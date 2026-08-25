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Megtakarítás

Jól jártak, akik itt tartották a pénzüket: ismét legyőzték az inflációt a nyugdíjpénztárak

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 18:29

Az idei második negyedévben folytatódott mind az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba áramló tagi befizetések növekedése, mind pedig a taglétszám gyarapodása. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) legújabb szektorelemzése szerint a nyugdíjkassza-tagok pozitív reálhozamot könyvelhettek el, az egészségpénztárak esetében pedig tovább nőtt a lakáshitel-törlesztési célú kifizetések népszerűsége.

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Az április-júniusi időszakban az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma elérte az 1,061 milliót, ami több mint 13 ezres emelkedés az előző év azonos időszakához képest. A nyugdíjpénztári tagok 26,6 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelemkiegészítésre a második negyedévben, ami az egy évvel korábbit csaknem 10 százalékkal múlja felül. A munkáltatók több mint 15 milliárd forintot utaltak a tagok számláira, ami 16 százalék feletti növekedés.

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Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13 százalékos emelkedéssel meghaladta a 2,5 ezer milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlagvagyon pedig csaknem 12 százalékkal 2,4 millió forintra nőtt - ismertette a szövetség.

Egyre népszerűbb egészségpénztári felhasználás a lakáshitel-törlesztés

Kitartóan nő az egészségpénztárak népszerűsége is. A második negyedév végén már 1,208 millióan élvezték ennek az öngondoskodási formának az előnyeit, vagyis egy esztendő alatt közel 70 ezer fővel bővült a taglétszám. Az egészségpénztári tagok összesített megtakarításai a negyedév végére meghaladták a 110 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbinál közel 11,5 százalékkal magasabb értéket jelent. A munkáltatók 4 milliárd forinttal egészítették ki a tagok 18,8 milliárd forintra rúgó befizetéseit.

Az egészségkasszákban gyűjtött megtakarítások számos felhasználási lehetősége között a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések mutatták a legnagyobb ugrást. E célra az egy évvel korábbi háromszorosát igényelték az egészségpénztári tagok. Mindemellett továbbra is igaz, hogy az önkéntes egészségkasszákból alapvetően az egészségmegőrzéssel, gyógyulással kapcsolatos költségeiket fedezik a munkavállalók, hiszen a kiadások 92 százalékát költik erre a célra.

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„Örvendetes, hogy már jó ideje nem csak az egészségpénztárak, hanem az önkéntes nyugdíjpénztárak tagsága is kitartóan növekszik. Fontos látni ugyanakkor, hogy csupán a tagok mintegy fele számít rendszeres megtakarítónak. Ez például a nyugdíjkasszák esetében azt jelenti, hogy ebben a formában a hazai foglalkoztatottak 12 százaléka tesz aktívan az időskori anyagi biztonságáért” – fogalmazott Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.

Hozzátette: „ahhoz, hogy ez az arány javuljon, az egyik járható út a már korábban sikeres rendszer visszaállítása, vagyis az aktívabb munkaadói szerepvállalás megteremtése, amelynek pedig a megfelelő, ösztönző adókörnyezet a kulcsa. Ha az öngondoskodás e formájának támogatását a munkáltató a SZÉP kártyával legalább egyenértékűen tudná biztosítani, azzal nem csak a munkavállalók pénztári megtakarításait, hanem a pénzügyi ismereteit is lehetne gyarapítani.”

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Címlapkép: Getty Images
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