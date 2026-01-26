Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei

Sok támogatás esetében hozott változást 2026, így nem csoda, hogy a GYOD (gyermekek otthongondozási díja) összege is emelkedett. Eddig is a minimálbérrel megegyező összeggel kellett számolni azoknak, akiket érint ez a támogatási forma, ez idén sem lesz másként, pusztán a kifizetésre kerülő összeg növekedik majd. 2025-beni bruttó 290 800 forint volt havonta, 2026-ban a GYOD összege 322 800 forintra nő. Sokakban felmerül a kérdés, hogy a GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.

Milyen támogatás a GYOD?

A gyermekek otthongondozási díja, közismertebb nevén GYOD, olyan pénzbeli ellátás, amely azoknak a szülőknek nyújt támogatást, akik súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, önellátásra képtelen gyermekükről gondoskodnak otthon. A gyermek otthongondozási díj célja, hogy részben kompenzálja azt a jövedelemkiesést, amely az állandó ápolás miatt keletkezik.

Itt vannak a legfontosabb részletek: a GYOD kinek jár?

A családi pótlék 2026-ban is fontos juttatás a családok számára, épp úgy, ahogy a GYED is, viszont vannak, akik számára a GYOD is kulcsfontosságú bevételnek számít. Nézzük is meg, kinek és miért jár a GYOD. A GYOD feltételei között szerepel, hogy annak a szülőnek (vagy más közeli hozzátartozónak) jár, aki a súlyos fogyatékossága vagy tartós betegsége miatt önellátásra képtelen gyermekét otthon gondozza. Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapítja meg. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében, például étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhelyhasználat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során, mennyiben szorul segítségre.

A GYOD feltételei közé tartozik továbbá, hogy az önellátásra való képtelenséget hivatalosan megállapítsák.

6 év alatti gyermekeknél ezt szakorvos igazolja,

6 év felett pedig szakértői bizottság vizsgálja az állapotot.

A vizsgálat során azt nézik, hogy a gyermek mennyire szorul segítségre az olyan alapvető tevékenységekben, mint az étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhely-használat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés vagy a köznevelési intézmény látogatása.

Ki minősül önellátásra képtelen gyermeknek?

Önellátásra képtelen a gyermek, ha a szakértő e tényt szakvéleményben megállapítja. Az önellátásra való képtelenség megállapításának szempontrendszerét a 63/2006. III. 27. Korm. rend. 1. sz. melléklete tartalmazza. Ennek mentén nézzük meg a kiemelt kategóriákat, vagyis azt, hogy ki minősül súlyosan fogyatékos gyermeknek, illetve ki minősül tartósan beteg gyermeknek.

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,

hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

Tartósan beteg gyermeknek az, aki

ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Hat év alatti ápolt gyermek esetében az önellátási képesség mértékét és az önellátásra való képtelenség tényét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására jogosult szakorvos, hat év feletti gyermek esetén a járási hivatal által kirendelt szakértő igazolja.

Kinek nem jár a GYOD ellátás?

Vannak olyan esetek is, amikor nem jogosult a szülő a gyermekek otthongondozási díjára. Ilyen eset, ha:

a gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül;

a gyermek köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve ha 1. a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, 2. az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy 3. a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg;

a szülőnek folyósított más rendszeres pénzellátás meghaladja a gyermekek otthongondozási díjának összegét;

a szülő szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;

a szülő keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

Mennyi a GYOD összege 2026-ban?

Ahogy az ápolási díj 2026-ban, úgy a GYOD összege is változott. A GYOD összege 2026-ban is a hatályos szabályok szerint a minimálbérhez igazodik, így az emelés mértéke a 2026-os bérszinttől függ. Fontos információ tehát az is, a gyermekek otthongondozási díja vagyis

a GYOD havi bruttó összege megegyezik az érvényes minimálbér összegével, vagyis 2026-ban 322 800 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le, így a GYOD havi nettó összege 2026-ban 290 520 Ft. Több gyermek esetén ennek a díjnak a másfélszerese kerül megállapításra.

Tudni kell a GYOD kapcsán azt is, hogy a pontos összeg minden évben a költségvetési törvény határozza meg. Azt is tudni kell, hogy, ha a jogosult személy más rendszeres pénzellátásban is részesül, az ellátás összege csökken a más rendszeres pénzellátás havi összegével.

Ezzel szemben nem csökken az ellátás összege, ha a jogosult

saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy a 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján megállapított rehabilitációs ellátásban részesül, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon jogosultsága a gyermekek otthongondozási díjára vagy az ápolási díjra fennállt, és az elmúlt húsz év alatt – összeszámítva legalább tíz évig – gyermekek otthongondozási díjára, súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel megállapított ápolási díjra vagy kiemelt ápolási díjra jogosult volt, vagy

csecsemőgondozási díjban (régebben TGYÁS), gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, amit másik gyermekre tekintettel folyósítanak vagy

Mekkora a GYOD összege?

A GYOD összege az elmúlt években fokozatosan emelkedett. Amit érdemes még tudni, hogy az ellátásból 10% nyugdíjjárulékot vonnak le, ugyanakkor a GYOD szolgálati időnek számít. Amennyiben a szülő két beteg gyermeket gondoz, a támogatás másfélszeres összegben jár.

Az ellátás mértéke az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

2019-ben: bruttó 100 000 Ft

2020-tól: bruttó 123 910 Ft

2021-től: bruttó 147 315 Ft

2022-től: a minimálbérhez igazodva bruttó 200 000 Ft

2023-tól: bruttó 232 000 Ft

2024-től: bruttó 266 800 Ft

2025-től: bruttó 290 800 Ft

Lehet dolgozni a GYOD mellett?

A GYOD melletti munkavégzés korlátozottan lehetséges. A szülő legfeljebb napi 4 órában végezhet keresőtevékenységet, kivéve az otthoni munkavégzést, amely időkorlát nélkül is megengedett.

Hogyan történik a GYOD igénylése?

A GYOD igénylése több helyen is benyújtható. A kérelem leadható:

a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál,

a települési önkormányzat polgármesteri hivatalában,

vagy bármely kormányablaknál.

A GYOD igénylés nyomtatvány kitöltésével lehetséges. Az ellátás igényléséhez szükséges formanyomtatvány megtalálható a kormányzati portálokon, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok honlapjain. A nyomtatvány papír alapon elérhető valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.

A GYOD nyomtatvány mellett az igényléshez csatolni kell szükséges orvosi és szakértői igazolásokat is. Ezek pedig a következők:

hat év alatti ápolt gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítására is jogosult szakorvos szakorvosi véleményét az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről,

hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos (háziorvos) igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és

oktatási intézmény (óvoda, köznevelési, felsőoktatási intézmény) esetén az intézmény vezetőjének igazolását az intézményben való tartózkodás időtartamáról.

Az olyan online fórumokon, mint például a Hoxa GYOD témái között is sok gyakorlati tapasztalat olvasható az ügyintézésről. Viszont érdemes mindig a hivatalos oldalakat böngészni a friss információk kapcsán, illetve az adott támogatást biztosító szervezet felé fordulni a felmerülő kérdések esetén.

Mikor érkezik a GYOD utalás?

A GYOD utalása havonta, utólag történik. A GYOD utalás 2026-ban is a megszokott rend szerint zajlik: a tárgyhónapot követő hónap elején érkezik meg az összeg bankszámlára vagy postai úton. A pontos GYOD utalás időpontja hónapról hónapra változhat.