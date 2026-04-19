Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

A szociális segély utalás 2026-ban számos különböző állami és önkormányzati juttatást foglal magába, többek között az ápolási díjat, a gyermekek otthongondozási díját, az időskorúak járadékát, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Azok számára, akik valamilyen rendszeres szociális segély jellegű ellátásra jogosultak, nem árt pontosan tudni, hogyan zajlik egy szociális segély igénylése, mikor érkezik az összeg a bankszámlájukra, vagy mikor várható a postai kézbesítés. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a szociális juttatások rendszerét: tisztázzuk az utalások általános feltételeit és szabályait, összegyűjtjük az igényléshez szükséges hivatalos 2026-os nyomtatványokat, a jogosultsági feltételeket és a várható összegeket.

Mi az a szociális segély és milyen típusai vannak?

A szociális segélynek Magyarországon több típusa is létezik, melyek feltételeik és összegük tekintetében is különböznek egymástól. Amiben viszont hasonlóak, hogy céljuk a rászoruló személyek és családok szociális biztonságának támogatása.

A magyar jogrendszerben – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján – a rászorultságtól függő, rendszeres anyagi támogatást jelentő juttatásokat hivatalosan pénzbeli szociális ellátásoknak nevezik. Ezeket az ellátásokat az adott élethelyzettől függően két fő szerv: a lakóhely szerint illetékes járási hivatalok, valamint a települési önkormányzatok állapítják meg.

A szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatalok által megállapított ellátások:

időskorúak járadéka,

foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,

gyermekek otthongondozási díja,

ápolási díj – ide értve a súlyosan fogyatékos személy, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után járó alap és emelt összegű ápolási díjat és a kiemelt ápolási díjat.

Az állami hatáskörbe tartozó juttatásokon túl a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást is nyújthat:

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A képviselő-testületeknek kötelességük rendkívüli települési támogatást is biztosítani azoknak, akik váratlanul létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. Ez a nem rendszeres juttatás szolgálhat betegség, iskoláztatás vagy elemi kár miatt jelentkező anyagi költség fedezésére, de ide tartozik a halálesetkor igényelhető temetési segély is.

Cikkünk további részében részletesen is kitérünk ezeknek a juttatásoknak a pontos tartalmára, a jogosultsági feltételekre, az aktuális összegekre, valamint az igénylés pontos folyamatára.

Szociális segély utalás 2026: Mikor érkezik a pénz?

A rendszeres szociális pénzbeli ellátások (ápolási díj, GYOD, FHT, időskorúak járadéka, stb.) folyósítása minden esetben havonta, utólag történik. A kifizetésekkel kapcsolatban az alábbi fő szabályok és eltérések érvényesek:

A banki utalás határideje: Az illetékes hivatalnak a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell gondoskodnia az összeg folyósításáról. Ha a hónap ötödike hétvégére vagy ünnepnapra esik, a banki jóváírás az ezt megelőző utolsó munkanapon esedékes.

Az illetékes hivatalnak a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell gondoskodnia az összeg folyósításáról. Ha a hónap ötödike hétvégére vagy ünnepnapra esik, a banki jóváírás az ezt megelőző utolsó munkanapon esedékes. Kivétel a decemberi utalás: A december hónapra járó havi rendszeres szociális ellátásokat és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást még az adott évben, december 30-áig kell folyósítani.

A december hónapra járó havi rendszeres szociális ellátásokat és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást még az adott évben, december 30-áig kell folyósítani. Regionális eltérések: A nyugdíjakkal vagy a családi pótlékkal ellentétben a szociális juttatásoknak nincs országos, napra pontos utalási naptára. A hónap 5-ig tartó törvényi határidőn belül a folyósítás pontos napja megyénként és folyósító hivatalonként is eltérhet.

A területi hivatalok minden év elején közzéteszik az olyan éves utalási naptárukat, mint például Budapest szociális ellátásainak 2026. évi kiutalási terve. Az egyes vármegyék hivatalos utalási tervezetei a Kormányhivatalok weboldalán, az adott lakóhely szerinti vármegye hírei között található meg.

A 2026-os ellátások utalása a szabályok szerint az alábbi napokig várható:

2026. januári ellátás: 2026. február 5. (csütörtök)

2026. februári ellátás: 2026. március 5. (csütörtök)

2026. márciusi ellátás: 2026. április 2. (csütörtök)

2026. áprilisi ellátás: 2026. május 5. (kedd)

2026. májusi ellátás: 2026. június 5. (péntek)

2026. júniusi ellátás: 2026. július 3. (péntek)

2026. júliusi ellátás: 2026. augusztus 5. (szerda)

2026. augusztusi ellátás: 2026. szeptember 4. (péntek)

2026. szeptemberi ellátás: 2026. október 5. (hétfő)

2026. októberi ellátás: 2026. november 5. (csütörtök)

2026. novemberi ellátás: 2026. december 4. (péntek)

2026. decemberi ellátás: 2026. december 30. (szerda) – előrehozott utalás

EZ IS ÉRDEKELHET Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai A Magyar Államkincstár közzétette a családi pótlék utalás 2026-os dátumait. Ezeken a napokon érkezik a a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka is.

