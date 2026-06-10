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Európa,Írország,
Gazdaság

Elképesztő helyen végzett a magyar főváros az uniós jóléti toplistán

Jeki Gabriella
2026. június 10. 19:00

Amikor gazdasági fejlettségről beszélünk, hajlamosak vagyunk országokban gondolkodni. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. Egy-egy országon belül is hatalmas különbségek lehetnek a régiók között: a fővárosok és gazdasági központok gyakran messze megelőzik a vidéki térségeket. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk be, hogy mely régiók számítanak ma az Európai Unió gazdasági motorjainak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Vajon melyek az Európai Unió leggazdagabb régiói? A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott adatok összehasonlításának alapja az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számolva. Ez a mutató figyelembe veszi az országok közötti árkülönbségeket is, így jobban érzékelteti a tényleges gazdasági teljesítményt és az életszínvonalat. Bár nem tökéletes mérőszám, régiós összevetésekhez széles körben alkalmazzák. A rangsor élén Írország keleti és középső régiója áll, ahol az egy főre jutó GDP több mint kétszerese az Európai Unió átlagának. A toplistán jól ismert és meglepő régiók is szerepelnek, ami jól szemlélteti, hogy a közép- és kelet-európai fővárosok gyors ütemben fejlődtek az elmúlt évtizedekben.

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És mi a helyzet Magyarországgal? A CHART by Pénzcentrum listája alapján Budapest és térsége az Európai Unió 11. leggazdagabb régiója. A magyar fővárosi régió gazdasági teljesítménye jelentősen meghaladja az uniós átlagot, és olyan térségekkel versenyez, mint több francia, holland vagy olasz régió. Magyarországon belül azonban jelentős különbségeket látunk a főváros és más térségek között. Budapest gazdasági súlya ugyanis messze meghaladja az országos átlagot, ami sok más európai országban is megfigyelhető jelenség.

Eközben a 16–30. helyezett régiók többsége az uniós átlag 130–155 százaléka közötti teljesítményt nyújt. Itt azonba már nem egy-egy kiugró gazdasági központ, hanem egy szélesebb, stabilan teljesítő európai középmezőny dominál. Ebben a csoportban találunk osztrák, német, belga és holland régiókat, de feltűnik Pozsony, Zágráb és egy litván régió is.

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Címlapkép: Getty Images
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