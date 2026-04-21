Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

A bölcsődei támogatás 2026-ban is elérhető azoknak a szülőknek, akik kisgyermekük napközbeni ellátását szeretnék támogatással finanszírozni. A támogatás igénylése több lépésből áll, és külön kifizetési kérelmet is igényel, ezért fontos ismerni a pontos menetet, a szükséges dokumentumokat és a határidőket. Cikkünkben összegyűjtjük a legfontosabb tudnivalókat, a hivatalos nyomtatványokat és a releváns forrásokat, hogy a bölcsődei támogatás igénylése a gyakorlatban is átlátható legyen.

A kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő bölcsődei támogatás 2026-ban is elérhető. Az utófinanszírozású, vissza nem térítendő juttatás alapösszege havi legfeljebb 50 ezer forint, ám bizonyos speciális esetekben havi 65 ezer forintig is emelkedhet. A program kizárólag a számlával igazolt bölcsődei térítési díj kompenzálására szolgál azoknak a szülőknek, akik a gyermekgondozási ellátás folyósítása mellett vagy azután térnek vissza a munka világába, és gyermeküket a munkavégzés idejére bölcsődei ellátásban részesítik.

Mit jelent a bölcsődei támogatás 2026-ban és milyen esetekben igényelhető?

A bölcsődei támogatás 2026-ban egy vissza nem térítendő pénzbeli juttatás, amelyet a Magyar Államkincstár (MÁK) nyújt a kisgyermeket nevelő szülők számára. A konstrukció célja, hogy segítse a szülők munkaerőpiacra való visszatérését, miközben a gyermek napközbeni ellátása hivatalosan működő szolgáltatásban biztosított. A támogatás az európai uniós finanszírozású EFOP Plusz program része, és a gyermek után fizetett bölcsődei személyi térítési díjhoz nyújt hozzájárulást, utólagos elszámolás formájában.

Milyen esetekben igényelhető a MÁK bölcsődei támogatás?

A támogatás alapvetően azokban az élethelyzetekben érhető el, amikor a szülő a gyermekvállalást követően munkába áll vagy visszatér dolgozni, és a gyermek ellátását térítési díj ellenében biztosítják. A hivatalos kiírás értelmében az a vér szerinti szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám nyújthat be kérelmet, aki megfelel az alábbi kritériumoknak:

A gyermek életkora: A juttatás a 20 hetesnél idősebb kisgyermekek bölcsődei ellátása után igényelhető. A folyósítás alapesetben a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig tart, de legkésőbb annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek betölti a 3. életévét. Kivételt képez, ha a gyermek egészségügyi/fejlettségi okokból orvosi javaslatra még nem érett az óvodára; ilyenkor a támogatás a 4. életév betöltését követő augusztus 31-ig folyósítható. Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében ez a korhatár a 6. életév.

Családtámogatási ellátás megléte: A kérelem benyújtásának pillanatában vagy azt megelőzően csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesül.

Munkába állás: A gyermekgondozást követően igazolt módon visszatér a hazai munkaerőpiacra, akár alkalmazottként, akár önfoglalkoztatóként. Nem jogosít ugyanakkor támogatásra az idénymunka, az alkalmi munka, az adószámos magánszemélyként végzett tevékenység, a kismama szövetkezetnél végzett munka, valamint a hallgatói jogviszony keretében végzett tevékenység sem. Szintén kizáró ok, ha a szülő külföldi munkáltatónál áll alkalmazásban.

Térítési díj fizetése: A gyermek napközbeni elhelyezéséért (bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) igazoltan személyi térítési díjat fizet.

Közös lakcím: Az igénylő szülőnek és a gyermeknek a támogatás teljes időtartama alatt azonos magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Az igénylő szülőnek és a gyermeknek a támogatás teljes időtartama alatt azonos magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Területi korlátozás: Az EFOP Plusz finanszírozási szabályok miatt az igénylő szülő állandó lakóhelyének – vagy ha van, tartózkodási helyének – valamelyik kevésbé fejlett régióban (azaz Budapesten kívül, vidéken vagy Pest megyében) kell lennie. A csak budapesti lakcímmel rendelkezők erre a MÁK bölcsődei támogatásra nem jogosultak.

