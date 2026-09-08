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Megtakarítás

Súlyos milliókat bukhatnak a magyar szülők: itt a pénzügyi csapda, amibe rengetegen besétálnak

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 20:01

A gyermekvállalás során a családok bevétele valóságos pénzügyi hullámvasútra ül fel, amely nem a szüléskor, hanem már a várandósság közepén elindul. Míg a szülés utáni első fél évben a jövedelem jelentősen megugrik, a gyermek kétéves korára az eredeti fizetés töredékére esik vissza. Tudatos tervezéssel, a kedvezmények időben történő igénylésével és a kiadások átgondolt időzítésével azonban elkerülhetők a kellemetlen meglepetések - jelentette a Bankmonitor.

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Egy átlagos, 600 ezer forintos bruttó bérrel rendelkező, 28 éves kismama példáján jól végigkövethető a folyamat. Az alapállapot az eredeti, kedvezmények nélküli nettó bér, ami az ő esetében 399 ezer forint. A változás már a várandósság 91. napjától megkezdődik, ekkortól jár ugyanis a magzat utáni családi kedvezmény és a 30 év alatti anyák kedvezménye.

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A 2026-os szabályok szerint a 30 év alattiak kedvezménye értékhatár nélkül csökkenti az adóalapot, így a családi kedvezmény a társadalombiztosítási járulékból is érvényesíthető. Ha az édesanya ezt az adóelőleg-nyilatkozattal időben jelzi a munkáltatójának, a nettó bére havonta 509 ezer forintra emelkedik. Ha elmulasztja leadni a nyilatkozatot, ezt a többletet csak utólag, az éves adóbevalláskor kapja meg.

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A szülés utáni első fél évben járó csecsemőgondozási díj (CSED) az egész időszak pénzügyi csúcspontja. Mivel a CSED a teljes bruttó bért jelenti adó- és járulékmentesen, a havi családi pótlékkal együtt a példában szereplő édesanya bevétele 612 ezer forintra nő. A gyermek 91 napos korától az anya vissza is térhet dolgozni, miközben a CSED 70 százalékát továbbra is megkapja. A legnagyobb csapda ebben az időszakban az, ha a család ehhez az átmenetileg magas bevételhez igazítja a tartós kiadásait vagy a hiteleit.

Fél év elteltével a CSED-et a gyermekgondozási díj (GYED) váltja fel, amely a korábbi bér 70 százalékát jelenti. Bár szja-mentes, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot levonják belőle, amit a családi járulékkedvezmény ellentételezhet. A havi bevétel a családi pótlékkal együtt ekkor mintegy 410 ezer forint lesz. Bár ez az előző félévhez képest drasztikus, több mint 200 ezer forintos visszaesést jelent, valójában szinte pontosan megegyezik a várandósság előtti nettó fizetéssel. Sokak számára mégis ez az átállás jelenti az első komolyabb pénzügyi töréspontot.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legkeményebb jövedelemcsökkenés a gyermek kétéves korában következik be, amikor a GYED helyébe a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) lép. Ez 2026-ban egy fix, járulékokkal csökkentett nettó 25 650 forintos összeg, ami a családi pótlékkal együtt is csupán havi 37 850 forintot jelent, ami az eredeti bér alig 10 százaléka. Mivel a GYES mellett időbeli korlátozás nélkül lehet dolgozni, sok családnál ekkor a rész- vagy teljes munkaidős visszatérés jelenti az egyetlen fenntartható megoldást. Különösen fontos már a várandósság alatt kiszámolni, hogy az esetleges lakás- vagy autóhitelek törlesztőrészletei hogyan férnek majd bele a kétéves kor utáni költségvetésbe.

Ha a várandósság elejétől a gyermek harmadik születésnapjáig tartó 45 hónapot nézzük, a kiesés a folyamatos, kedvezmények nélküli munkavégzéshez képest nagyjából 2,1 millió forint. Fontos tudni, hogy a szülés után jár egy egyszeri, több mint 64 ezer forintos anyasági támogatás is, amelyet szigorúan hat hónapon belül kell igényelni, különben az összeg elvész. A gyermekvállalás anyagi biztonsága végső soron azon múlik, hogy a család előre felkészül-e a 7. és a 25. hónapban bekövetkező jövedelemcsökkenésre, és elkerüli-e, hogy az életszínvonalát az átmeneti csúcsidőszakra alapozza.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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