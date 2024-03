Sok kicsi sokra megy? Így spórolnak rengeteget a gyógyszerkiadásaikon az élelmes magyarok

Több, mint 23,5 milliárd forintot fizettek be az OTP Egészségpénztári tagok és munkáltatók 2023-ban, ami kb. 25%-os növekedést jelent a 2022-es évhez képest. A befizetések összege mellett évről évre nő az online belépések aránya is, 2023-ban a bankfióki szerződéskötés utáni második belépési csatorna az online felület volt.

Az OTP Egészségpénztár szakértői úgy gondolják, hogy bár az infláció is szerepet játszott a befizetések és költések bővülésében, ennél sokkal mérvadóbb az a tendencia, hogy a lakosság számára egyre fontosabb az egészséges életmód és felismerték, hogy a pénztári tagság az ehhez szükséges feltételek biztosításában partner.

Az elmúlt év során 37 000 új tag csatlakozott az egészségpénztárhoz, ami kb. 19%-os növekedést jelent az előző év új belépőinek számához viszonyítva. Az igénybe vett szolgáltatások összértéke pedig 34%-kal lett nagyobb, 2023-ban meghaladta a 22 milliárd forintot. Az egészségpénztár tagjai a 20,5 milliárd forint egyéni és a közel 3 milliárd forint munkáltatói befizetés után most 4,1 milliárd forintról dönthetnek és amennyiben rendelkeznek a visszatérítésről, akár 150 ezer forintot is kaphatnak pluszban adóvisszatérítés formájában.

Általánosan elmondható, hogy minden egészségpénztári szolgáltatás kapcsán emelkedés figyelhető meg a 2022-es adatokhoz képest. Az elköltött összegek alapján továbbra is a gyógyszerkiadás áll az első helyen, mely 32%-os növekedést mutat. A sorrend a magánegészségügyi szolgáltatások terén nem változott, továbbra is a fogászat és a nőgyógyászat a legnépszerűbb, 30% feletti emelkedéssel, de a laboratóriumi szolgálatatásokra költött összeg is 27%-kal nőtt.

Ennél jelentősebb emelkedést a gyermekekhez kapcsolódó szolgáltatások mutatnak. A baba tápszerre költött összeg 85%-kal, a csecsemő és felnőtt ápolási termékekre kifizetett összeg 57%-kal nőtt az előző évhez képest.

Az öngondoskodás területén közel 45%-kal lett nagyobb az igénylések száma, a szolgáltatások összegében pedig összesen 33,5%-os növekedés figyelhető meg. Ezen belül első helyen továbbra is a lakáshitel támogatás áll, mely igénybevételének összege közel 60%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A pénztártagok több mint 815 millió forint értékben éltek a lehetőséggel és törlesztették hitelüket az önsegélyező lehetőséggel, amivel éves szinten akár 1-2 havi törlesztőrészletet is megspórolhatnak. Nagyot nőttek a családosok terheit enyhítő egyéb szolgáltatások is, például beiskolázási támogatást közel 34 millió forint értékben vettek igénybe. De a születési támogatás, a gyermeknevelési és a gyermekgondozási támogatások igénylésének számai is növekedést mutatnak.

Ugyan még mindig van tér a fejlődésre az egészségpénztár költségoptimalizálási lehetőségeinek kihasználása terén, azonban az adatokból az látszik, hogy a magyar lakosság elkezdte ledolgozni a hátrányát. Az egészségre szánt összeg egyre nagyobb hányadát a pénztárak által nyújtott szolgáltatási paletta keretén belül veszik igénybe, hogy aztán élhessenek az adóvisszatérítés lehetőségével.

Az utóbbi évek digitalizációs törekvései, a digitális csatornák fejlesztésének hatásai a számokban is megmutatkoznak. Jelentősen növekedett az online belépő ügyfelek aránya, illetve a költési szokáshoz igazodva 2023 szeptembere óta az OTP Egészségpénztár tagjai élhetnek a kártyaösszekötés lehetőségével is. Így nem kell külön feltölteni pénztári egyenlegüket, elegendő a pénztári kártyájukkal fizetni, ami automatikusan átvezeti a szükséges összeget a bankszámlájukhoz kapcsolódó bankkártyáról a pénztári egyenlegre, ami után a pénztártag jogosulttá válik a 20%-os, maximum 150 000 Ft-os adóvisszatérítésre.

„Meggyőződésünk, hogy a kártyaösszekötéssel drasztikusan csökkenthető a befizetésekkel járó adminisztráció, és így még többen élvezhetik a pénztári szolgáltatások előnyeit. Eddig közel 3000 vásárlás történt összekötött kártyával, összesen közel 50 millió Ft értékben” – mondta Budai József, az OTP Egészségpénztár és az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.