Fontos tisztában lenni vele, hogy a támogatás nem automatikus, minden esetben külön kérelmet kell benyújtani elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással.

Ugyanazon gyermek után egy időben csak egy szülő részesülhet támogatásban, de több gyermek esetén gyermekenként külön kérelem nyújtható be.

Milyen intézmények esetén használható fel?

A program bármely, működési engedéllyel rendelkező intézménynél felmerülő költséget kompenzálja, amennyiben a szülőnek ott személyi térítési (gondozási) díjat kell fizetnie. Bár az ingyenesség miatt az önkormányzati bölcsődék nagy része a gyakorlatban kiesik a támogatásból, amennyiben az önkormányzati intézmény is szed gondozási díjat, a támogatás ott is felhasználható. Az EFOP bölcsődei támogatás minden olyan szolgáltatóra igénybe vehető, amely rendelkezik működési engedéllyel és szerepel a hivatalos nyilvántartásban; ezek közé tartoznak a családi magán bölcsődék, a munkahelyi és mini bölcsődék, valamint a napközbeni gyermekfelügyeletek.

Milyen költségekre kérhető a támogatás?

A juttatás kizárólag a gyermek napközbeni ellátásához szorosan kapcsolódó, számlával igazolt személyi térítési díjat (vagyis a gondozási díjat) fedezi.

Mivel a program utófinanszírozásos alapon működik, a gyakorlatban a szülőnek először saját erőből kell rendeznie a havi bölcsődei díjat.

A megítélt támogatási összeget ezt követően, az intézmény által kiállított számla és a befizetést igazoló banki bizonylat benyújtásával tudja visszaigényelni a Magyar Államkincstártól.

Mikor szűnik meg, mikor nem jár a támogatás?

A támogatásra való jogosultság több okból is megszűnhet, amelyek közül a leggyakoribb a szülő munkaerőpiaci státuszának megváltozása. Fontos könnyebbség azonban, hogy egy esetleges állásvesztés nem jelenti az összeg azonnali megvonását: a Kincstár a foglalkoztatás megszűnését követően még egy három hónapos türelmi időszakig biztosítja a folyósítást. Ha ezen a három hónapon belül a szülő nem tudja igazolni, hogy újra munkába állt, a támogatási jogviszony véglegesen lezárul.

Szintén a jogosultság elvesztésével járnak a súlyosabb adminisztratív mulasztások. A Kincstár megszünteti a támogatást, ha az igénylő a támogatói okirat kézhezvételét követő hatodik hónap utolsó napjáig sem nyújtja be a legelső kifizetési kérelmét, vagy ha a későbbiek során bármikor előfordul, hogy három egymást követő hónapban elmulasztja feltölteni a havi elszámolást. Mindezeken túl az utalás természetesen akkor is véget ér, ha a gyermek már nem veszi igénybe a bölcsődei szolgáltatást, vagy eléri azt az életkort, amikor hivatalosan is megkezdi az óvodai nevelést.

Mekkora összeget jelent az Államkincstár bölcsődei támogatás 2026-ban?

A hivatalos kiírás alapján a megítélhető EFOP bölcsődei támogatás összege két kategóriába sorolható: az igénylők az élethelyzetüktől függően egy alapösszegre vagy egy megemelt összegre lehetnek jogosultak. A megállapított pénzügyi keret mindkét esetben gyermekenként értendő.

Alapösszeg: Alapesetben a kifizethető támogatás maximális összege havi 50 000 forint. Ez vonatkozik a legtöbb igénylőre, akik az általános feltételeknek megfelelve helyezik el gyermeküket a magánintézményekben vagy napközbeni gyermekfelügyeletekben.

Megemelt összeg: Kiemelt célcsoportok esetében a maximális keret havi 65 000 forintig emelkedik. Ezt a magasabb összeget a gyermeküket egyedülállóként nevelők, a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a korai fejlesztésre jogosult gyermeket nevelőszülők, valamint a menekült hátterű igénylők kaphatják.

