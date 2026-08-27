Eszméletlenül jól járhat, aki ide teszi a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora nyereség érheti őket

A nyári hónapokban a szokásosnál kevesebb, ugyanakkor jóval céltudatosabb érdeklődő volt jelen a piacon.
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A nyári időszak után kifejezetten volatilis és kockázatokkal teli ősz vár a pénzpiacokra. A meghatározó politikai választások, a geopolitikai feszültségek, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások megtérülése, valamint az amerikai és a japán jegybanki lépések mind komolyan próbára teszik a befektetőket. A fő kérdés az, hogy a tőkepiacokon továbbra is a bőséges likviditás diktálja-e a tempót, vagy felülkerekednek az egyre erősödő kötvénypiaci és inflációs figyelmeztető jelek - írja a Telexen megjelent elemzésében Kovács Ádám, Gránit Alapkezelő, nemzetközi kapcsolatok szakértő.
Az elkövetkező hónapok egyik legnagyobb dilemmája, hogy a mesterséges intelligenciához köthető gigantikus beruházások és a tényleges vállalati eredmények igazolják-e a jelenlegi, történelmi csúcsok közelében járó részvényárfolyamokat. Ezzel párhuzamosan az amerikai jegybank (Fed) is nehéz helyzetbe kerülhet, hiszen az infláció még mindig a 2 százalékos cél felett ragadt. Ha az energiaárak vagy a növekvő költségek újra felfelé hajtják az árakat, a kamatcsökkentési mozgástér jelentősen beszűkül.
A befektetők számára intő jel, hogy az amerikai államadósság már átlépte a 40 ezermilliárd dollárt, miközben a hosszú lejáratú állampapírhozamok több évtizedes csúcsok közelében járnak. Ez a hatalmas adósságteher nemcsak a költségvetésnek, hanem a vállalati és a lakossági szektornak is komoly finanszírozási kihívást jelent. Bár a kormányzat kötvény-visszavásárlásokkal próbálja stabilizálni a piacot, ez nem oldja meg a fundamentális problémát, az adósság folyamatos növekedését, ami miatt a piac tartósan magasabb kockázati prémiumot vár el.
A kötvénypiaci kockázatok globálisan is összefonódnak, amit jól mutat a japán jen és a dollár viszonya. Japán a közelmúltban masszív devizapiaci intervenciókkal próbálta erősíteni saját fizetőeszközét, ám ezek a beavatkozások csak átmeneti enyhülést hoztak. A háttérben meghúzódó ok a két ország közötti jelentős kamatkülönbözet. Ha a gyenge jen és a növekvő hazai hozamok miatt a japán befektetők – akik az amerikai állampapírok legnagyobb külföldi vásárlói közé tartoznak – elkezdik hazavinni a tőkéjüket, az tovább emelheti a tengerentúli hozamokat. A helyzetet leginkább egy amerikai kamatcsökkentés enyhíthetné, amely mérsékelné a dolláreszközök vonzerejét, ám a magas amerikai infláció miatt a Fed keze meg van kötve.
A gazdasági folyamatokat a közel-keleti konfliktusok is nehezítik, amelyek a világkereskedelem szempontjából kritikus tengerszorosok forgalmát veszélyeztetik. Egy esetleges energiaellátási fennakadás különösen érzékenyen érintheti Európát a közeledő fűtési szezon előtt. A legfrissebb, 2026. augusztus végi adatok szerint az Európai Unió földgáztárolóinak töltöttsége alig 62 százalékon áll, ami jelentősen elmarad mind az ötéves átlagtól, mind a 2025-ös szinttől. Bár jelenleg nincs fizikai ellátási probléma, a kötelező 90 százalékos őszi célérték eléréséhez rövid idő alatt komoly mennyiséget kell betárolni. Ugyan a magyarországi tárolók 66 százalék feletti töltöttségi szintje valamivel kedvezőbb az uniós átlagnál, a geopolitikai feszültségek miatt a gázbeszerzés költségei az egész kontinensen meredeken megnőhetnek.
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Mindezek ellenére a piacokra egyelőre hatalmas mennyiségű tőke áramlik. Csak az amerikai ETF-piacon idén július végéig történelmi rekordot jelentő, 1,23 ezermilliárd dolláros nettó tőkebeáramlást mértek, ami ráadásul egy rendkívül koncentrált, néhány nagy szereplő által dominált piacon csapódik le.
Az ősz azonban már nemcsak a korlátlan lehetőségekről, hanem a kockázatok patikamérlegen történő kiegyensúlyozásáról szól majd. A legfontosabb kérdés az lesz, hogyan reagálnak a kötvénypiacok. Ha a hozamok elindulnak lefelé, az újabb lendületet adhat a részvényeknek. Ha viszont az államadósság, az infláció és a geopolitikai válságok tartósan magasan tartják a hozamokat, az hamar próbára teheti a tőkepiacokon eddig tapasztalt optimizmust.
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