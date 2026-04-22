2026. április 22. szerda
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Megtakarítás

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. április 22. 19:09

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 664,25 pontos, 0,49 százalékos emelkedéssel, 136 308,24 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 35,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a vezető részvények közül a nap nyertese a Mol volt, az árfolyam emelkedését valószínűleg a Barátság kőolajvezetéken újrainduló szállítás híre segítette.

Jól teljesített a Magyar Telekom és a Richter is. Az OTP-vel kapcsolatos hír nem érkezett, az elmúlt időszak jelentős erősödésének kompenzációja lehet a részvény gyengülése. A szakértő hozzátette: az európai tőzsdeindexeket felülteljesítette a BUX, Európában inkább kedvezőtlen volt a piaci hangulat.

  • A Mol 150 forinttal, 3,67 százalékkal 4236 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 640 forinttal, 1,49 százalékkal 42 180 forintra csökkent, forgalmuk 26,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 56 forinttal, 2,29 százalékkal 2502 forintra nőtt, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,06 százalékkal 13 340 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 9177,67 ponton zárt szerdán, ez 37,33 pontos, 0,41 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:29
20:15
19:45
19:29
19:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
