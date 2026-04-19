2026. április 19. vasárnap Emma
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az idősebb, a gyermek és a kezek együtt tartása a családi szeretet, a bizalom és a támogatás kifejezésére, hogy segítsenek a nagyszülőnek. Idős férfi egy segítő fiatal gyerekkel, aki kedvességet, közösséget és reményt mutat a nyugd�
Megtakarítás

Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Pénzcentrum
2026. április 19. 12:00

A szociális segély utalás 2026-ban számos különböző állami és önkormányzati juttatást foglal magába, többek között az ápolási díjat, a gyermekek otthongondozási díját, az időskorúak járadékát, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Azok számára, akik valamilyen rendszeres szociális segély jellegű ellátásra jogosultak, nem árt pontosan tudni, hogyan zajlik egy szociális segély igénylése, mikor érkezik az összeg a bankszámlájukra, vagy mikor várható a postai kézbesítés. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a szociális juttatások rendszerét: tisztázzuk az utalások általános feltételeit és szabályait, összegyűjtjük az igényléshez szükséges hivatalos 2026-os nyomtatványokat, a jogosultsági feltételeket és a várható összegeket.

Mi az a szociális segély és milyen típusai vannak?

A szociális segélynek Magyarországon több típusa is létezik, melyek feltételeik és összegük tekintetében is különböznek egymástól. Amiben viszont hasonlóak, hogy céljuk a rászoruló személyek és családok szociális biztonságának támogatása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar jogrendszerben – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján – a rászorultságtól függő, rendszeres anyagi támogatást jelentő juttatásokat hivatalosan pénzbeli szociális ellátásoknak nevezik. Ezeket az ellátásokat az adott élethelyzettől függően két fő szerv: a lakóhely szerint illetékes járási hivatalok, valamint a települési önkormányzatok állapítják meg.

A szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatalok által megállapított ellátások:

  • időskorúak járadéka,
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
  • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,
  • gyermekek otthongondozási díja,
  • ápolási díj – ide értve a súlyosan fogyatékos személy, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után járó alap és emelt összegű ápolási díjat és a kiemelt ápolási díjat.

Az állami hatáskörbe tartozó juttatásokon túl a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást is nyújthat:

  • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
  • a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
  • a gyógyszerkiadások viseléséhez,
  • a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A képviselő-testületeknek kötelességük rendkívüli települési támogatást is biztosítani azoknak, akik váratlanul létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. Ez a nem rendszeres juttatás szolgálhat betegség, iskoláztatás vagy elemi kár miatt jelentkező anyagi költség fedezésére, de ide tartozik a halálesetkor igényelhető temetési segély is.

Cikkünk további részében részletesen is kitérünk ezeknek a juttatásoknak a pontos tartalmára, a jogosultsági feltételekre, az aktuális összegekre, valamint az igénylés pontos folyamatára.

Szociális segély utalás 2026: Mikor érkezik a pénz?

A rendszeres szociális pénzbeli ellátások (ápolási díj, GYOD, FHT, időskorúak járadéka, stb.) folyósítása minden esetben havonta, utólag történik. A kifizetésekkel kapcsolatban az alábbi fő szabályok és eltérések érvényesek:

  • A banki utalás határideje: Az illetékes hivatalnak a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell gondoskodnia az összeg folyósításáról. Ha a hónap ötödike hétvégére vagy ünnepnapra esik, a banki jóváírás az ezt megelőző utolsó munkanapon esedékes.
  • Kivétel a decemberi utalás: A december hónapra járó havi rendszeres szociális ellátásokat és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást még az adott évben, december 30-áig kell folyósítani.
  • Regionális eltérések: A nyugdíjakkal vagy a családi pótlékkal ellentétben a szociális juttatásoknak nincs országos, napra pontos utalási naptára. A hónap 5-ig tartó törvényi határidőn belül a folyósítás pontos napja megyénként és folyósító hivatalonként is eltérhet.

