a Magyar Telekom 0,2 százalékkal erősödött, a Mol 0,1 százalékkal gyengült.

A hazai midcapek közül a Rába és a PannErgy indította a legjobban a napot, míg az MBH Jelzálogbank és a Duna House a gyengébben teljesítő papírok közé tartozott. A BUX továbbra is a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga felett járt, ami a fontosabb időtávokon emelkedő trendet jelez.

Amerikában esés után jöhet javulás

Az európai emelkedést gyengébb amerikai zárás előzte meg. Szerdán a Dow Jones 1,2, az S&P 500 pedig 0,4 százalékot veszített értékéből, miközben a Nasdaq stagnált. Csütörtök kora reggel ugyanakkor az amerikai határidős indexek már 0,6–0,7 százalékos emelkedést vetítettek előre a délutáni nyitásra.

Ázsiában a reggeli adatok alapján vegyes volt a kép. A japán Nikkei 0,03 százalékos pluszban állt, a hongkongi Hang Seng 0,68, a kínai CSI 300 pedig 0,08 százalékkal csökkent.

Az idei teljesítmény alapján a BUX a vizsgált vezető amerikai, ázsiai, európai és régiós indexek élén állt 38,9 százalékos emelkedésével. A hazai blue chipek közül a Mol 78,2 százalékos drágulással vezetett, de a leggyengébben teljesítő Richter is 27,7 százalékos pluszt ért el. A nyersanyagpiaci feszültségeket jól mutatja, hogy a WTI olaj ára az év eleje óta 81 százalékkal emelkedett.

További drágulás fenyeget a gázpiacon

Az ázsiai azonnali LNG-árak a közel-keleti konfliktus előtti, nagyjából 10 dollárról közel 30 dollárra emelkedtek MMBtu-nként, vagyis millió brit hőegységenként. A cseppfolyósított földgáz drágulása már mérsékli a régiós keresletet, egy hideg tél azonban újabb áremelkedést hozhat.

Az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége jelenleg 67 százalék, ami az év ezen időszakában történelmi mélypontnak számít. Az Equinor szakértői szerint november elejére legfeljebb 75 százalék érhető el, miközben az uniós cél december elejére 80 százalék.

A nyári készletezést nem ösztönözte az úgynevezett backwardation, vagyis az a piaci helyzet, amikor az azonnali árak magasabbak a határidős jegyzéseknél. Emellett a Hormuzi-szoros lezárása miatt katari és egyesült arab emírségekbeli szállítmányok estek ki a kínálatból. A Shell becslése szerint ez idén 36 millió tonna LNG kiesését okozza.

Simon Flowers, a Wood Mackenzie elnöke szerint hideg tél esetén az ár akár 40 dollár/MMBtu-ra is emelkedhet, ami már jelentős keresletrombolást válthatna ki. Enyhe időjárás mellett is magas árak maradhatnak fenn, de további számottevő drágulás nélkül.

Ha Európában és Ázsiában egyszerre lesz hideg, a két régió vásárlói éles versenybe kerülhetnek az amerikai LNG-szállítmányokért. Az ázsiai importőrök alkalmazkodását nehezíti, hogy az Egyesült Államokból Északkelet-Ázsiába mintegy 45 nap a szállítási idő. A német állami SEFE szerdán közölte, hogy megkezdte gáztárolóinak feltöltését.

A brit kamatdöntésre figyelnek a befektetők

Csütörtök kora délután a Bank of England kamatdöntése kerül a figyelem középpontjába. Az ING szakértői változatlan kamatszintre számítanak, ugyanakkor szerintük novemberben kamatemelés következhet, ha addig magasan maradnak a világpiaci energiaárak.

Óvatosabb kapacitásterv, javuló bevételi kilátások a Wizz Airnél

A Wizz Air a geopolitikai bizonytalanság és az üzemanyagárak ingadozása miatt 5 százalékkal csökkentette a második félévre korábban tervezett kapacitását. Ez a korábbi tervhez képest jelent visszavágást, nem feltétlenül éves szintű visszaesést.

A vártnál erősebb nyári bevételek miatt ugyanakkor javult a második negyedéves előrejelzés. Az egy rendelkezésre álló üléskilométerre jutó bevétel, a RASK az előző év szintjén alakulhat a korábban várt alacsony, egyszámjegyű százalékos csökkenés helyett.

A társaság a teljes 2027-es pénzügyi évre továbbra sem adott előrejelzést, likviditása azonban meghaladja a 2,2 milliárd eurót. A 2030-as pénzügyi évre 10 milliárd eurós árbevételt és 10 százalékos üzemi marzsot céloz. Ekkorra 335, kizárólag neo típusú repülőgéppel 127 millió utast szállítana.

Modelloffenzívát tervez a Volvo, erősödő versenyt lát a Bosch

A Volvo Cars 2030-ig 13 új modellt vezetne be, közülük hatot a kínai, hetet a nyugati piacokra szán. A kínai modelleket a Geely Auto közreműködésével fejlesztik, a nyugati piacokra készülő autók pedig a Volvo saját platformjaira épülnek. A vállalat az új kínálattal a 2025-ös 3,5 százalékról 8 százalék fölé növelné üzemi marzsát.

A Bosch eközben arra figyelmeztetett, hogy a kínai gyártók egyre nagyobb versenyt támasztanak az európai haszonjármű-piacon. Markus Heyn, a mobilitási üzletág vezetője szerint az EU-nak erősítenie kellene az európai gyártás és a beszállítói hálózatok védelmét.

A vállalat ugyanakkor növekedési lehetőséget is lát a szegmensben. A nehéz-tehergépjárművek technológiáinak értékesítéséből származó, jelenleg több mint 4 milliárd eurós árbevételét 2035-re mintegy 8 milliárd euróra növelné.

Új AI-chipekkel erősítene a Huawei

A Huawei 2027-ben két új, mesterséges intelligenciára optimalizált félvezetőt dobna piacra, erősítve versenyét az Nvidiával. A vállalat olyan összekapcsolási technológiát is fejleszt, amely nagyszámú processzor gyors adatcseréjét és közös működését teszi lehetővé.

A társaság közlése szerint rendszerei akár egymillió AI-processzort is összekapcsolhatnak. A hazai fejlesztések jelentőségét növelik az amerikai exportkorlátozások, amelyek szűkítik Kína hozzáférését a fejlett chipekhez és félvezetőgyártó berendezésekhez.