A jogosultság megállapítása nem jelenti automatikusan a teljes 50 vagy 65 ezer forintos keretösszeg folyósítását. A hivatalos szabályozás szigorúan kimondja, hogy a kifizetett állami támogatás sosem haladhatja meg az intézmény által az adott hónapra kiállított, és a szülő által ténylegesen kifizetett személyi térítési díj 100 százalékát.

Tehát ha a bölcsődei gondozási díj havonta 40 000 forint, akkor az Államkincstár is 40 000 forintot fog utalni. Viszont ha a havi gondozási díj 75 000 forint, akkor az alapesetbe tartozó szülő a maximálisan adható 50 000 forintot kapja meg a Kincstártól, a fennmaradó 25 000 forintot pedig saját zsebből kell állnia.

Magyar Államkincstár bölcsődei támogatás igénylése lépésről lépésre

A támogatás igénybevétele egy kétlépcsős folyamat: először egy egyszeri regisztrációt (támogatási kérelmet) kell benyújtani, majd a jóváhagyás után havonta kifizetési kérelmet kell beadni a tényleges utaláshoz.

A regisztrációs e-kérelem benyújtása: A folyamat a KAÜ-rendszeren keresztüli ügyfélkapu bölcsődei támogatás azonosítással indul, majd a sikeres belépés után válik elérhetővé az e-kérelem oldalon a bölcsődei támogatás kitöltendő űrlapja. Ezen a felületen rögzíteni kell a személyes adatokat, valamint meg kell tenni a jogosultsághoz szükséges nyilatkozatokat. Támogatói okirat megérkezése: A beküldést követően a Kincstár elbírálja a kérelmet. Kedvező döntés esetén az Államkincstár elektronikus úton (az Ügyfélkapu tárhelyre) megküldi a jogosultságot igazoló okiratot. Dokumentumok előkészítése: Az első kifizetési kérelem benyújtása előtt be kell szerezni és digitalizálni a a Kincstár formanyomtatványán kiállított munkáltatói igazolást. Havi kifizetési kérelem (Ismétlődő feladat): A Támogatói okirat még nem jelent automatikus utalást. A pénz folyósításához havonta szükség van a bölcsődei támogatás kifizetési kérelem benyújtására. Ezt a jogosultság megítélése után a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon keresztül lehet megtenni. A kérelemhez minden alkalommal csatolni kell az aktuális havi bölcsődei számlát és az annak kifizetését igazoló banki bizonylatot.

Mik a szükséges bölcsődei támogatás nyomtatványok és dokumentumok?

A Magyar Államkincstár a bölcsődei támogatás elbírálásához és folyósításához szigorú dokumentációs követelményeket ír elő. Az ügyintézés során kiemelten fontos, hogy az igénylők kizárólag a Kincstár által közzétett, hivatalos formanyomtatványokat használják, ellenkező esetben a kérelmet elutasíthatják vagy hiánypótlásra küldik vissza. A dokumentumokat minden esetben digitalizálva (lehetőleg jól olvasható PDF formátumban) kell feltölteni az ügyfélkapu bölcsődei támogatás felületére az elektronikus ügyintézés során.

A havi kifizetési kérelem kötelező mellékletei

A regisztráció elindításakor az alapvető személyes adatok megadásán túl alapesetben nem kell dokumentumot feltölteni, a támogatás tényleges kifizetéséhez viszont havonta kell igazolni a felmerült költségeket. A hivatalos Kifizetési tájékoztató alapján ehhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

Havi bölcsődei számla: Az intézmény által kiállított, a személyi térítési díjat (gondozási díjat) tartalmazó számla másolata. Szigorú formai követelmény, hogy a számlának vagy a támogatást igénylő szülő, vagy a gyermek nevére és címére kell szólnia.