A területi hivatalok minden év elején közzéteszik az olyan éves utalási naptárukat, mint például Budapest szociális ellátásainak 2026. évi kiutalási terve. Az egyes vármegyék hivatalos utalási tervezetei a Kormányhivatalok weboldalán, az adott lakóhely szerinti vármegye hírei között található meg.

A 2026-os ellátások utalása a szabályok szerint az alábbi napokig várható:

  • 2026. januári ellátás: 2026. február 5. (csütörtök)
  • 2026. februári ellátás: 2026. március 5. (csütörtök)
  • 2026. márciusi ellátás: 2026. április 2. (csütörtök) 
  • 2026. áprilisi ellátás: 2026. május 5. (kedd)
  • 2026. májusi ellátás: 2026. június 5. (péntek)
  • 2026. júniusi ellátás: 2026. július 3. (péntek) 
  • 2026. júliusi ellátás: 2026. augusztus 5. (szerda)
  • 2026. augusztusi ellátás: 2026. szeptember 4. (péntek)
  • 2026. szeptemberi ellátás: 2026. október 5. (hétfő)
  • 2026. októberi ellátás: 2026. november 5. (csütörtök)
  • 2026. novemberi ellátás: 2026. december 4. (péntek)
  • 2026. decemberi ellátás: 2026. december 30. (szerda) – előrehozott utalás
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
A Magyar Államkincstár közzétette a családi pótlék utalás 2026-os dátumait. Ezeken a napokon érkezik a a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka is.

Általános tudnivalók az igénylésről és a hivatalos 2026-os nyomtatványok

Mielőtt rátérnénk a konkrét juttatásokra, érdemes tisztázni magának az ügyintézésnek az alapvető szabályait. A szociális juttatás igénylésére szolgáló kérelmet több módon is be lehet nyújtani: személyesen a lakóhelyünk szerint illetékes járási hivatalban, a polgármesteri hivatalban, valamint a legközelebbi Kormányablakban. Az aktív korúak ellátása esetén pedig további opciót jelent az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi központ), ahol a kérelmező álláskeresőként regisztrálva van.

Magukat a hivatalos igénylőlapokat papír alapon bárki elkérheti ezeken a hivatali helyeken, de a gyorsabb ügyintézés érdekében a kormányzati portálról le is lehet tölteni az éppen aktuális szociális segély nyomtatványokat.

Amire viszont nagyon érdemes odafigyelni, az az időzítés, a szabályok szerint ugyanis a megítélt pénz mindig a kérelem benyújtásának napjától jár. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy visszamenőleg, a kérelem beadását megelőző hónapokra utólag már nem lehet kifizetést kapni, ezért egyáltalán nem érdemes halogatni a papírmunkát.

Amikor a hivatal azt vizsgálja, hogy az igénylő jogosult-e egy adott ellátásra, és pontosan mennyi pénzre számíthat, egy úgynevezett szociális vetítési alapot használ kiindulópontként. Ez az a központilag meghatározott összeg – 2024. január 1. óta 28.500 forint –, aminek a százalékos arányában a hivatalok kiszámolják a különböző jövedelemhatárokat és az utalandó összegeket.

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD) 2026

A GYOD-ot azok a szülők (indokolt esetben más közeli hozzátartozók) igényelhetik, akik önellátásra képtelen, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeküket otthon ápolják. Ez a juttatás a gyermek életkorától függetlenül jár, tehát felnőttkorú ápolt esetén is megkapható.

Az ilyen típusú szociális támogatás összege alapesetben bruttó 266 800 forint. Ebből a szabályok szerint 10 százalékos nyugdíjjárulékot vonnak le, cserébe az otthoni ápolás hivatalosan is beleszámít a nyugdíjba, azaz szolgálati időnek minősül. Amennyiben a szülő több olyan gyermekről is gondoskodik, aki után járna a GYOD, a folyósított pénz az alapösszeg másfélszeresére, havi bruttó 400 200 forintra emelkedik.

