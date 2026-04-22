A devizapiacokon mostanában tapasztalható rendkívüli volatilitás nem átmeneti jelenség.
Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 664,25 pontos, 0,49 százalékos emelkedéssel, 136 308,24 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 35,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a vezető részvények közül a nap nyertese a Mol volt, az árfolyam emelkedését valószínűleg a Barátság kőolajvezetéken újrainduló szállítás híre segítette.
Jól teljesített a Magyar Telekom és a Richter is. Az OTP-vel kapcsolatos hír nem érkezett, az elmúlt időszak jelentős erősödésének kompenzációja lehet a részvény gyengülése. A szakértő hozzátette: az európai tőzsdeindexeket felülteljesítette a BUX, Európában inkább kedvezőtlen volt a piaci hangulat.
- A Mol 150 forinttal, 3,67 százalékkal 4236 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 640 forinttal, 1,49 százalékkal 42 180 forintra csökkent, forgalmuk 26,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 56 forinttal, 2,29 százalékkal 2502 forintra nőtt, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,06 százalékkal 13 340 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 9177,67 ponton zárt szerdán, ez 37,33 pontos, 0,41 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