A pénzügyi teljesítést igazoló banki bizonylat: Hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy a számla ellenértékét a szülő kifizette. Banki átutalás esetén ez lehet a sikeres tranzakciót igazoló netbanki kivonat vagy átutalási igazolás. Készpénzes fizetés esetén a készpénzfizetési számla mellé csatolni kell a bölcsőde által kiállított bevételi pénztárbizonylatot vagy a hivatalos nyugtát.

Munkáltatói igazolás: A legelső kifizetési kérelemhez (és csak ahhoz) kötelezően csatolni kell a MÁK által biztosított hivatalos formanyomtatványt, amelyet a munkáltatónak kell kitöltenie és hitelesítenie, igazolva a munkaerőpiacra történő visszatérés tényét. Önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozók esetében is a Kincstár megfelelő nyomtatványát kell alkalmazni.

Fontos határidők és gyakorlati tudnivalók 2026-ban

A sikeres igényléshez és a folyamatos kifizetéshez elengedhetetlen a Magyar Államkincstár által megszabott határidők pontos betartása. A támogatási kérelem, vagyis az előzetes regisztráció 2024. szeptember 2-tól a rendelkezésre álló keret kimerüléséig (a benyújtás felfüggesztéséig), de legkésőbb 2027. október 31-ig folyamatosan benyújtható. A kifizetésekkel kapcsolatban azonban már jóval szigorúbb ütemezéssel kell számolniuk a szülőknek. Az első és legfontosabb mérföldkő a Támogatói okirat kézhezvétele: ettől a dátumtól számítva legfeljebb hat hónap áll rendelkezésre az első kifizetési kérelem benyújtására. Amennyiben ez elmarad, a jogosultság automatikusan megszűnik.

A kifizetések ütemezésével kapcsolatban alapvető szabály, hogy kifizetési kérelem kizárólag olyan hónapra vonatkozóan nyújtható be, amelyre a támogatási kérelem benyújtásra és elfogadásra került. A végső elszámolásra is ügyelni kell, a kifizetési kérelmeket legkésőbb a gyermek óvodai nevelésének megkezdését követő hatvan napon belül rögzíteni kell a rendszerben. A teljes EFOP Plusz program hivatalos lezárása miatt pedig ökölszabályként érvényes, hogy kifizetési kérelmet (a gyermek életkorától függetlenül) legkésőbb 2028. január 31-ig lehet benyújtani, ezt követően a keret már nem hívható le.

Tanácsok a zökkenőmentes ügyintézéshez

Annak érdekében, hogy az utalás ne akadjon el az ellenőrzési folyamat során, érdemes odafigyelni a technikai részletekre is. A bölcsőde által kiállított számlán szolgáltatásként személyi térítési díjnak (például gyermekétkeztetés, a gondozási díj) kell szerepelnie. Ha a bizonylat csak általánosságban tartalmaz „bölcsődei díjat”, a Kincstár nem tudja elkülöníteni a nem támogatható költségtípusokat, ami hiánypótláshoz vagy elutasításhoz vezet.

Hasonlóan kritikus pont a teljesítés igazolása. A számla pénzügyi teljesítését több féle hivatalos dokumentummal lehet igazolni a fizetés módjától függően: bankszámlakivonattal (átutalási bizonylattal), postai készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) történő fizetés esetében feladóvevénnyel, valamint a bölcsőde által kiállított hiteles (aláírt, lebélyegzett) igazolással.

Végezetül fontos észben tartani a változásbejelentési kötelezettséget is. Amennyiben a támogatási időszak alatt megváltozik a szülő munkahelye, lakcíme, vagy a gyermek másik intézménybe kerül, azt nyolc napon belül jelezni kell.

A bölcsődei támogatás 2026-ban is jelentős anyagi segítséget nyújt a munkába visszatérő szülőknek, azonban a havi 50 000 vagy 65 000 forintos hozzájárulás alapfeltétele a precíz adminisztráció. A hivatalos formanyomtatványok és a részletes tájékoztatók közvetlenül elérhetők a MÁK bölcsődei támogatás oldalán, ahol a szülők minden esetben a legfrissebb dokumentumokat találják meg.