A GYOD segély kérelem űrlapját személyesen a járási hivatalban, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik Kormányablakban lehet benyújtani. A kérelemhez elengedhetetlen csatolni:

Az igénylési folyamat megindítása után egy egészségügyi szakértő a család otthonában is megvizsgálja a hat évnél idősebb gyermek önellátási képességét, és kiállítja a GYOD szakvéleményt. A látogatásról legalább öt nappal korábban hivatalos értesítést küldenek a családnak.

Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei
A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.

Ápolási díj 2026

Az ápolási díj egy olyan pénzbeli segítség, amit azok a hozzátartozók kaphatnak, akik otthon gondozzák tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, 18 év feletti szerettüket. Az ellátásnak három szintje van: az ápolt állapotától és a gondozási szükséglettől függően alapösszegű, emelt vagy kiemelt ápolási díj járhat. Az ápolási díj szociális segély összege 2026-ban is a kategóriákhoz igazodik: az alapdíj bruttó 48 405 forint, az emelt összeg bruttó 72 610 forint, a kiemelt kategória pedig bruttó 87 130 forint, mely összegekből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak le.

Az ápolási díj kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik Kormányablakban be lehet nyújtani. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a háziorvos igazolása, amely tanúsítja az ápolt állapotát és a folyamatos gondozás szükségességét. A hatóság a jogosultságot szakértő bevonásával, a helyszínen is ellenőrizheti, hogy az ápolási díj szakvélemény segítségével megállapítsa, a kérelmező valóban el tudja-e látni az ápolási feladatokat. Érdemes figyelembe venni, hogy ha az ápolást végző személy napi 4 órát meghaladó munkaidőben dolgozik (kivéve, ha a feladatait otthonról, távmunkában látja el), akkor nem jogosult az ellátásra.

Ápolási díj 2026: igénylése, feltételei, utalás dátuma - Minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen
EZ IS ÉRDEKELHET
Ápolási díj 2026: igénylése, feltételei, utalás dátuma - Minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2026

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás az aktív korúak ellátásának egyik formája, amely azoknak a munkaképes személyeknek nyújt anyagi segítséget, akik álláskeresési járadékra már nem jogosultak, és amennyiben az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételei nem teljesülnek. Ez a juttatás a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú lakosok és családjuk megélhetését támogatja addig, amíg az érintett újra el nem helyezkedik a munkaerőpiacon.

Az ilyen típusú szociális segély utalása során a szociális vetítési alap 80 százalékára számíthat a kérelmező, ami bruttó 22 800 forint. Ebből az összegből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak le, így a folyósítás időtartama szolgálati időnek számít a nyugdíjszámítás során.

A kérelmezéshez első lépésként regisztrálni kell álláskeresőként a helyi munkaügyi központban, mivel a támogatás alapfeltétele az állami foglalkoztatási szervvel való folyamatos együttműködés. Magát a kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, polgármesteri hivatalnál vagy bármelyik kormányablaknál lehet benyújtani a hivatalos kérelem és a kötelező vagyonnyilatkozat kitöltésével. A pozitív döntés véglegessé válását követő 15 napon belül kötelező ismét megjelenni a munkaügyi központban, a juttatás megőrzéséhez pedig az éves felülvizsgálat során igazolni kell legalább 30 napnyi munkavégzést, közfoglalkoztatást vagy képzésben való részvételt.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2026

Ez az ellátás az aktív korúak támogatásának másik formája, melyre olyan személy lehet jogosult, aki:

  • egészségkárosodott személynek minősül, mert munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
  • egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
  • vakok személyi járadékában részesül, vagy
  • fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
  • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő egyik gyermek után sem kap senki más gyermekgondozási támogatást (GYES-t, GYED-et, CSED-et vagy örökbefogadói díjat), és a gyermek napközbeni intézményi ellátása (például óvoda, napközi) nem megoldható.

A havi szociális segély összege ebben az esetben nem fix, hanem egy komplex számítás eredménye, de van egy felső korlátja: nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 százalékát, ami jelenleg maximum 79 840 forint lehet.

