Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 664,25 pontos, 0,49 százalékos emelkedéssel, 136 308,24 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 35,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a vezető részvények közül a nap nyertese a Mol volt, az árfolyam emelkedését valószínűleg a Barátság kőolajvezetéken újrainduló szállítás híre segítette.

Jól teljesített a Magyar Telekom és a Richter is. Az OTP-vel kapcsolatos hír nem érkezett, az elmúlt időszak jelentős erősödésének kompenzációja lehet a részvény gyengülése. A szakértő hozzátette: az európai tőzsdeindexeket felülteljesítette a BUX, Európában inkább kedvezőtlen volt a piaci hangulat.