Általános tudnivalók az igénylésről és a hivatalos 2026-os nyomtatványok

Mielőtt rátérnénk a konkrét juttatásokra, érdemes tisztázni magának az ügyintézésnek az alapvető szabályait. A szociális juttatás igénylésére szolgáló kérelmet több módon is be lehet nyújtani: személyesen a lakóhelyünk szerint illetékes járási hivatalban, a polgármesteri hivatalban, valamint a legközelebbi Kormányablakban. Az aktív korúak ellátása esetén pedig további opciót jelent az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi központ), ahol a kérelmező álláskeresőként regisztrálva van.

Magukat a hivatalos igénylőlapokat papír alapon bárki elkérheti ezeken a hivatali helyeken, de a gyorsabb ügyintézés érdekében a kormányzati portálról le is lehet tölteni az éppen aktuális szociális segély nyomtatványokat.

Amire viszont nagyon érdemes odafigyelni, az az időzítés, a szabályok szerint ugyanis a megítélt pénz mindig a kérelem benyújtásának napjától jár. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy visszamenőleg, a kérelem beadását megelőző hónapokra utólag már nem lehet kifizetést kapni, ezért egyáltalán nem érdemes halogatni a papírmunkát.

Amikor a hivatal azt vizsgálja, hogy az igénylő jogosult-e egy adott ellátásra, és pontosan mennyi pénzre számíthat, egy úgynevezett szociális vetítési alapot használ kiindulópontként. Ez az a központilag meghatározott összeg – 2024. január 1. óta 28.500 forint –, aminek a százalékos arányában a hivatalok kiszámolják a különböző jövedelemhatárokat és az utalandó összegeket.

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD) 2026

A GYOD-ot azok a szülők (indokolt esetben más közeli hozzátartozók) igényelhetik, akik önellátásra képtelen, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeküket otthon ápolják. Ez a juttatás a gyermek életkorától függetlenül jár, tehát felnőttkorú ápolt esetén is megkapható.

Az ilyen típusú szociális támogatás összege alapesetben bruttó 266 800 forint. Ebből a szabályok szerint 10 százalékos nyugdíjjárulékot vonnak le, cserébe az otthoni ápolás hivatalosan is beleszámít a nyugdíjba, azaz szolgálati időnek minősül. Amennyiben a szülő több olyan gyermekről is gondoskodik, aki után járna a GYOD, a folyósított pénz az alapösszeg másfélszeresére, havi bruttó 400 200 forintra emelkedik.

A GYOD segély kérelem űrlapját személyesen a járási hivatalban, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik Kormányablakban lehet benyújtani. A kérelemhez elengedhetetlen csatolni:

az önellátási képesség hiányát igazoló orvosi papírokat: hatéves kor alatt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítására is jogosult szakorvos szakorvosi véleményét, hat év felett pedig a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolását,

az oktatási intézmény igazolását az intézményben való tartózkodás időtartamáról, ha gyermek óvodába, iskolába vagy felsőoktatási intézménybe jár.

Az igénylési folyamat megindítása után egy egészségügyi szakértő a család otthonában is megvizsgálja a hat évnél idősebb gyermek önellátási képességét, és kiállítja a GYOD szakvéleményt. A látogatásról legalább öt nappal korábban hivatalos értesítést küldenek a családnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.

Ápolási díj 2026

Az ápolási díj egy olyan pénzbeli segítség, amit azok a hozzátartozók kaphatnak, akik otthon gondozzák tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, 18 év feletti szerettüket. Az ellátásnak három szintje van: az ápolt állapotától és a gondozási szükséglettől függően alapösszegű, emelt vagy kiemelt ápolási díj járhat. Az ápolási díj szociális segély összege 2026-ban is a kategóriákhoz igazodik: az alapdíj bruttó 48 405 forint, az emelt összeg bruttó 72 610 forint, a kiemelt kategória pedig bruttó 87 130 forint, mely összegekből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak le.

Az ápolási díj kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik Kormányablakban be lehet nyújtani. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a háziorvos igazolása, amely tanúsítja az ápolt állapotát és a folyamatos gondozás szükségességét. A hatóság a jogosultságot szakértő bevonásával, a helyszínen is ellenőrizheti, hogy az ápolási díj szakvélemény segítségével megállapítsa, a kérelmező valóban el tudja-e látni az ápolási feladatokat. Érdemes figyelembe venni, hogy ha az ápolást végző személy napi 4 órát meghaladó munkaidőben dolgozik (kivéve, ha a feladatait otthonról, távmunkában látja el), akkor nem jogosult az ellátásra.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2026

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás az aktív korúak ellátásának egyik formája, amely azoknak a munkaképes személyeknek nyújt anyagi segítséget, akik álláskeresési járadékra már nem jogosultak, és amennyiben az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételei nem teljesülnek. Ez a juttatás a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú lakosok és családjuk megélhetését támogatja addig, amíg az érintett újra el nem helyezkedik a munkaerőpiacon.