Az aktív korúak ellátása kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik kormányablakban lehet benyújtani az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás nyomtatvány és a vagyonnyilatkozat kitöltésével. Az egészségkárosodásra hivatkozóknak csatolniuk kell a rehabilitációs hatóság érvényes szakvéleményét vagy határozatát az állapotukról. Aki gyermekfelügyelet miatt kéri a juttatást, annak az óvoda vagy iskola igazolását kell beszereznie arról, hogy az intézmény nem tudja megoldani a gyermek napközbeni ellátását.

Időskorúak járadéka 2026 

Ez az ellátás azoknak az időseknek nyújt havi rendszeres segítséget, akiknek nincs elegendő szolgálati idejük a saját jogú nyugdíjhoz, vagy a nyugdíjuk összege rendkívül alacsony:

  • Házas- vagy élettárssal élők, akik betöltötték a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 34 755 forintot.
  • 75 évnél fiatalabb egyedülállók, akik betöltötték a nyugdíjkorhatárt, és havi jövedelmük nem több 40 870 forintnál.
  • 75. életévüket betöltött egyedülállók, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg az 55 170 forintot.

A szociális járadék összege minden esetben a fenti jövedelemhatárok és az érintett tényleges havi jövedelme közötti különbözet lesz. Amennyiben az igénylő egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a támogatás összege megegyezik a rá vonatkozó jövedelemhatár teljes összegével.

Az igénylést a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a polgármesteri hivatalban vagy bármelyik kormányablaknál lehet elindítani az időskorúak járadéka kérelem benyújtásával. Az eljárás során a hatóság vizsgálja a kérelmező és a vele együtt élő házas- vagy élettárs jövedelmét is. Érdemes tudni, hogy ha valakinek az aktív korúak ellátását a nyugdíjkorhatár betöltése miatt szüntetik meg, a járási hivatal hivatalból, külön kérelem nélkül megvizsgálja a jogosultságot az időskorúak járadékára.

Települési támogatás 2026 

A fentiekkel ellentétben a települési támogatás egy olyan rugalmas segélyforma, amelynek kereteit és feltételeit az egyes önkormányzatok saját maguk határozzák meg helyi rendeletben. Mivel a támogatás célja a helyi lakosok szociális biztonságának megőrzése, az önkormányzatok többféle élethelyzethez is nyújthatnak rendszeres segítséget:

  • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
  • a gyógyszerkiadások viseléséhez,
  • a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
  • a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Nemcsak rendszeres szociális segély igényehető a helyi önkormányzatoktól, hanem rendkívüli települési támogatás is, ami akkor kérhető, ha valaki váratlanul olyan nehéz helyzetbe kerül – például betegség vagy elemi kár miatt –, ami veszélyezteti a megélhetését.

Az igénylés menetét és a jogosultak körét minden település a saját szabályai szerint alakítja ki, így a pontos jövedelemhatárokról és a támogatás összegéről a helyi polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni. A kérelmet általában a polgármesteri hivatal szociális osztályán vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon kell benyújtani a helyi formanyomtatványon. A döntés során az önkormányzat megvizsgálja a család anyagi helyzetét, és mérlegeli, hogy a kérelmező megfelel-e a helyi rendeletben előírt feltételeknek.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #támogatás #megtakarítás #segély #ápolási díj #állami támogatás #szociális ellátás #igénylés #szociális támogatás #gyod #juttatások #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:21
12:00
11:46
11:25
11:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 19. 11:03
Nincs bónusz az RTL-nél, a cappuccino is fizetős lett - forr a hangulat Németországban
Komoly elégedetlenség alakult ki az RTL Csoport németországi egységénél, az RTL Deutschlandnál: a do...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
2026. április 19.
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
2026. április 18.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
2
6 napja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
4
2 hónapja
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
5
2 hónapja
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 10:10
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 10:01
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
Agrárszektor  |  2026. április 19. 11:01
Vészesen fogy a víz a magyar kutakból: a legtöbben nem is sejtik, nagy a baj