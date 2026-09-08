Súlyos milliókat bukhatnak a magyar szülők: itt a pénzügyi csapda, amibe rengetegen besétálnak

A gyermekvállalás során a családok bevétele valóságos pénzügyi hullámvasútra ül fel, amely nem a szüléskor, hanem már a várandósság közepén elindul. Míg a szülés utáni első fél évben a jövedelem jelentősen megugrik, a gyermek kétéves korára az eredeti fizetés töredékére esik vissza. Tudatos tervezéssel, a kedvezmények időben történő igénylésével és a kiadások átgondolt időzítésével azonban elkerülhetők a kellemetlen meglepetések - jelentette a Bankmonitor.

Egy átlagos, 600 ezer forintos bruttó bérrel rendelkező, 28 éves kismama példáján jól végigkövethető a folyamat. Az alapállapot az eredeti, kedvezmények nélküli nettó bér, ami az ő esetében 399 ezer forint. A változás már a várandósság 91. napjától megkezdődik, ekkortól jár ugyanis a magzat utáni családi kedvezmény és a 30 év alatti anyák kedvezménye.

A 2026-os szabályok szerint a 30 év alattiak kedvezménye értékhatár nélkül csökkenti az adóalapot, így a családi kedvezmény a társadalombiztosítási járulékból is érvényesíthető. Ha az édesanya ezt az adóelőleg-nyilatkozattal időben jelzi a munkáltatójának, a nettó bére havonta 509 ezer forintra emelkedik. Ha elmulasztja leadni a nyilatkozatot, ezt a többletet csak utólag, az éves adóbevalláskor kapja meg.

A szülés utáni első fél évben járó csecsemőgondozási díj (CSED) az egész időszak pénzügyi csúcspontja. Mivel a CSED a teljes bruttó bért jelenti adó- és járulékmentesen, a havi családi pótlékkal együtt a példában szereplő édesanya bevétele 612 ezer forintra nő. A gyermek 91 napos korától az anya vissza is térhet dolgozni, miközben a CSED 70 százalékát továbbra is megkapja. A legnagyobb csapda ebben az időszakban az, ha a család ehhez az átmenetileg magas bevételhez igazítja a tartós kiadásait vagy a hiteleit.

Fél év elteltével a CSED-et a gyermekgondozási díj (GYED) váltja fel, amely a korábbi bér 70 százalékát jelenti. Bár szja-mentes, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot levonják belőle, amit a családi járulékkedvezmény ellentételezhet. A havi bevétel a családi pótlékkal együtt ekkor mintegy 410 ezer forint lesz. Bár ez az előző félévhez képest drasztikus, több mint 200 ezer forintos visszaesést jelent, valójában szinte pontosan megegyezik a várandósság előtti nettó fizetéssel. Sokak számára mégis ez az átállás jelenti az első komolyabb pénzügyi töréspontot.

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A legkeményebb jövedelemcsökkenés a gyermek kétéves korában következik be, amikor a GYED helyébe a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) lép. Ez 2026-ban egy fix, járulékokkal csökkentett nettó 25 650 forintos összeg, ami a családi pótlékkal együtt is csupán havi 37 850 forintot jelent, ami az eredeti bér alig 10 százaléka. Mivel a GYES mellett időbeli korlátozás nélkül lehet dolgozni, sok családnál ekkor a rész- vagy teljes munkaidős visszatérés jelenti az egyetlen fenntartható megoldást. Különösen fontos már a várandósság alatt kiszámolni, hogy az esetleges lakás- vagy autóhitelek törlesztőrészletei hogyan férnek majd bele a kétéves kor utáni költségvetésbe.

Ha a várandósság elejétől a gyermek harmadik születésnapjáig tartó 45 hónapot nézzük, a kiesés a folyamatos, kedvezmények nélküli munkavégzéshez képest nagyjából 2,1 millió forint. Fontos tudni, hogy a szülés után jár egy egyszeri, több mint 64 ezer forintos anyasági támogatás is, amelyet szigorúan hat hónapon belül kell igényelni, különben az összeg elvész. A gyermekvállalás anyagi biztonsága végső soron azon múlik, hogy a család előre felkészül-e a 7. és a 25. hónapban bekövetkező jövedelemcsökkenésre, és elkerüli-e, hogy az életszínvonalát az átmeneti csúcsidőszakra alapozza.