Az ilyen típusú szociális segély utalása során a szociális vetítési alap 80 százalékára számíthat a kérelmező, ami bruttó 22 800 forint. Ebből az összegből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak le, így a folyósítás időtartama szolgálati időnek számít a nyugdíjszámítás során.

A kérelmezéshez első lépésként regisztrálni kell álláskeresőként a helyi munkaügyi központban, mivel a támogatás alapfeltétele az állami foglalkoztatási szervvel való folyamatos együttműködés. Magát a kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, polgármesteri hivatalnál vagy bármelyik kormányablaknál lehet benyújtani a hivatalos kérelem és a kötelező vagyonnyilatkozat kitöltésével. A pozitív döntés véglegessé válását követő 15 napon belül kötelező ismét megjelenni a munkaügyi központban, a juttatás megőrzéséhez pedig az éves felülvizsgálat során igazolni kell legalább 30 napnyi munkavégzést, közfoglalkoztatást vagy képzésben való részvételt.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2026

Ez az ellátás az aktív korúak támogatásának másik formája, melyre olyan személy lehet jogosult, aki:

egészségkárosodott személynek minősül, mert munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

vakok személyi járadékában részesül, vagy

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő egyik gyermek után sem kap senki más gyermekgondozási támogatást (GYES-t, GYED-et, CSED-et vagy örökbefogadói díjat), és a gyermek napközbeni intézményi ellátása (például óvoda, napközi) nem megoldható.

A havi szociális segély összege ebben az esetben nem fix, hanem egy komplex számítás eredménye, de van egy felső korlátja: nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 százalékát, ami jelenleg maximum 79 840 forint lehet.

Az aktív korúak ellátása kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik kormányablakban lehet benyújtani az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás nyomtatvány és a vagyonnyilatkozat kitöltésével. Az egészségkárosodásra hivatkozóknak csatolniuk kell a rehabilitációs hatóság érvényes szakvéleményét vagy határozatát az állapotukról. Aki gyermekfelügyelet miatt kéri a juttatást, annak az óvoda vagy iskola igazolását kell beszereznie arról, hogy az intézmény nem tudja megoldani a gyermek napközbeni ellátását.

Időskorúak járadéka 2026

Ez az ellátás azoknak az időseknek nyújt havi rendszeres segítséget, akiknek nincs elegendő szolgálati idejük a saját jogú nyugdíjhoz, vagy a nyugdíjuk összege rendkívül alacsony:

Házas- vagy élettárssal élők, akik betöltötték a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 34 755 forintot.

75 évnél fiatalabb egyedülállók, akik betöltötték a nyugdíjkorhatárt, és havi jövedelmük nem több 40 870 forintnál.

75. életévüket betöltött egyedülállók, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg az 55 170 forintot.

A szociális járadék összege minden esetben a fenti jövedelemhatárok és az érintett tényleges havi jövedelme közötti különbözet lesz. Amennyiben az igénylő egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a támogatás összege megegyezik a rá vonatkozó jövedelemhatár teljes összegével.

Az igénylést a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik kormányablaknál lehet elindítani az időskorúak járadéka kérelem benyújtásával. Az eljárás során a hatóság vizsgálja a kérelmező és a vele együtt élő házas- vagy élettárs jövedelmét is. Érdemes tudni, hogy ha valakinek az aktív korúak ellátását a nyugdíjkorhatár betöltése miatt szüntetik meg, a járási hivatal hivatalból, külön kérelem nélkül megvizsgálja a jogosultságot az időskorúak járadékára.

Települési támogatás 2026

A fentiekkel ellentétben a települési támogatás egy olyan rugalmas segélyforma, amelynek kereteit és feltételeit az egyes önkormányzatok saját maguk határozzák meg helyi rendeletben. Mivel a támogatás célja a helyi lakosok szociális biztonságának megőrzése, az önkormányzatok többféle élethelyzethez is nyújthatnak rendszeres segítséget:

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Nemcsak rendszeres szociális segély igényehető a helyi önkormányzatoktól, hanem rendkívüli települési támogatás is, ami akkor kérhető, ha valaki váratlanul olyan nehéz helyzetbe kerül – például betegség vagy elemi kár miatt –, ami veszélyezteti a megélhetését.

Az igénylés menetét és a jogosultak körét minden település a saját szabályai szerint alakítja ki, így a pontos jövedelemhatárokról és a támogatás összegéről a helyi polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni. A kérelmet általában a polgármesteri hivatal szociális osztályán vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon kell benyújtani a helyi formanyomtatványon. A döntés során az önkormányzat megvizsgálja a család anyagi helyzetét, és mérlegeli, hogy a kérelmező megfelel-e a helyi rendeletben előírt feltételeknek.